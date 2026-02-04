Dàn sao Việt đồng loạt "flex" thiệp mời, rộn ràng đếm ngược gala WeChoice Awards 2025!

Chỉ còn ít ngày nữa, Gala vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra. Hiện tại, trên mạng xã hội, loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt khoe thiệp mời, khiến khán giả không khỏi háo hức chờ đợi được xem dàn sao đổ bộ thảm đỏ. Gala WeChoice Awards 2025 sẽ diễn ra vào ngày 7/2 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm SECC. Đặc biệt, dresscode là trang phục đến từ các thương hiệu Việt Nam càng khiến khán giả thêm mong chờ.

Theo đó, không nằm ngoài sự kiện đang được quan tâm, dàn Hoa hậu, Á hậu Việt như Lương Thuỳ Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Đoàn Thiên Ân... đã flex chiếc thiệp mời. Dàn sao như Wren Evans, Trang Pháp, MC Vĩnh Phú... cũng tranh thủ bày tỏ sự hào hứng.

Việc dàn sao Việt đồng loạt khoe thiệp mời không chỉ cho thấy sức hút của WeChoice Awards, mà còn phản ánh vị thế đặc biệt của giải thưởng này trong lòng nghệ sĩ lẫn khán giả. Trải qua nhiều mùa tổ chức, WeChoice dần trở thành không gian tôn vinh những cá nhân, câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời là dịp để nghệ sĩ cùng nhìn lại một năm hoạt động với nhiều dấu ấn.

Hé lộ thiệp mời vô cùng xịn xò của WeChoice Awards 2025

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe thiệp mời (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Ý Nhi là một trong những mỹ nhân sắp đổ bộ thảm đỏ (Ảnh: FBNV)

Lương Thuỳ Linh cũng gia nhập "trend" khoe thiệp xịn xò (Ảnh: FBNV)

Wren Evans cũng bày tỏ sự hào hứng (ảnh: FBNV)

Trang Pháp xác nhận tham dự (ảnh: FBNV)

MC Vĩnh Phú

Đặc biệt nhất, Hứa Vĩ Văn chia sẻ: "Chủ đề WeChoice năm nay là Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, là một tinh thần mà mình luôn rất yêu quý và trân trọng. Đây là giải thưởng mà năm nào mình cũng cố gắng có mặt, ngồi theo dõi đến những phút cuối cùng. Chỉ duy nhất năm ngoái mình vắng mặt vì đang quay Mưa Đỏ tại Quảng Trị. Vì vậy, khi nhận được lời mời quay trở lại WeChoice năm nay, mình thật sự cảm thấy hân hoan. WeChoice không chỉ tôn vinh những giá trị trong đời sống, trong nghề nghiệp và xã hội, mà còn trân trọng mọi sự cống hiến dù lớn lao hay thầm lặng để được ghi nhận và lan tỏa".

Hứa Vĩ Văn bày tỏ sự yêu thích dành cho WeChoice Awards

Năm nay, phim điện ảnh Mưa Đỏ có diễn viên Hứa Vĩ Văn tham gia cũng lọt vào danh sách đề cử Phim điện ảnh của năm tại WeChoice Awards 2025. Mưa Đỏ là dự án phim điện ảnh lịch sử - chiến tranh được đầu tư quy mô, do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn và nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp cùng HKFilm và Galaxy Studio sản xuất.

Bình chọn cho Mưa đỏ tại đây!

Phim Mưa Đỏ là một trong 10 đề cử hạng mục Phim điện ảnh của năm

Với sự góp mặt của dàn sao Việt đình đám cùng nhiều nhân vật truyền cảm hứng, WeChoice Awards 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một đêm vinh danh đáng nhớ, khép lại hành trình của những câu chuyện tích cực và mở ra một năm mới đầy kỳ vọng.

Hiện tại, cổng bình chọn vẫn đang mở, hãy bình chọn cho đề cử bạn yêu thích tại đây.