Bị con trai “bóc phốt” tưng bừng, David Beckham vẫn công khai gọi Victoria là “người mẹ tuyệt vời nhất”

Nhân Ngày của Mẹ diễn ra hôm nay 10/5, cựu danh thủ người Anh - David Beckham - đăng tải lời chúc ngọt ngào dành cho bà xã - Victoria trên mạng xã hội, gọi cô là “người mẹ tuyệt vời nhất” của bốn đứa con. Động thái này được xem như lời khẳng định ngầm rằng David vẫn hoàn toàn đứng về phía vợ giữa lúc Victoria liên tục trở thành tâm điểm trong loạt phát ngôn gây tranh cãi từ con trai cả Brooklyn Beckham.

Thời gian gần đây, Brooklyn ngày càng xa cách gia đình nổi tiếng của mình. Hồi đầu năm, anh từng gây xôn xao khi tuyên bố muốn tách khỏi “Brand Beckham”, đồng thời ám chỉ bố mẹ sống quá “mang tính trình diễn”. Đặc biệt, Victoria còn bị con trai “bóc phốt” chuyện “nhảy nhót không phù hợp” trong đám cưới của anh với nữ diễn viên Nicola Peltz.

David Beckham gọi vợ là người mẹ tuyệt vời

Không chỉ vậy, Brooklyn còn liên tục công khai thể hiện tình cảm với gia đình nhà vợ giữa lúc xa cách gia đình ruột thịt. Bố mẹ Nicola - tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz - thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của cặp đôi với những lời ca ngợi đầy thân thiết.

Mới đây nhất, Nicola tiếp tục khiến dân mạng bàn tán khi đăng tải bức ảnh chụp cùng Brooklyn và bố mẹ ruột kèm dòng caption: “Cả trái tim và thế giới của tôi chỉ gói gọn trong một bức ảnh”. Nhiều người cho rằng đây là cú “đá xoáy” nhắm vào nhà Beckham trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình vẫn chưa hạ nhiệt.

Giữa loạt drama nối tiếp, việc David Beckham công khai ca ngợi Victoria đúng Ngày của Mẹ nhanh chóng được xem là động thái “bảo vệ vợ” đầy rõ ràng. Dù liên tục bị réo tên trong những phát ngôn của con trai, cựu thành viên Spice Girls dường như vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông xã.

Gia đình Beckham rạn nứt vì sự xa cách của cậu cả Brooklyn

Ngoài Brooklyn, David và Victoria còn có ba người con khác là Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham. Gia đình từng được xem là hình mẫu hoàn hảo của showbiz Anh, nhưng những lùm xùm gần đây đang khiến hình ảnh “đế chế Beckham” trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội.