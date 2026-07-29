Bệnh nhi T.T.T.N. (11 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng môi tái, trụy tim mạch và suy tim. Bệnh nhi được chẩn đoán bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp .

Trước đó, bé xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, ho, sổ mũi. Đến hôm sau, bé đau ngực, mệt nhiều, khó thở và nôn ói. Nhận thấy tình trạng diễn tiến bất thường, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Quân Dân Y Đồng Tháp, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong tình trạng trụy mạch . Sau khi được hội chẩn và xử trí ban đầu, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp nên đã nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhi không cải thiện, chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch, có nguy cơ ngưng tim.

Bệnh nhi viêm cơ tim điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: BVCC)

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, ê-kíp điều trị lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực khẩn trương chuẩn bị và triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo). Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ECMO được thiết lập để thay thế chức năng tuần hoàn và hô hấp, hỗ trợ trái tim đang suy kiệt của bệnh nhi. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt nhằm bảo vệ não. Khoảng 20 phút sau khi can thiệp, tình trạng của bệnh nhi dần cải thiện, thoát khỏi tình trạng tím tái và trụy tim mạch.

Sau gần 8 ngày được hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO, chức năng tim và các cơ quan của bệnh nhi dần cải thiện. Bé được cai ECMO thành công với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật tim mạch và gây mê hồi sức. Tiếp đó, bệnh nhi được cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn, chức năng tim mạch và các cơ quan hồi phục tốt, không để lại di chứng.

PGS. TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó thường gặp do virus Coxsackie nhóm B. Khởi đầu bệnh nhân thường có các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc có triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn. Trong trường hợp viêm cơ tim cấp nặng sẽ xuất hiện các triệu chứng mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch”.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu nghi ngờ viêm cơ tim cần nhanh chóng đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trẻ bị viêm cơ tim nhẹ thường chỉ theo dõi, điều trị triệu chứng và sẽ khỏi bệnh sau 1-2 tuần. Tuy nhiên trẻ viêm cơ tim nặng cần được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch duy trì chức năng tim.

Tỉ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp nặng còn rất cao, khoảng 30-40%, nhất là trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp, tỉ lệ tử vong gần 100% trước khi có kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo). Ngày nay, với kỹ thuật ECMO đã mở ra cơ hội cứu sống nhiều trường hợp viêm cơ tim tối cấp mà trước đây hầu hết là tử vong.