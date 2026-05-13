David Beckham muốn con gái Harper được là trẻ con thật sự trước khi vào showbiz và kinh doanh, liệu có mâu thuẫn với Victoria?

Victoria Beckham đang đẩy mạnh kế hoạch biến con gái út Harper thành biểu tượng kinh doanh tiếp theo của gia đình. Thế nhưng, David Beckham lại có quan điểm khác hẳn - ông muốn con gái được sống trọn vẹn tuổi thơ trước khi bước vào thế giới showbiz và thương trường.

Cách đây hơn một năm rưỡi, tại buổi ra mắt nước hoa mới của Victoria ở New York, Harper Beckham (lúc đó 13 tuổi) đã viết trên một mảnh giấy: “Tạo ra một thương hiệu tuyệt vời khi lớn lên”. Victoria lập tức chia sẻ khoảnh khắc này lên Instagram, và từ đó, tham vọng của Harper không còn là bí mật.

Giờ đây, ở tuổi 14 (sắp 15), Harper đang nghiêm túc thực hiện giấc mơ của mình. Cô bé dành rất nhiều thời gian nghiên cứu sản phẩm, làm bài thuyết trình PowerPoint và “thực tập” cùng mẹ qua các chuyến công tác. Thương hiệu skincare dành cho thiếu niên của Harper dự kiến ra mắt đầu năm 2027, trước khi cô bé thi xong GCSE. Gia đình hy vọng đây sẽ là “Beckham 2.0” - một thương hiệu thành công ngang ngửa Rhode của Hailey Bieber.

Victoria hoàn toàn ủng hộ con gái. Bà công khai chia sẻ rằng ý tưởng xuất phát từ chính Harper sau khi bé gặp vấn đề về da do dùng mỹ phẩm không phù hợp. Victoria không chỉ đứng sau lưng mà còn trực tiếp dẫn dắt, cho con gái tiếp cận đội ngũ chuyên gia và mang theo Harper đến New York để “học việc” thực tế.

Tuy nhiên, thái độ của David Beckham lại thận trọng và ít được công khai hơn.

David Beckham muốn con gái được là trẻ con thực sự trước khi bước vào showbiz và kinh doanh (Ảnh: Backgrid)

Theo những người bạn thân của gia đình, David không muốn các con phải vội vàng bước vào ánh đèn sân khấu và kinh doanh từ quá sớm. Ông mong Harper được là một cô bé bình thường, tận hưởng tuổi thơ, đi học, chơi với bạn bè và có những trải nghiệm tuổi teen chân thực, thay vì phải lo xây dựng thương hiệu cá nhân ở độ tuổi này.

Dù David luôn ủng hộ tinh thần kinh doanh và đam mê của các con, ông vẫn thể hiện rõ quan điểm muốn chúng “làm trẻ con thật sự” trước khi đối mặt với áp lực của truyền thông và thương trường. Cho đến nay, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn chưa một lần nhắc đến dự án thương hiệu của Harper trên mạng xã hội.

Sự khác biệt này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu giữa Victoria và David có đang tồn tại mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái?

Victoria - người đã xây dựng sự nghiệp từ thời Spice Girls và biến bản thân thành đế chế thời trang - rõ ràng muốn Harper sớm học hỏi và tự khẳng định. Ngược lại, David - dù xuất thân từ môi trường bóng đá khắc nghiệt - lại muốn con gái được bảo vệ và có khoảng thời gian tuổi thơ dài hơn.

Hiện tại, Harper vẫn đang cân bằng giữa việc học và dự án cá nhân. Nhưng với việc cô bé ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện, cùng với hình ảnh tham gia tiệc tùng và công việc “người lớn”, cuộc tranh luận về việc con cái nhà Beckham có đang trưởng thành quá nhanh hay không vẫn chưa có hồi kết.