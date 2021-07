Đầu tư tiền ảo VBSC: Lãi 12%/tháng, được tặng nhà, ô tô hay chỉ là “bánh vẽ”?

Ham lãi cao, hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã bỏ tiền tham gia. Vậy nhóm này đã thực hiện chiêu thức gì để lôi kéo những người tham gia?



"Nếu để cho Thái chốt khách thì Thái biết là những người chơi coin là những người ít kiến thức, việc đầu tiên là mình bổ cho người ta một bài vì người ta không có kiến thức thì người ta mới mất tiền", Thái Nguyễn, đại diện nhóm BFA Group, nói.



Xác định mục tiêu là những người ít hiểu biết nên nhóm BFA đã liên tục tung ra những chiêu bài thu hút người chơi.

Ngoài lãi suất 12%/tháng, đồng VBSC đang được nhóm này vẽ ra một tiềm năng phát triển siêu nhanh. Cuối năm 2020, VBSC chỉ đạt 0,7 USD, nhưng đến nay đã tăng 54 lần. Dự kiến 3 năm tới, đồng coin này còn cán mốc 500 USD, nghĩa là tăng gấp 700 lần. Như vậy, nếu bây giờ bỏ ra 1 tỷ đồng, thì sau 3 năm người chơi sẽ nhận về 700 tỷ đồng.

"Giá của VBSC sẽ vượt qua mốc kỳ vọng. Chúng ta hoàn toàn có thể x 10 lần tài sản từ giờ cho đến cuối năm 2021, đầu năm 2022", người môi giới nhóm BFA Group nói.



Theo tìm hiểu, nhóm BFA vẫn sử dụng chiêu thức mà các mô hình đa cấp trái phép thường dùng, đó là chi trả hoa hồng cao. Nhóm này chi trả cho người môi giới giới thiệu được người tham gia mới lên đến 8% giá trị tiền người sau tham gia.

Ngoài ra, nếu phát triển được hệ thống nhiều cấp, người tham gia còn được thêm hoa hồng và được tặng những phần quà giá trị như: đi du lịch, ô tô, nhà cửa, cho các mốc từ 1.000 USD đến 5 triệu USD…

"Được tặng ô tô, tặng nhà Vinhomes nữa. Tôi đã giới thiệu được thêm 3 người nữa", người tham gia mua đồng VBSC cho biết.



"Gọi 100 triệu về thì sẽ được 20 triệu tiền thị trường, trả thưởng trên hệ thống lên đến 50% nữa, nghĩa là người bình thường như Thái đi làm sẽ được 70%, nghĩa là 1 người vào 1.000 USD thì Thái được 700 USD", Thái Nguyễn, đại diện nhóm BFA Group, nói.

Để dụ dỗ thêm những người tham gia, nhóm BFA còn thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội cảnh ăn chơi sang chảnh, mua nhà, mua xe, thu lợi nhuận khủng từ dự án. Theo luật sư, mô hình của nhóm BFA huy động người dân tham gia mua đồng tiền ảo VBSC, đang có dấu hiệu của mô hình đa cấp trái phép. Người tham gia sẽ gặp rất nhiều rủi ro.

Nếu phát triển được hệ thống nhiều cấp, người tham gia được thêm hoa hồng và được tặng những phần quà giá trị như: đi du lịch, nhà, ô tô...

"Đang có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản mà Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định. Không chỉ sử dụng mạng máy tính, mà họ còn sử dụng cả văn phòng để tăng niềm tin, thu hút người tham gia, với một mục đích duy nhất là huy động được càng nhiều càng tốt nhằm chiếm đoạt", Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật Hợp Danh - Thiên Thanh, nhận định.



"Nhóm BFA kêu gọi người dân mua đồng VBSC là hình thức lấy tiền người sau trả cho người trước, vì không có hoạt động kinh doanh thực tế, không tạo ra lợi nhuận. Khi không thể lôi kéo người tham gia, mô hình lừa đảo này sẽ sụp đổ.

Hoạt động theo mô hình đa cấp, nhưng lại là đồng tiền ảo do các đối tượng tạo ra nên không được cấp giấy chứng nhận, đăng ký bán hàng đa cấp theo quy định, cái này đều là vi phạm. Tất cả tổ chức, cá nhân đang tham gia, vận động người tham gia đều có thể xử lý hình sự", Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, cho hay.



Cũng theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, hiện nay tại Việt Nam, tiền ảo, tiền kỹ thuật số chưa được các cơ quan quản lý thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp, người tham gia sẽ gặp phải những nguy cơ như bị lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo. Với những bất thường của nhóm BFA và đồng VBSC, Công an Hà Nội đã và đang thu thập thông tin xử lý.