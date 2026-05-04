Brooklyn phớt lờ sinh nhật lần thứ 51 của David Beckham

Cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp - huyền thoại sân cỏ của nước Anh - David Beckham đã đón tuổi mới vào thứ Bảy vừa qua (theo giờ địa phương). David đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ ba người con của mình là Romeo, Cruz và Harper cũng như từ cựu ca sĩ nhóm Spice Girls, Victotia.

"Chúc mừng sinh nhật, mọi người yêu bố rất nhiều, David Beckham!" - Victoria chú thích bài đăng của mình kèm theo một video về David với những con gà mới của anh. Trong một bài đăng khác, nhà thiết kế thời trang 52 tuổi, viết rằng chồng cô là "cả thế giới" và "tất cả" của họ.

"Chúc mừng sinh nhật người chồng, người cha, người con trai, người anh trai và người bạn tuyệt vời nhất. Người có tâm hồn tốt bụng và hào phóng nhất. Mọi người sẽ chiều chuộng anh cả ngày. Không ai xứng đáng hơn anh" - Victoria viết thêm với một loạt biểu tượng trái tim.

Đáp lại tất cả những lời nhắn nhủ chân thành, David viết rằng anh "rất may mắn và hạnh phúc khi có một ngày đặc biệt hôm nay - được vợ, con cái, gia đình và bạn bè chiều chuộng từ lúc anh mở mắt chào đời cho đến bây giờ". David viết trên mạng xã hội Instagram: "Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn và anh yêu tất cả mọi người rất nhiều, Victoria và gia đình xinh đẹp của anh. Cảm ơn mọi người".

Tuy nhiên, cậu con trai cả của David, Brooklyn và vợ Nicola Peltz, vẫn im lặng về ngày trọng đại của David trên mạng. Tháng trước, chàng đầu bếp trẻ 27 tuổi này cũng đã phớt lờ sinh nhật mẹ Victoria trên mạng xã hội. Brooklyn đã không chia sẻ bất cứ điều gì về nhà thiết kế thời trang 52 tuổi trên mạng trong khi các anh chị em và bố anh lại hết lời ca ngợi bà.

Page Six trước đó đã đưa tin vào tháng trước rằng gia đình Beckham sẽ "không bao giờ từ bỏ hy vọng" đoàn tụ với con trai cả của họ. Theo Page Six, cặp đôi nổi tiếng này đã rất sốc và "buồn bã" vì sự xa cách kéo dài đến vậy giữa mình và Brooklyn.

Vào tháng Giêng, drama gia đình Beckham bùng nổ khi Brooklyn lên mạng xã hội tuyên bố rằng anh không muốn hòa giải với gia đình mình. Trong tuyên bố, cựu nhiếp ảnh gia này cho rằng cha mẹ anh, David và Victoria, đang cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của anh với vợ Nicola Peltz. Brooklyn cáo buộc mẹ anh đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của anh và vợ tại đám cưới năm 2022 của họ và "hủy bỏ việc may váy cưới cho Nicola vào phút chót".