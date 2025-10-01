Song Joong Ki "dựa hơi" Song Hye Kyo nhưng vẫn thất bại

Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Song Joong Ki cuối cùng cũng tái xuất với bộ phim My Youth (Thanh Xuân Của Tôi), hợp tác cùng Chun Woo Hee. Với kỳ vọng của khán giả sau nhiều năm vắng mặt, nhiều người mong chờ nam diễn viên sẽ trở lại mạnh mẽ. Nhưng sau 2/3 chặng đường, My Youth lại gây thất vọng lớn khi rating khởi điểm chỉ là 2,9% và đến nay đã tụt xuống mức 1,5%, hoàn toàn mờ nhạt so với các đối thủ chiếu cùng thời điểm như Ngự Trù Của Bạo Chúa (Yoona, Lee Chae Min) hay Tempest (Jeon Ji Hyun, Kang Dong Won).

Phim của Song Joong Ki - Chun Woo Hee thất bại

Không ít khán giả cho rằng, My Youth dường như đang "dựa hơi" Song Hye Kyo - vợ cũ của Song Joong Ki nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Dân mạng nhận xét rằng, bộ phim cố gắng tạo điểm nhấn bằng nữ chính Chun Woo Hee, từ poster đến những cảnh quay, cô được trang điểm và tạo hình sao cho gợi nhớ đến Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời, đồng thời còn khiến người xem liên tưởng ngay đến hình ảnh "cặp đôi Song Song" đình đám một thời.

Đáng tiếc, "chiêu trò" này cũng không cứu vãn được tình hình bởi kịch bản của My Youth được đánh giá là nhàm chán, cũ kỹ với mô típ tình cảm kết hợp yếu tố bệnh nan y đã xuất hiện nhiều trong những bộ phim Hàn cách đây hơn 20 năm. Trong khi đó, diễn xuất của cả 2 diễn viên chính chưa thực sự nổi bật, cũng chẳng tạo được chemistry ấn tượng làm cho khán giả cảm thấy ngán ngẩm và bỏ phim giữa chừng.

"Ké fame" Song Hye Kyo nhưng phim vẫn bị khán giả quay lưng

Song Joong Ki hiện đã 40 tuổi, khán giả cảm thấy ngoại hình và phong thái của anh đã không còn phù hợp với những vai diễn thanh xuân trẻ tuổi. Không ít người khuyên nam diễn viên 8x nên chuyển hướng sang các vai diễn trưởng thành, phức tạp hơn thay vì cứ quanh quẩn với dòng phim tình cảm. Bên cạnh đó, trong các chương trình quảng bá phim, Song Joong Ki cũng bị chê khi nói quá nhiều về đời sống gia đình, hôn nhân và con cái khiến khán giả cảm thấy nội dung bên ngoài bộ phim hoàn toàn tách biệt nên càng khó đồng cảm với câu chuyện trên màn ảnh.

Có thể thấy sau thành công của bộ phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt vào năm 2022, Song Joong Ki tập trung chủ yếu vào điện ảnh. Tuy nhiên, 3 bộ phim ra rạp của anh là Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota đều không đạt thành công tại phòng vé. Kịch bản hay diễn xuất của Song Joong Ki đều không được đánh giá cao khiến nam diễn viên dễ dàng lép vế so với các ngôi sao cùng thời, điển hình như Kim Soo Hyun. Ngược lại, Song Hye Kyo lại duy trì được vị thế, đạt nhiều thành tựu và thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sự nghiệp của Song Joong Ki tụt dốc sau loạt thất bại liên tiếp

Về cơ bản, Song Joong Ki được biết đến nhờ vẻ ngoài điển trai, hình tượng "soái ca" và đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời. Nhưng sau khi ly hôn và trải qua một quãng thời gian vắng bóng, anh dường như khó giữ được sức hút cũ. Nhiều khán giả bình luận rằng, sự nghiệp của Song Joong Ki phần nhiều dựa vào hình ảnh "cặp đôi Song Song" ngày trước và giờ khi rời khỏi bóng của Song Hye Kyo, sức hút của anh suy giảm rõ rệt.

Trái ngược với Song Joong Ki, Song Hye Kyo sau ly hôn lại có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Bộ phim The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) lấy bối cảnh bạo lực học đường đã mang về cho nữ diễn viên nhiều giải thưởng và sự chú ý từ công chúng, chứng tỏ cô vẫn giữ được sức hút và khả năng chọn kịch bản tốt. Không chỉ vậy, bộ phim điện ảnh Nữ Tu Bóng Tối do Song Hye Kyo đóng chính ra rạp năm nay cũng đạt thành tích khả quan.

Song Joong Ki sa sút hơn sau khi ly hôn Song Hye Kyo

So sánh con đường hiện tại của cặp đôi từng làm mưa làm gió màn ảnh Hàn, không khó để nhận ra sự khác biệt: Song Joong Ki dù vẫn điển trai, vẫn cố gắng bám víu vào dòng phim tình cảm nhưng kết quả lại khiến khán giả thất vọng. Song Hye Kyo ly hôn xong lại tiếp tục ghi dấu ấn và phát triển sự nghiệp một cách ấn tượng. Có lẽ không ai nghĩ một ngôi sao từng gây bão một thời trên màn ảnh như Song Joong Ki lại có ngày tụt dốc không phanh như vậy.