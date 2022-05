Đây là cách giải quyết của sao Cbiz khi fan và ekip mâu thuẫn: Người được khen khôn khéo, kẻ bị quay lưng vì EQ thấp

Làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa fan và ekip làm việc luôn là điều khiến các nghệ sĩ phải phiền lòng nhất.

Trên thực tế, sự góp ý và giám sát của fan thực sự có thể giúp ekip và nghệ sĩ phát triển theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, nếu những đề xuất này còn kèm theo cả sự công kích, mọi chuyện sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Để hình dung rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng nhìn qua mối quan hệ giữa người hâm mộ, sao và ekip/studio làm việc ở showbiz xứ Trung.

Fan đề nghị studio đăng ảnh lịch trình hàng tháng và cách phản ứng gây tranh cãi của Quan Hiểu Đồng

Vào ngày đầu tiên hàng tháng, thông thường studio sẽ công bố lịch trình làm việc sắp tới của nghệ sĩ. Đây chính là cách để hâm mộ có thể nắm bắt được thông tin về công việc của thần tượng. Trong khi ekip của các ngôi sao hàng đầu Cbiz khác đã lần lượt công bố thì phía bạn gái Lộc Hàm lại lặng thinh và làm ngơ trước động thái thúc giục từ fan.

Cho đến khi studio của Quan Hiểu Đồng đăng bài tổng kết năm 2020, một số fan đã lập tức bình luận, đề nghị ekip hãy công bố lịch trình hàng tháng. Trước yêu cầu này của người hâm mộ, studio đã thẳng thừng từ chối. Thậm chí, Quan Hiểu Đồng còn đăng tải một bài viết trên mạng xã hội Ốc Đảo với thái độ giận dỗi người hâm mộ: "Có quy định phải đăng ảnh lịch trình sao? Xin lỗi nhưng tôi không thích bị người khác biết mỗi ngày mình đang làm gì…"

Khi được yêu cầu đăng tải lịch trình của Quan Hiểu Đồng, phía studio của nữ diễn viên đã phản hồi lại rằng: "Tiểu Thất (tên gọi khác của nữ diễn viên) không đăng lịch trình, cảm ơn đề nghị của bạn"

Trước đề xuất ý kiến của người hâm mộ, Quan Hiểu Đồng lại tỏ thái độ hờn dỗi, chống đối lại fan

Hành động từ phía nữ diễn viên gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận. Có người bênh vực cô cho rằng fan không có quyền quản thần tượng quá nhiều. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng bạn gái Lộc Hàm nên trân trọng những người yêu thương mình mà lắng nghe những lời góp ý, thay vì tỏ thái độ như thế này. Đây là trường hợp khá nhẹ nhàng vì nhân vật chính không bị tẩy chay quá gay gắt sau khi tỏ thái độ với chính người hâm mộ của mình.

Bị phản ánh ảnh do studio đăng tải không đẹp, Hoàng Tử Thao lập tức quay ra chỉ trích người hâm mộ

Vào năm ngoái, khi Hoàng Tử Thao tham dự sự kiện Tmall Happy Night, người hâm mộ đã thể hiện sự không hài lòng với tạo hình của anh chàng cũng như việc studio đăng hình không đẹp và chậm chạp. Tập thể fan của Hoàng Tử Thao đã ùa vào khu vực bình luận trên Weibo của studio để chỉ trích ekip. Họ cho rằng ekip chính là antifan lớn nhất của Hoàng Tử Thao khi luôn để nam idol mặc những bộ đồ xấu tệ, chất lượng hình ảnh cũng rất kém.

Ngay lập tức, Hoàng Tử Thao đã lên tiếng bảo vệ ekip của mình. Anh chàng tỏ thái độ bức xúc vì trang phục và kiểu tóc là do bản thân tự chọn nhưng nhân viên của mình lại bị chỉ trích. Thậm chí, nam idol còn gây sốc khi giận dỗi với fan và tuyên bố sẽ dừng luôn việc chụp ảnh vì bản thân thật sự không thích. Anh cho rằng mình luôn chú trọng vào thực tế, chỉ nghe theo ý nghĩ bản thân mình, chứ chưa từng nghe ý kiến của fan.

Studio của Hoàng Tử Thao bị fan chê tơi tả vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp

Trước làn sóng phản đối của người hâm mộ về ekip, loạt bài đăng phản hồi của Hoàng Tử Thao đã khiến các fan bật ngửa vì ngỡ ngàng

Trước động thái này của Hoàng Tử Thao, đông đảo người hâm mộ đều bày tỏ sự thất vọng tột độ. Fan cho rằng hành động của họ là hợp lý bởi người hâm mộ chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho thần tượng. Nhưng một số khác cũng bày tỏ rằng người hâm mộ không nên can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của các ngôi sao.

