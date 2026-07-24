Đang hot khoảnh khắc chồng say đắm ngắm mỹ nhân đẹp nhất Philippines trong nhà hàng, đến độ quên luôn việc ăn uống

Từ lâu chuyện tình của cặp đôi vàng Marian Rivera và Dingdong Dantes đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tới sáng 24/7, truyền thông Philippines đưa tin, 2 ngôi sao vừa tới chúc mừng 1 người quen nhân dịp khai trương nhà hàng ăn. Cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Philippines không chỉ mang hoa tới chúc mừng người bạn này mà còn nán lại dùng bữa, tận hưởng buổi hẹn hò trong bầu không khí ấm cúng.

Đặc biệt, khoảnh khắc Dingdong Dantes dành cho bà xã Marian Rivera ánh mắt si tình đã trở nên viral khắp cõi mạng và được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn trực tuyến lớn nhỏ. Trong ảnh, nam thần Vũ Điệu Hoang Dã đắm đuối nhìn vợ yêu không rời mắt. Thậm chí, vì mải ngắm bà xã minh tinh mà tài tử Dingdong Dantes còn quên luôn cả việc ăn uống, không thèm để đồ ăn trên bàn vào mắt.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó bền chặt của vợ chồng Marian Rivera. Có thể thấy, dù đã kết hôn được hơn 1 thập kỷ song tình cảm mà cặp đôi Vũ Điệu Hoang Dã dành cho nhau vẫn nồng nàn như thuở mới yêu.

Marian Rivera - Dingdong Dantes tới chúc mừng 1 người quen vừa khai trương nhà hàng ăn. Ảnh: X

Dingdong Dantes say đắm ngắm nhìn bà xã Marian Rivera mà quên mất luôn cả việc ăn uống. Ánh mắt si tình mà nam tài tử Vũ Điệu Hoang Dã dành cho vợ yêu đã biến khung hình đời thường thành tấm poster phim ngôn tình. Ảnh: X

Có lẽ “định mệnh” là 2 từ phù hợp hơn cả để nói về tình yêu giữa Marian Rivera và Dingdong Dantes. Chuyện tình của cặp đôi số 1 Philippines được nuôi dưỡng từ nhiều lần kết đôi trên màn ảnh, để rồi “đơm hoa kết trái” và có cái kết viên mãn như ngày hôm nay.

Thế nhưng, ít ai biết, lần đầu gặp gỡ và hợp tác cùng nhau trong bộ phim Vũ Điệu Hoang Dã, Marian không hề có ấn tượng tốt đẹp về Dingdong. Dù khi ấy Dingdong là chàng tài tử điển trai được triệu cô gái mến mộ, thì cô Rivera lại cảm thấy anh có vẻ “hợm hĩnh” và “khó gần”. “Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, không 1 chút nào luôn ấy”, Marian tâm sự về cảm nhận đầu tiên khi cộng tác cùng Dingdong trong công việc.

Nhưng thú vị là ở chiều ngược lại, Dingdong Dantes lại hoàn toàn bị “say nắng” trước cô bạn diễn xinh đẹp Marian. Anh tâm sự bản thân cảm nhận được những rung động đặc biệt ngay từ lần đầu tiên ôm Marian Rivera trong lòng. Song thời điểm đó, chàng diễn viên số 1 Philippines vẫn chưa có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình với người đẹp.

Marian từng có ấn tượng đầu không tốt về Dingdong, trong khi đó Dingdong lại rung động trước bà xã ngay từ cái ôm đầu tiên. Ảnh: X

Sau khi lên sóng, Vũ Điệu Hoang Dã của Marian Rivera - Dingdong Dantes đã nhanh chóng trở thành bộ phim giờ vàng thành công nhất màn ảnh nhỏ Philippines lúc bấy giờ.

Thành tích ấn tượng của Vũ Điệu Hoang Dã đưa danh tiếng của Marian và Rivera lên tầm cao mới. Họ thậm chí còn được mệnh danh là “Nữ hoàng giờ vàng” và “Ông vua giờ vàng” của truyền hình Philippines trong suốt 1 thời gian dài.

Cũng từ sau thành công của Vũ Điệu Hoang Dã, tên tuổi của cặp đôi luôn gắn liền với nhau. Họ liên tiếp được các nhà sản xuất chọn làm đôi tình nhân màn ảnh ở hàng loạt tác phẩm như Chuyện Tình Nàng Tiên Cá (2008), Quan Hệ Nguy Hiểm (2009), Chân Trời Có Em (2010) và Người Tình Bí Ẩn (2012),...

Những ngày tháng gắn bó trên phim trường đã giúp Marian và Rivera dần xích lại gần nhau. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy, cả 2 đã trở nên thân thiết và yêu nhau từ lúc nào không hay. Sau bộ phim Quan Hệ Nguy Hiểm, cặp sao nổi tiếng thường xuyên bị bắt gặp đến phòng tập, đi du lịch nước ngoài cùng nhau trong bầu không khí hạnh phúc.

Chuyện tình của cặp đôi vàng được ví như 1 câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Ảnh: X

Cứ thế, tình yêu đã đưa Marian và Dingdong đến bên nhau, quyết không rời xa đối phương. Đến tháng 12/2014, 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà sau nhiều năm hẹn hò.

Đám cưới của cặp đôi vàng được ví như hôn lễ hoàng gia bởi độ hoành tráng, lộng lẫy và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình. Đặc biệt, Tổng thống Philippines lúc bấy giờ cũng có mặt để chúc phúc cho 2 ngôi sao hạng S. Đến nay, cặp đôi quyền lực đã có với nhau 2 người con gồm 1 trai, 1 gái.