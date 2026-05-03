Chiều 3/5, ngay từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về các thành phố lớn bắt đầu tăng mạnh. Đây là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc và học tập mới.

Hà Nội: Sự khác biệt rõ rệt giữa hai làn đường

Tại Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại lối vào nội đô, dòng phương tiện chen chúc di chuyển chậm (Ảnh: Như Hoàn)

Sự đối lập thể hiện rõ rệt ngay tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô: một bên là dòng xe ùn ùn quay trở lại, bên còn lại thưa thớt, thông thoáng

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm thành phố rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện tăng đột biến

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp, có thời điểm gần như “chôn chân” trên đường. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hướng từ nội đô ra ngoài lại khá thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng

Hàng dài xe di chuyển vào nội đô

Tại đường Ngọc Hồi ghi nhận lượng lớn xe máy đổ về, khiến giao thông trở nên đông đúc

Đoạn qua khu vực bến xe Nước Ngầm tiếp tục là điểm nóng ùn tắc khi lượng phương tiện dồn về cùng lúc

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên thành phố

Trước đó, dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn chưa kết thúc, nhưng ngay từ tối muộn 2/5, nhiều người dân đã lựa chọn trở lại Hà Nội sớm để tránh áp lực giao thông. Tuy nhiên, lượng phương tiện tăng nhanh khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đặc biệt đoạn cuối hướng vào trung tâm thành phố, rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhiều tuyến đường vẫn khá thông thoáng

Theo ghi nhận, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc là do lượng người trở lại thành phố cùng thời điểm, trong khi hạ tầng giao thông tại nhiều khu vực chưa đáp ứng kịp

Lực lượng chức năng đã được tăng cường tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do áp lực phương tiện quá lớn, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài trong nhiều giờ.

Cửa ngõ miền Tây vào TP.HCM chiều cuối kỳ nghỉ lễ: Đông xe nhưng không tắc nghẽn

Vào lúc 17h, lượng phương tiện từ miền Tây đổ về TP.HCM qua Quốc lộ 1A tăng cao, gây ùn ứ nhẹ tại các nút giao (Ảnh: VIết Thanh)

Người dân mệt mỏi sau chuyến đi dài

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại

Tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - TP.HCM, xe cũng ghi nhận tình trạng di chuyển chậm

Nhờ người dân chủ động quay lại thành phố sớm và lực lượng chức năng túc trực điều tiết kịp thời, tình hình giao thông vẫn trong tầm kiểm soát, không xảy ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng như mọi năm

Cửa ngõ miền Đông đoạn từ phà Cát Lái đến nút giao An Phú giao thông thông thoáng (Ảnh: Quân)

Đèn giao thông bố trí hợp lí phân dòng người thành nhiều đợt di chuyển khác nhau, không gây ùn tắc cục bộ



