Đấu trí - Tập 42: Mở rộng điều tra vụ kit test, Chủ tịch tỉnh Đông Bình lo vướng vòng lao lý

Tại buổi họp báo công bố lễ khởi công xây dựng đường Hoà Đông giai đoạn 2, lãnh đạo các ban, ngành đều kỳ vọng tuyến đường này sẽ mang tới sự phát triển mới về kinh tế - xã hội cho tỉnh Đông Bình. Vũ (Thanh Sơn) cũng có mặt tại buổi họp báo và quan sát rất kỹ những nhà đầu tư cho dự án này, trong đó có Hiếu - Giám đốc TN Mobile. TN Mobile nhân đây cũng trao tặng quà từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn. Vũ đặc biệt để ý đến tình tiết này.

Trong khi đó, Quyên (Thuỳ Dương) tìm gặp Cầm - trợ lý của Đinh Hoàng Đức - để nhờ "chạy án" cho bố - ông Cửu (NSƯT Đức Khuê). Quyên mang theo một khoản tiền lớn với hy vọng ông Cửu sẽ sớm được ra khỏi nhà giam. Tuy nhiên, Cầm lại không nhận món tiền này, đổi lại là đề nghị đưa Quyên ra nước ngoài du học, giúp cô có thể đoàn tụ với mẹ và chị gái. Cầm hứa sẽ sắp xếp cho Quyên gặp ông Cửu và lo cho Quyên một suất học bổng. Quyên có phần dè chừng với lời đề nghị này và nói rằng cô đang là đối tượng liên đới nên không thể ra nước ngoài. Cầm lại khẳng định: "Không có việc gì là chúng tôi không làm được".

Phong (Xuân Phúc) không thấy Quyên ở nhà, chỉ có một mảnh giấy với vài chữ: "Tôi chán anh rồi". Phong tới nhà ông Cửu tìm Quyên nhưng cũng không gặp. Anh dò hỏi hàng xóm về Quyên nhưng cũng không có manh mối gì. Phong không biết Quyên đã đi đâu, anh lo cô sẽ gặp chuyện.

Lam (Lương Thu Trang) phát hiện ra bí mật về tài chính ở công ty. Hoá ra Hùng Đơn đang vướng nợ nhưng lại làm sai lệch chứng từ để thuyết phục phía Đông An hợp tác. Lam hỏi thẳng dượng Hùng (NSƯT Hồ Phong) điều này. Ông Hùng lúc này mới thừa nhận sự thực. Lam lo sợ ông Hùng sẽ gặp chuyện chẳng lành nếu mọi chuyện vỡ lở. Lam e là Đông (Lý Chí Huy) - Giám đốc quỹ đầu tư Đông An - đã biết chuyện này và ông Hùng đang "cầm dao đằng lưỡi". Lam tính nói cho Vũ nghe chuyện này nhưng khựng lại chưa tiết lộ.

Khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ kit test của công ty Khải Tuấn, Giám đốc Sở Y tế - Kiên - muốn nhờ ông Đức (Vĩnh Xương) hẹn gặp Chủ tịch tỉnh Đông Bình nói chuyện. Ông Đức cho rằng qua những biểu hiện của Kiên thì những xì xào, bàn tán của dư luận là đúng. Ông Đức cũng nhắc lại với Chủ tịch tỉnh Đoàn Phát (NSƯT Mai Nguyên)những vị quan chức đã bị bắt như: Phó Chủ tịch tỉnh Hải Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh Hải Hà. Mách nước bảo vệ Chủ tịch tỉnh Đông Bình không bị vướng vòng lao lý, ông Đức cho rằng cần phải có động thái tích cực, tiên quyết để "làm sạch nhiệm kỳ này".

Liên quan đến vụ án này, Giám đốc Công an tỉnh Đông Bình Phan Hải (NSND Việt Thắng) trách mắng Phó Giám đốc Bùi Việt (NSƯT Tạ Minh Thảo) về tiến độ điều tra. Phó Giám đốc Việt báo cáo, theo lời khai của Phan Thanh Túng (Thanh Bình) - Giám đốc CDC tỉnh Đông Bình, chính Túng 2 lần đích thân mang "hoa hồng" tới cho Kiên nhưng chỉ có vợ Túng chứng kiến. Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) cũng nhớ lại những lời khai của Túng. Mọi bằng chứng việc ông Túng chuyển tiền "lại quả" cho Kiên đã đều bị chính tay Túng tiêu huỷ. Túng khẳng định chỉ có Kiên nhận khoản tiền này, còn những vị lãnh đạo khác đều tránh Túng như tránh hủi. Túng cũng khẳng định trực tiếp làm việc với Khải Tuấn sau khi có gợi ý của Kiên, không có sự tác động nào từ phía trên.

Đại tá Giang tới gặp một người bạn cũng là Giám đốc CDC một tỉnh. Người này từng từ chối ký hợp đồng với Khải Tuấn vì một cảm giác "gờn gợn". Trong khi, vào thời điểm đó, nguồn cung kit test đang rất hiếm, sinh phẩm KT về giá khá minh bạch, được cơ quan chủ quản thừa nhận, truyền thông tung hô, tất cả đều hợp tình hợp lý.

Biết không thể nào giấu được Đại tá Giang, vị Giám đốc CDC này cho biết, trước hôm làm việc với Khải Tuấn, ông có nhận được cuộc gọi từ phía trên - người có chức vụ "to to". "Cũng chỉ quen biết ở mức độ xã giao nhưng tự nhiên gọi điện, nói khi nào về tỉnh sẽ ghé qua chỗ tôi chơi" - vị Giám đốc CDC nói lý do không ký hợp đồng với Khải Tuấn.

Báo cáo vướng mắc trong điều tra vụ kit test với Giám đốc Hải, Phó Giám đốc Việt cho rằng việc Kiên chưa bị xử lý là bởi ông này thuộc diện quản lý của Tỉnh uỷ. Bây giờ, được sự đồng ý và cho phép của lãnh đạo tỉnh, việc phá án sẽ thuận lợi hơn. Cũng vì bị cấp trên khiển trách, Phó Giám đốc Việt trút bức xúc vào Thượng tá Bàng (Hồng Quang). Thủ trưởng Việt không hiểu vì lý do gì việc điều tra lại chậm trễ đến vậy, trong khi ở các địa phương khác rất quyết liệt, khẩn trương và đã có kết quả báo cáo cấp trên.

Thủ trưởng Việt nhắc nhở Thượng tá Bàng: "Trong việc này, liệu dư luận có đặt ra một câu hỏi là có bưng bít, bao che gì ở đây không?". Thủ trưởng Việt nhân mạnh Phòng Cảnh sát kinh tế "ôm" toàn án lớn nhạy cảm nhưng lại làm chưa đâu vào đâu - chưa tìm được ra kẻ chống lưng cho việc buôn lậu của Thịnh đầu bạc thì đã rẽ sang điện thoại di động. Ngay cả vụ sinh phẩm KT cũng chưa có kết quả. Thượng tá Bàng nhanh chóng báo cáo về vụ kit test, Đội 3 vẫn đấu tranh quyết liệt, bước đầu đã thu được một số kết quả cho thấy có dấu hiệu phạm tội nhưng vẫn rất khó phá án vì Giám đốc Sở Y tế là Tỉnh uỷ viên.

Nghe đến đây, Thủ trưởng Việt càng thêm bức xúc: "Cứ là Tỉnh uỷ viên thì chúng ta chùn bước à?". Thủ trưởng Việt cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế phải nhanh chóng và ngay lập tức phá xong vụ án này, không thể chần chừ thêm nữa.