Cục CSGT cho biết, vào thời điểm trên, ô tô tải biển số 24C-060.XX do anh Lê Thanh H. (SN 1968, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển theo chiều Lào Cai - Hà Nội va chạm với xe ô tô tải biển số 88C-247.XX do anh Lê Tuấn A. (SN 1993, trú tại Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy theo chiều Hà Nội - Lào Cai và xe ô tô bán tải biển số 29C-878.XX do anh Đặng Văn Q. (SN 1981, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển.