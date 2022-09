Đấu trí tập 44: Bà Bằng Vụ trưởng va phải mafia kinh tế

Trong Đấu trí tập 44, đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) tiếp tục xét hỏi bà Bằng Vụ trưởng (Nguyệt Hằng). Hóa ra công an đã nắm trong tay nhiều dữ liệu hơn bà Bằng nghĩ.

Đại tá Giang cho biết, chồng bà Bằng đã thế chấp nhà, vay ngân hàng để kinh doanh nhưng không may thua lỗ do tình hình dịch bệnh năm 2019. Quỹ tín dụng Thành Đạt đã đứng ra thanh toán khoản nợ đó để ngân hàng không xiết nhà của vợ chồng bà. Quỹ này còn tiếp tục đầu tư để chồng bà Bằng duy trì việc kinh doanh. Đó chính là lý do mà bà Bằng phải gặp Hải Trúc.

Trong lần gặp Hải Trúc trước đây, cô này nói tương lai của vợ chồng bà Bằng hoàn toàn phụ thuộc vào một quyết định nào đó. Hải Trúc nói, bỏ ra một số tiền lớn như vậy, ông chủ của cô cũng sót nhưng để giúp bà Bằng thì không thành vấn đề.

Trước sự lo lắng của bà Bằng, Hải Trúc động viên, lớp lang chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc thì không có vấn đề gì đâu.

"Chị đã gặp phải mafia kinh tế rồi. Không tự cứu mình thì không ai cứu được đâu!" - Đại tá Trần Giang cảnh báo bà Bằng. Như vậy, việc có cứu được bản thân hay không phụ thuộc vào sự hợp tác của bà.

Quý vị đón xem tập 44 phim Đấu trí phát sóng lúc 21h hôm nay (16/9) trên kênh VTV1!