Thế nhưng qua sự việc này, cư dân mạng đa phần đều đánh giá tiêu cực về nam idol đình đám một thời, chỉ trích cựu thành viên EXO có EQ quá thấp và không khéo léo khi xử lý vấn đề này. Khi quay lưng chỉ trích những người luôn yêu thương, ủng hộ mình, nghệ sĩ thường nhận trái đắng sau đó. Đỉnh điểm sau sự việc này, đã có một số bộ phận không nhỏ fan đã quay lưng với Hoàng Tử Thao và "dứt áo ra đi" khỏi fanclub. Nếu có cách xử lý khôn khéo hơn hoặc ít nhất lên tiếng phân trần đúng sai nhẹ nhàng hơn, Tao đã không làm hình ảnh của bản thân trở nên xấu đi 1 phần trong mắt công chúng

Ekip bị fan chê make up quá xấu, Dương Dương đáp trả bằng loạt bình luận gay gắt

Trong bộ ảnh được đăng tải trên tạp chí Harper’s Bazaar, Dương Dương có đôi phần với khác lạ với tạo hình trưởng thành và gai góc. Có lẽ chính vì lý do đó mà một số bộ phận người hâm mộ của nam diễn viên đã vào trang cá nhân của ekip làm việc để lại lời chê bai. Trước làn sóng tấn công từ fan, Dương Dương lập tức có thái độ gay gắt để bảo vệ ekip của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên nam diễn viên có thái độ như vậy với chính fan của mình – những người luôn theo sát anh trên bước đường sự nghiệp.

Cụ thể, fan của Dương Dương cho rằng chuyên viên trang điểm đã làm cho nam tài tử trở nên kém sắc hẳn đi bởi hàng chân mày được tô điểm quá tệ. Không im lặng trước hành động của người hâm mộ, nam diễn viên đã lên tiếng bảo vệ ekip: "Xin hãy tôn trọng những người hợp tác với tôi, kiểu bắt bẻ thế này rất quá phận". Với những bình luận như "Xấu chết đi được" hay "Lông mày quá xấu mà không cho người ta nói à?", mỹ nam Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng thẳng thắn đối mặt và lập tức đáp trả: "Làm đau mắt bạn rồi, bố mẹ sinh ra tôi đã như này rồi". Đồng thời, nam diễn viên còn nhấn mạnh rằng: "Mối quan hệ giữa chúng ta là tôi sáng tạo, bạn thưởng thức, nếu bạn không thích thì bỏ theo dõi tôi đi".

Dương Dương trực tiếp nhắc nhở fan sau khi bị ekip bị chỉ trích thậm tệ vì bộ hình khác lạ trên tạp chí Harper’s Bazaar

Trước động thái này của Dương Dương, netizen lập tức chia làm hai phe. Một bên khen ngợi Dương Dương khôn khéo khi đã dẫn dắt người hâm mộ tôn trọng ekip của mình, một bên lại cho rằng nam diễn viên đã làm mất hình tượng trầm trọng. Trong trường hợp này, phản ứng của nam tài tử lại nhận được sự bênh vực nhiều hơn là chỉ trích, nguyên do là bởi các bình luận nhắm vào ngoại hình của anh và tay nghề của ekip nằm ở mức độ quá đáng, mang tính miệt thị nhiều hơn là đóng góp. Chính vì vậy, netizen đều cho rằng không chỉ nghệ sĩ, fan cũng nên tự ý thức để sao cho những ý kiến phản hồi mang tính gợi ý, đóng góp để đối phương cải thiện hơn là chì chiết, chê bai tiêu cực.

Lối thoát nào cho mâu thuẫn giữa người hâm mộ và ekip của nghệ sĩ?

Trong mắt người hâm mộ, thần tượng luôn là đối tượng cần được bảo vệ và che chở. Thậm chí, họ còn tin rằng thần tượng của mình không có quyền lên tiếng, không thể tự đưa ra quyết định và phải tuân theo sự sắp đặt của ekip. Thế nhưng, về bản chất, nghệ sĩ mới chính là chủ sở hữu của studio và ekip chỉ là nhân viên phục vụ cho nghệ sĩ. Chính vì vậy, việc người hâm mộ chỉ trích ekip cũng có nghĩa là đang nghi ngờ về tầm nhìn và quyết định của nghệ sĩ.

Người hâm mộ luôn muốn góp ý cho ekip với mong muốn thần tượng của họ ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để fan có quyền được phép can thiệp quá nhiều vào công việc của nghệ sĩ hay thậm chí là can thiệp quá sâu vào cả đời tư, cuộc sống cá nhân. Dù mục đích ban đầu vốn tốt đẹp nhưng với các nghệ sĩ, đây chẳng khác gì một đòn đánh, một chiếc lồng bó hẹp nhân danh tình yêu. Do đó, người hâm mộ nên đưa ra các đề xuất một cách hợp lý và khoan dung hơn để ekip cũng như nghệ sĩ có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.