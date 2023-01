Dây an toàn độc lạ: Có sưởi nhưng giúp... tiết kiệm điện cho ô tô

Miễn là có thể cải thiện tầm vận hành xe điện, các công nghệ mới dù có dị tới đâu cũng có thể được đưa vào ứng dụng - Ảnh: ZF

Tại triển lãm CES 2023 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, hãng cung ứng ZF đã mang tới trưng bày một trang bị khá thú vị là dây an toàn với độ thực tiễn cao rất có thể sẽ trở nên phổ biến trong tương lai.



Có tên gọi Heat Belt, trang bị của ZF là một loại dây an toàn "đặc biệt" có khả năng sưởi ấm người dùng, qua đó cho phép họ không cần bật máy sưởi và nhờ thế dung lượng pin sẽ được sử dụng thuần túy để cải thiện tầm vận hành xe (tốt hơn tới 15% vào mùa đông theo thử nghiệm của ZF).

Trang bị mới này thoạt nghe khá thừa nhưng hãy cùng nhìn lại vô lăng sưởi - tính năng trước kia cũng bị đánh giá là không cần thiết và giờ đang xuất hiện dày đặc trên ô tô.

Với dây an toàn sưởi ôm lấy thân trên, người dùng có thể không cần hoặc hạn chế sử dụng điều hòa vào mùa đông, qua đó tiết kiệm điện cho xe - Ảnh: ZF

So với dây an toàn bình thường, dây an toàn sưởi của ZF dày hơn không đáng kể. Hãng khẳng định nhiệt độ tối đa trang bị này có thể sinh ra là 40 độ C với nhiệt lượng được tỏa đều chứ không tập trung vào một điểm gây khó chịu cho người dùng. Ngoài ra, cơ chế sưởi không gây ảnh hưởng tới cơ chế an toàn của dây vì không trùng vị trí với nhau.

Trước ZF, vào cuối năm 2018 Ford cũng từng đăng ký bản quyền một loại dây an toàn sưởi. Sau đó một năm, Mercedes-Benz tung GLE phiên bản thử nghiệm công nghệ an toàn cũng có loại trang bị trên, tuy nhiên cả hai hãng xe này đều chưa ứng dụng chúng vào thực tế.