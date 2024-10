Đầu xe tải, xe bồn găm vào nhau trên quốc lộ, 2 tài xế đang mắc kẹt, nhiều xe máy nằm la liệt trên đường

Theo thông tin từ Cục CSGT, khoảng 7h10' ngày 28/10, tại xã Ngọc Xá, trong Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện: xe bồn, xe tải chở vật liệu xây dựng, ô tô con và nhiều xe máy.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS: 25C-041xx (ban đầu xác định là do anh Trần Văn Q., 23 tuổi, ở Lào Cai điều khiển) va chạm với xe ô tô bồn chở bê tông (do anh Nguyễn Văn Th., 60 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh điều khiển) và xe ô tô Mazda 3 BKS: 99A-557xx (do anh Nguyễn Văn T., 30 tuổi, trú tại Lương Tài điều khiển).

Hiện tại, 2 lái xe trên xe tải và xe bồn đang mắc kẹt trên cabin.

Theo thuật lại của tờ VnExpress, tại hiện trường, đầu xe bồn và xe tải găm vào nhau biến dạng, nằm chắn hết 3 làn quốc lộ. Xe con hư hỏng nhẹ. Ba xe máy nằm đổ gần ô tô. Vết dầu, mảnh vỡ và đất từ xe tải vung vãi trên mặt đường rộng khoảng 200 m2.

Hiện, lực lượng chức năng đang dùng cưa, cẩu phá khung sắt đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời phân luồng đảm bảo thông suốt.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Nguồn ảnh: OFFO/Beat Bắc Ninh

Duy Anh