Chẳng ai tin đây là con gái mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong

Han Hye Jin kết hôn với cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ki Sung Yueng hồi năm 2013, trở thành 1 trong những cặp đôi diễn viên - vận động viên đình đám nhất ở Hàn Quốc. Vào tháng 9/2015, Han Hye Jin cùng ông xã cầu thủ chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc của 2 bên gia đình.

Tới sáng 24/7, tờ Heraldmuse vừa bất ngờ đăng tải bài viết gây xôn xao về ái nữ Sion 11 tuổi của vợ chồng Han Hye Jin - Ki Sung Yueng. Theo đó, cô bé hiện tại sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thừa hưởng khí chất, đường nét ngũ quan của người mẹ minh tinh cùng chiều cao lý tưởng từ ông bố cầu thủ.

Thế nhưng 1 nguồn tin cho hay, cô bé Sion hiện mải mê làm YouTuber mà ít quan tâm đến việc học tập hơn trước. Trên kênh YouTube của người anh em đồng hao Kim Kang Woo mới đây, Ki Sung Yueng lắc đầu ngao ngán: “Con bé Sion cứ liên tục bảo em phải nói với mấy bác mấy chú đăng ký kênh cho nó. Rồi không biết sau này nó có làm được trò trống gì không nữa”.

Khi Ki Sung Yueng vừa dứt lời, Kim Kang Woo liền đứng về phía cô cháu gái Sion và ủng hộ cô bé theo đuổi niềm đam mê của bản thân: “Thời nay, việc chỉ học giỏi thôi là chưa đủ đâu em. Cần biết cách bày tỏ suy nghĩ và có sự nhạy bén thì sau này con bé mới dễ thành công hơn ấy”.

Con gái Han Hye Jin gây sốt với vóc dáng cao ráo cùng ngoại hình xinh đẹp ở tuổi 11. Ảnh: IGNV

Thế nhưng, cô bé Sion lại đang khiến bố mình vô cùng lo lắng vì dành quá nhiều thời gian vào việc làm YouTuber. Ảnh: IGNV

Han Hye Jin sinh năm 1981 trong 1 gia đình khá giả tại Hàn Quốc. Ngay từ thời còn đi học, cô đã sớm gây chú ý nhờ có khuôn mặt trong sáng, đường nét thanh tú. Nữ nghệ sĩ chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi và nổi lên nhờ vai nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Cố lên Geum Soon hồi năm 2005. Thành công của Truyền Thuyết Jumong 1 năm sau đó đã giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi trên toàn châu Á và trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu vào lúc bấy giờ.

Nhờ lợi thế ngoại hình bắt mắt và cuốn hút, Han Hye Jin rất đắt show quảng cáo tại Hàn Quốc trong thời gian dài. Cô từng làm người đại diện cho nhiều thương hiệu lớn ở xứ sở kim chi.

Ngoài diễn xuất, Han Hye Jin cũng từng tạo được dấu ấn cho riêng mình khi làm MC show thực tế, điều này góp phần chứng minh cô là nữ nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí Kbiz.

Han Hye Jin khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim ăn khách trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Naver

Nữ minh tinh họ Han từng có 9 năm yêu đương hạnh phúc với nam ca sĩ Naul. Đáng tiếc, mối tình đẹp của họ chính thức khép lại vì Naul chưa muốn ràng buộc trong khi Han Hye Jin lại mong mỏi được kết hôn sớm để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Sau khi tan vỡ với Naul, Han Hye Jin gặp được chàng cầu thủ điển trai Ki Sung Yueng kém cô tận 8 tuổi. Còn nhớ Han Hye Jin - Ki Sung Yueng quen nhau sau khi cùng ghi hình cho chương trình Healing Camp của đài SBS. Cặp đôi chính thức hẹn hò vào tháng 1/2013 và tổ chức đám cưới hồi tháng 7 cùng năm tại khách sạn InterContinental, Seoul.

Han Hye Jin từng trải qua mối tình “khắc cốt ghi tâm” với nam ca sĩ Naul đình đám. Ảnh: Naver