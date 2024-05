David Beckham xuýt xoa khen đồ ăn Việt Nam, ngon tới mức phải thốt lên câu này

Trong chuyến đi tuần trước đến Macau, David Beckham ghé một nhà hàng ẩm thực Việt mở cửa năm 2022. Nhà hàng mang tên Cafe Hanoi ở khu Vila de Taipa, không chỉ phục đồ ăn Việt mà còn có nội thất mang đậm nét đặc trưng kiến trúc Hà Nội.

Trang chính thức của nhà hàng sau đó chia sẻ hình ảnh Becks ghé dùng bữa cùng lời cảm ơn: "Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chọn chúng tôi làm địa điểm ăn tối. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp bạn và bạn bè làm khách trong chuyến đi đến Macau. Nếu chưa làm tốt, xin hãy cho phép chúng tôi cải thiện và làm tốt hơn vào lần sau. Chúng tôi hy vọng gặp lại bạn".

Trang chính thức của nhà hàng sau đó chia sẻ hình ảnh Becks ghé dùng bữa cùng lời cảm ơn. Ảnh: Café Hanoi.

Trong khi đó, ngôi sao bóng đá thế giới cũng khoe ảnh các món ăn lên trang cá nhân của mình, bày tỏ sự thích thú. Có thể thấy, chỉ cần thông qua cách mà David Beckham viết lại cảm xúc trên story cũng phần nào biết được anh đang rất thích thú.

Trong hình ảnh về món nem rán, anh viết: "Sooooooo Good" (Quáaaaa ngon). Chữ "so" được viết kéo dài bày tỏ một cảm xúc nhấn mạnh và vô cùng thích thú. Kế đến hình ảnh món phở, Beckham tiếp tục viết: "Just what I needed" (Đúng thứ mà tôi cần rồi), càng cho thấy anh thích những món ăn này thế nào.

ngôi sao bóng đá thế giới cũng khoe ảnh các món ăn lên trang cá nhân của mình, bày tỏ sự thích thú. Ảnh: Ngoisao.vnexpress.

Được biết, quán ăn mà David Beckham đã ghé tới có rất nhiều món ăn Việt Nam đặc trưng như các món bún, nem rán, nem lụi... và đặc biệt nổi bật nhất chính là phở. Đó cũng là món ăn đã khiến David Beckham tỏ ra rất thích thú khi ăn tại đây.

Ngoài các món ăn Việt Nam, tại quán ăn này còn bán rất nhiều đồ uống quen thuộc, trong đó có thể kể đến cà phê phin, cà phê cốt dừa...

Quán ăn mà David Beckham đã ghé tới có rất nhiều món ăn Việt Nam đặc trưng. Ảnh: Café Hanoi.

Vào 10 năm trước, trong lần đến Việt Nam, cựu cầu thủ người Anh được chiêu đãi bữa tiệc gồm các món ăn thuần Việt như nem rán Hà Nội, chả ốc lá lốt, chả cốm, cơm rang gà với hạt sen, ngọn su su xào tỏi, cá song hấp bia hơi Hà Nội.

Khép lại bữa tiệc, Beckham được thưởng thức món tráng miệng với tên gọi "Pudding mít". Theo đầu bếp của nhà hàng, mít vốn là loại quả thân thuộc xuất hiện ở nhiều làng quê Việt Nam nên thực khách có thể cảm nhận điều này khi thưởng thức món ăn.