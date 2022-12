Trời lạnh có phải ‘kẻ thù’ của ô tô điện hay không? Đây là câu trả lời

Cho đến nay, một thực tế đã được ghi nhận là phạm vi hoạt động của ô tô điện sẽ bị giảm đi nếu nhiệt độ môi trường bên ngoài sụt giảm. Tuy nhiên, người ta chưa có cái nhìn chính xác về việc mức độ sụt giảm chính xác là bao nhiêu.

Một nghiên cứu mới đây đã phần nào trả lời câu hỏi đó.

Nghiên cứu được thực hiện bởi trang Recurrent (chuyên bán ô tô) đã so sánh phạm vi hoạt động trong thời tiết lạnh (từ -7 đến -1 độ C) của 13 mẫu xe điện phổ biến với phạm vi của chính xe đó trong điều kiện thông thường (21 độ C).

Những mẫu xe được đem thử nghiệm có cả xe sang và xe phổ thông, bao gồm: Audi e-tron, BMW i3, Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Tesla Model S, Model 3, Model Y, Volkswagen e-Golf và ID.4.

Trong số này, chiếc Chevrolet Bolt ghi nhận thành tích kém nhất khi tầm hoạt động của xe giảm tới 32% trong điều kiện thời tiết lạnh. Xếp sau nó là Ford Mustang Mach-E và Volkswagen ID.4, cả 2 đều có phạm vi hoạt động giảm đến 30% khi hoạt động ở nhiệt độ thấp.

Trong khi đó, 2 xe ít bị ảnh hưởng nhất bởi nhiệt độ là Jaguar I-Pace – giảm 3% tầm hoạt động. Tuy nhiên, tầm hoạt động này lại được dự đoán từ hệ thống của xe chứ chưa phải thử nghiệm chạy thực tế. Do đó, có thể sẽ có sai số nhất định. Trong khi đó, một số mẫu xe khác được Recurrent đo dựa trên “kết hợp giữa thiết bị tích hợp và sử dụng dữ liệu thời gian thực”.

Với một số mẫu xe có tầm hoạt động ít bị suy giảm trong điều kiện thời tiết lạnh trong nghiên cứu này, chẳng hạn chiếc Audi e-Tron và Jaguar I-Pace, chúng đều được trang bị máy bơm nhiệt, có thể thu lại nhiệt do hệ thống truyền động tạo ra để bơm trở lại cabin nhằm giữ ấm cho người ngồi trong xe.

Trong khi đó, những mẫu xe gặp rắc rối lớn với nhiệt độ lạnh như Ford Mustang Mach-E hay Volkswagen ID.4 đều sử dụng hệ thống sưởi bằng điện thay vì bơm nhiệt, điều nổi tiếng gây hao pin.

Một số mẫu xe khác như Tesla Model 3 hay Model S không được trang bị bơm nhiệt trên phương tiện đem thử nghiệm nhưng các bản đời mới đều đã trang bị. Do đó, tầm hoạt động của xe chắc chắn sẽ tốt hơn so với kết quả đã nêu ở trên.