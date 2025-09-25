Đầu tháng 10, vũ trụ “chọn mặt gửi vàng”: 4 chòm sao gặp quý nhân, tiền - tình cực kì rực rỡ

Đầu tháng 10, khi tiết trời sang thu, vũ trụ cũng bắt đầu "dịch chuyển" để mang đến những nguồn năng lượng mới mẻ. Trong vòng xoay ấy, có 4 chòm sao được ưu ái đặc biệt: không chỉ đón nhận quý nhân nâng đỡ, tiền bạc ào ào đổ về mà còn có cả những bất ngờ ngọt ngào trong tình duyên.

Thiên Bình: Vừa tình vừa tiền, đủ đầy viên mãn

Tranh minh họa

Được sao Kim – hành tinh của tình yêu và sắc đẹp nâng đỡ, Thiên Bình bước vào đầu tháng 10 với vận trình hanh thông. Công việc thuận lợi, quý nhân xuất hiện giúp tháo gỡ những vướng mắc. Tài lộc cũng theo đó mà chảy về túi, các khoản đầu tư hoặc hợp đồng đều có kết quả khả quan.

Tình duyên chính là điểm sáng. Người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp trong những buổi tụ tập bạn bè hoặc sự kiện nghệ thuật. Người đang yêu thì tình cảm thêm bền chặt, thậm chí có cặp đôi còn tính đến chuyện lâu dài.

Bọ Cạp: Quý nhân soi đường, tình cảm ngọt ngào

Đầu tháng 10, Bọ Cạp được sao Mộc chiếu mệnh, mang lại may mắn bất ngờ. Sự nghiệp có những bước tiến quan trọng, nhiều cơ hội phát triển rộng mở. Đặc biệt, các mối quan hệ xã hội trở thành cầu nối để Bọ Cạp gặp quý nhân, từ đó tạo ra bước ngoặt cho tương lai.

Trong tình duyên, người độc thân có khả năng gặp được nhân duyên trời ban – một người mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng. Những cặp đôi đang yêu cũng sẽ có giai đoạn hạnh phúc hơn bao giờ hết, mâu thuẫn cũ dần được xóa bỏ, thay vào đó là sự thấu hiểu và sẻ chia.

Ma Kết: Sự nghiệp bứt phá, tình yêu thăng hoa

Đầu tháng 10, Ma Kết trở thành "con cưng" của vũ trụ. Công việc có nhiều khởi sắc, đặc biệt là những ai đang ấp ủ dự án hoặc muốn đổi hướng sẽ gặp được người chỉ lối. Tiền bạc cũng theo đó mà dồi dào hơn, cơ hội tăng lương, thưởng hay nguồn thu phụ đều rộng mở.

Về tình duyên, Ma Kết độc thân dễ gặp được nửa kia thông qua công việc. Sự ngưỡng mộ và tôn trọng chính là nền tảng để hai người tiến xa hơn. Các cặp đôi đang yêu sẽ có những kế hoạch lớn, có thể là cùng nhau đầu tư, hoặc chuẩn bị cho một bước ngoặt quan trọng như ra mắt gia đình.

Tranh minh họa

Song Ngư: Tài lộc gõ cửa, tình yêu nở rộ

Song Ngư vốn được biết đến là chòm sao giàu tình cảm, và đầu tháng 10 này càng được vũ trụ ưu ái. Nhờ quý nhân phù trợ, tài vận của Song Ngư có bước nhảy vọt. Những khoản nợ khó đòi, những hợp đồng tưởng chừng bế tắc nay bỗng được giải quyết êm đẹp.

Tình duyên cũng ngọt ngào chẳng kém. Người độc thân dễ gặp được nhân duyên định mệnh trong những hoàn cảnh tình cờ, có thể là một người bạn cũ hoặc một mối quen mới đầy thú vị. Người đang trong mối quan hệ tình cảm sẽ cảm nhận rõ sự gắn bó sâu sắc, thậm chí có thể tính đến chuyện chung đôi.

Đầu tháng 10 là giai đoạn vàng cho Thiên Bình, Bọ Cạp, Ma Kết và Song Ngư. Vũ trụ như "chọn mặt gửi vàng" cho 4 chòm sao này, mang đến sự đủ đầy: sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc dồi dào và tình duyên hạnh phúc. Đây chính là lúc để nắm bắt cơ hội, mở lòng đón nhận và biến năng lượng tích cực thành hiện thực bền lâu.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm