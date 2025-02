Dâu tây Sơn La ngập chợ, giá rẻ chưa từng có

Dạo quanh một vòng các chợ dân sinh, siêu thị hay chợ online tại khu vực Hà Nội những ngày gần đây, nhiều loại trái cây được bày bán với giá rẻ bất ngờ phải kể đến cherry, sầu riêng đặc biệt là đặc sản dâu tây Sơn La. Dâu được chia theo các size khác nhau, như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ.

Nếu như ở thời điểm trước tết nguyên đán – thời điểm đầu vụ mùa, giá dâu tây được rao bán với giá từ 250.000 – 300.000 đồng/hộp 500g với loại VIP (10-12 quả/hộp) thì đến nay giá đã biến động không ngừng.

Để so sánh, giá dâu bi ve đang được bán với giá 80.000 – 90.000 đồng/kg, trong khi ở thời điểm trước tết nguyên đán có giá 170.000 – 190.000 đồng/kg, tương đương giá giảm gần một nửa.

Dâu bi đang được chào bán với giá từ 60.000 – 80.000 đồng/hộp 500g, trong khi dâu VIP hạ nhiệt chỉ còn 110.000 – 135.000 đồng/hộp 500g, tương ứng 220.000 – 275.000 đồng/kg. Giá dâu cũng biến động giảm theo chu kỳ mỗi 2- 3 ngày đồng thời người bán cũng đưa ra thêm ưu đãi cho những khách hàng "chốt đơn" số lượng lớn. Đây cũng là mức giảm 20 - 30% so với mặt bằng giá dâu tây trong những năm trước.

Khảo sát tại các chợ dân sinh và một vài siêu thị, giá dâu cũng không có nhiều sự chênh lệch. Tại một siêu thị tại khu vực Thanh Xuân, giá dâu bi đang được bán với giá khuyến mãi 69.000 đồng/hộp 500g và dâu VIP có giá 119.000 đồng/hộp 500g. Cạnh tranh với dâu tây là cherry Chile đang được bán với giá 61.000 đồng/hộp 500gam.

Một trong những lý do khiến dâu tây có giá rẻ như vậy là do nguồn cung tăng mạnh do nông dân mở rộng diện tích. Nếu như vào thời điểm cuối năm 2023, toàn tỉnh Sơn La có trên 400 ha trồng dâu tây, sản lượng ước đạt trên 3.500 tấn quả tươi, tập trung ở 3 huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Yên Châu thì ở mùa vụ 2024 – 2025 tổng diện tích trồng dâu tây đạt 743 ha; sản lượng dự kiến 9.370 tấn; sản lượng đã tiêu thụ ước đạt 2.095 tấn, chủ yếu tại các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Yên Châu. Trong đó riêng huyện Mai Sơn với diện tích trồng dâu tây là 557 ha; sản lượng thu hoạch là 7.506 tấn.

Dự báo trong thời gian tới vào thời điểm chính vụ, giá dâu còn tiếp tục giảm sâu bởi người bán nhanh chóng đẩy hàng, tránh để hàng tồn dễ hư hỏng do đặc điểm của loại trái cây này.