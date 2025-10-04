Chiều ngày 10/3, bộ phim Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) đã chính thức lên sóng trên nền tảng Netflix. Đây thuộc hàng dự án trọng điểm của Netflix quý cuối năm 2025, được quảng bá rầm rộ suốt 1 năm qua. Sức nóng của phim càng tăng lên theo cấp số nhân khi ekip tung ra thông tin về màn cameo thú vị của Song Hye Kyo. Sau 29 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên mỹ nhân họ Song đóng cameo trong một dự án phim mà lý do là bởi mối quan hệ đặc biệt của cô với biên kịch Kim Eun Sook (người đứng sau thành công của The Glory giúp Song Hye vực dậy sự nghiệp).

Ngay khi bộ phim tung ra trọn bộ 13 tập trên Netflix, khán giả đã đổ xô đi lục tìm tập phim có sự xuất hiện của Song Hye Kyo. Ngay lập tức, loạt hình ảnh, clip của cô trong phim xuất hiện tràn lan trên các nền tảng MXH, hot hơn cả những diễn biến xoay quanh cặp chính Suzy - Kim Woo Bin. Cư dân mạng thực sự sốc khi Song Hye Kyo xuất hiện trong tạo hình cực kỳ lạ mặt, khác hẳn phong cách thường thấy. Một chiếc đầm danh thướt tha, bay bổng, khăn trùm đầu tạo cảm giác như cô cũng là một vị thần bước ra từ thần thoại phương Đông. Lớp trang điểm cũng khác lạ so với phong cách quen thuộc với đường kẻ eyeliner rõ nét, điều không thường xuyên xuất hiện cùng Song Hye Kyo. Tổng thể tạo hình vừa huyền bí, ảo mộng vừa hơi... sến nhưng quan trọng hơn cả là nữ diễn viên quá xinh đẹp, những cảnh đứng cùng Suzy không hề có sự chênh lệch về độ tuổi.

Diện mạo này khán giả chưa từng được thấy trong suốt 29 năm sự nghiệp của Song Hye Kyo

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Jinniya, người yêu cũ của thần Đèn Iblis. Ngay trong lần đầu gặp mặt tại Dubai, Ka Young (Suzy) đã hiểu lầm rằng Jinniya là... Song Hye Kyo. Jinniya cũng giải thích rằng vì hiện ra để gặp Ka Young nên cô đã cố tình lựa chọn một gương mặt mà cô thích nhất trên Netflix Hàn. Câu thoại hiện đang viral khắp cõi mạng, khán giả vừa thích thú vừa buồn cười lại tấm tắc khen ngợi khi chỉ cần 1 lời thoại, Song Hye Kyo có thể flex cả nhan sắc lẫn độ nổi tiếng của mình.

Bình luận của khán giả:

- Đây là nữ thần sắc đẹp! Không cần xem cũng biết.

- Cổ slay quá, quá xinh, quá yêu, đã quá chị ơi.

- Dịu keo.

- Tưởng AI không á, đẹp quá, trẻ quá, dịu quá, lướt mạng hôm nay thế là quá đủ.

- Trời ơi đu chục năm nay không nghĩ có ngày được thấy bả slay thế này.

Genie, Make A Wish là bộ phim truyền hình giả tưởng lãng mạn Hàn Quốc được ra mắt trên Netflix vào tháng 10/2025, do biên kịch Kim Eun Sook chấp bút và đạo diễn Ahn Gil Ho thực hiện. Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp đình đám của Kim Woo Bin và Suzy sau nhiều năm, khiến khán giả mong chờ ngay từ khi công bố. Nội dung phim xoay quanh Iblis (Kim Woo Bin), một vị thần đèn huyền bí thức tỉnh sau ngàn năm bị phong ấn, và Ka Young (Suzy), cô gái hiện đại sống khép mình, gần như đánh mất niềm tin vào hạnh phúc, thậm chí còn có xu hướng chống đối xã hội.

Khi Ka Young trở thành chủ nhân mới của chiếc đèn thần, Iblis cố gắng để cô phải sử dụng 3 điều ước nhưng Ka Young không chút quan tâm. Đáng nói hơn khi những điều ước không chỉ mang lại phép màu mà còn kéo họ vào vòng xoáy định mệnh, mở ra hành trình đầy thử thách, vừa hài hước vừa cảm động.