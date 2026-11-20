Tại các quầy trái cây vào đầu đông, táo và lê thường được bày chất cao, nhưng những người sành sỏi lại chú ý đến những bó mía vỏ tím đặt ở một góc. Dân gian có câu: "Ăn mía mùa đông tốt như dùng nhân sâm", dù có phần hơi phóng đại, nhưng quả thực mía rất hiệu quả trong việc hỗ trợ nhuận tràng, bổ máu và làm ẩm phổi.

Bạn có thể ăn trực tiếp để cảm nhận vị ngọt thanh, giòn tan và giải khát, hoặc đem ninh trong nước hay các món canh để tăng cường công dụng bồi bổ mà không gây ra tính "hàn" (lạnh) như quả lê vốn có thể làm khó chịu dạ dày.

Vì sao nên ăn mía vào mùa đông?

Mùa đông, thời tiết hanh khô khiến nhiều người dễ cảm thấy khát nước, khô miệng, khô họng nhưng lại có xu hướng uống ít nước hơn. Mía với hàm lượng nước cao, vị ngọt tự nhiên có thể là một lựa chọn giúp bổ sung nước và năng lượng, đồng thời làm phong phú thực đơn trong những ngày lạnh.

Thứ nhất, mía giúp bổ sung nước và năng lượng. Mía chứa lượng nước đáng kể cùng các loại đường tự nhiên như sucrose, glucose và fructose. Ăn một lượng vừa phải có thể giúp cơ thể bổ sung năng lượng nhanh chóng. Tuy nhiên, mía không thể thay thế hoàn toàn nước lọc và không nên được sử dụng quá nhiều chỉ vì thời tiết lạnh.

Thứ hai, mía có thể góp phần làm dịu cảm giác khô miệng, khô họng. Khi nhai mía, nước và vị ngọt được giải phóng, giúp khoang miệng dễ chịu hơn trong thời tiết hanh khô. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng cho thấy mía có tác dụng điều trị ho, viêm họng hoặc các bệnh lý đường hô hấp như quan niệm dân gian.

Thứ ba, mía có thể kết hợp với nhiều thực phẩm để tạo nên món ăn đa dạng. Từ nước mía nấu củ năng, sườn hầm mía đến cháo kê nấu táo đỏ, loại thực phẩm này giúp tạo vị ngọt tự nhiên cho món ăn. Khi kết hợp với rau củ, ngũ cốc và thực phẩm giàu protein, bữa ăn có thể trở nên phong phú hơn mà không cần thêm nhiều đường.

Tuy nhiên, mía không phải thực phẩm có tác dụng "bổ máu" hay "bổ phổi" đã được chứng minh. Người mắc đái tháo đường, thừa cân hoặc cần kiểm soát lượng đường nên hạn chế khẩu phần, đặc biệt với nước mía. Điều quan trọng là ăn đa dạng, uống đủ nước và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, thay vì kỳ vọng một loại thực phẩm có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cùng lúc.

Để tận dụng vị ngọt của mía trong thực đơn mùa lạnh, bạn có thể tham khảo 2 cách chế biến

1. Nước mía nấu củ năng: Thức uống thanh ngọt, dễ làm

Nguyên liệu: Một đoạn mía vừa ăn, 7-8 củ năng và lượng nước vừa đủ.

Mía gọt sạch vỏ, cắt khúc nhỏ rồi chẻ làm tư để các chất tạo vị ngọt dễ hòa vào nước. Củ năng gọt vỏ, rửa sạch, cho vào nồi cùng mía và lượng nước vừa đủ. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục nấu khoảng 30-40 phút. Khi nước chuyển màu vàng nhạt và có mùi thơm đặc trưng của mía, tắt bếp, để nguội bớt rồi thưởng thức.

Nước mía nấu củ năng có vị ngọt dịu, không nhất thiết phải thêm đường. Đây là một lựa chọn để thay đổi khẩu vị, đồng thời bổ sung nước cho cơ thể trong ngày lạnh khi nhiều người có xu hướng uống ít nước hơn.

Củ năng chứa nước và một lượng chất xơ, nhưng không nên coi thức uống này là phương pháp điều trị táo bón. Nếu thường xuyên bị táo bón, bạn nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và uống đủ nước.

Người có đường huyết cao cần lưu ý lượng đường tự nhiên trong mía, tốt nhất nên hạn chế uống thường xuyên hoặc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần phù hợp.

2. Mía nướng nóng: Hương vị dân dã trong ngày lạnh

Nếu muốn đổi cách thưởng thức mía, bạn có thể thử mía nướng. Đây cũng là món ăn gợi nhớ đến những ngày đông trong ký ức của nhiều người.

Mía gọt sạch vỏ, cắt thành khúc dài vừa ăn rồi nướng trong lò đã làm nóng ở khoảng 200 độ C. Thời gian nướng có thể dao động 10-15 phút tùy độ dày của mía và thiết bị. Trong quá trình nướng, cần theo dõi để mía nóng đều, không bị cháy sém.

Nhiệt độ làm nóng giúp mía mềm hơn và tạo mùi thơm đặc trưng. Món ăn thích hợp dùng khi còn ấm, nhưng không nên kỳ vọng mía nướng có tác dụng chữa ho hay làm ấm cơ thể lâu dài.

Lưu ý, mía có hàm lượng đường cao. Mỗi lần chỉ nên ăn một lượng vừa phải, đặc biệt với người thừa cân, mắc đái tháo đường hoặc đang cần kiểm soát đường huyết. Tránh ăn phần bị cháy đen và cẩn thận khi dùng mía còn quá nóng để không gây bỏng miệng.

Chọn mía ngon và an toàn: Đừng bỏ qua dấu hiệu nấm mốc

Khi mua mía, nên chọn cây chắc, tương đối nặng tay, không bị dập nát, có mùi lạ hoặc xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng. Trước khi chế biến, cần rửa sạch và gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài.

Đặc biệt, cần loại bỏ hoàn toàn cây mía có dấu hiệu nấm mốc, phần ruột đổi màu bất thường hoặc có mùi chua, mùi rượu. Không nên chỉ cắt bỏ phần nhìn thấy hư hỏng rồi tiếp tục ăn, bởi độc tố do một số loại nấm mốc sinh ra có thể lan vào phần bên trong và không nhất thiết bị phá hủy khi đun nấu.

Mía có thể được dùng để nấu nước, hầm canh hoặc chế biến thành món ăn nhẹ, nhưng không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Người có đường huyết cao cần kiểm soát lượng tiêu thụ; người dễ đầy bụng, tiêu chảy nên chú ý phản ứng của cơ thể khi ăn.

Điều quan trọng nhất là xây dựng chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và duy trì vận động phù hợp. Những món ăn từ mía có thể làm phong phú thực đơn mùa lạnh, nhưng không thay thế thuốc điều trị hay lời khuyên của bác sĩ khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường.