Bé gái 13 tuổi ngày nào cũng khó thở nhưng phổi khỏe, BS tiết lộ: Thứ "kỳ lạ" lớn 12cm đè lên tim

Có những cơn khó thở không đến từ phổi và cũng có những cơn đau ngực không xuất phát từ tim. Với bé gái 13 tuổi họ Trần, sống tại Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc), cảm giác kéo dài suốt nhiều ngày khiến em sợ hãi nhất lại được chính em mô tả bằng một câu rất ám ảnh: “Giống như có đá nặng đè lên tim”.

Ban đầu, gia đình nghĩ cảm giác khó thở đó chỉ là vấn đề hô hấp thông thường. Bé được đưa đi khám tim, kiểm tra phổi, thậm chí tới hai phòng khám tư nhưng tất cả đều không tìm ra nguyên nhân. Các chỉ số gần như bình thường, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy một bệnh lý nghiêm trọng đang tồn tại.

Chỉ đến khi được đưa đến Khoa Nhi của Bệnh viện Mennonite (Đài Loan, Trung Quốc), sự thật mới dần lộ diện. Nó vượt xa mọi suy đoán ban đầu.

Bác sĩ phẫu thuật Huang Zhenming là người trực tiếp thăm khám cho biết, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện trong lồng ngực của bé tồn tại một khối u lớn hơn 12cm, nằm ở khoang trung thất. Khối u này không nằm ở phổi hay tim, nhưng lại chèn ép trực tiếp lên tim, tạo ra áp lực khiến bé liên tục cảm thấy khó thở và tức ngực.

“Đây là một dạng ung thư hạch tế bào T hiếm gặp. Chính khối u đã gây ra cảm giác như có vật nặng đè lên tim mà bệnh nhi mô tả” - bác sĩ Huang nói.

Điều khiến ca bệnh này trở nên nguy hiểm hơn là các dấu hiệu điển hình của ung thư hạch gần như không xuất hiện. Bé không bị sốt kéo dài, không sụt cân, không nổi hạch rõ ràng, cũng không đổ mồ hôi đêm. Tất cả chỉ gói gọn trong một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng: tức ngực và khó thở. Chính sự “im lặng” này khiến bệnh dễ bị bỏ qua.

Theo bác sĩ Huang, các khối u ở khoang trung thất có thể bao gồm nhiều loại như u tuyến ức, ung thư biểu mô tuyến ức, u quái hoặc ung thư hạch. Riêng ung thư hạch có thể liên quan đến yếu tố di truyền, hệ miễn dịch suy yếu, phơi nhiễm hóa chất hoặc nhiễm virus. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có biểu hiện rõ ràng từ sớm.

Với khối u kích thước lớn và chứa nhiều mạch máu như của bé gái, việc điều trị cần được tính toán cực kỳ cẩn trọng. Các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị bằng hóa trị toàn thân, kết hợp cân nhắc xạ trị hoặc interferon để giảm kích thước khối u và hạn chế tác động lên các cơ quan quan trọng.

Bác sĩ Huang chia sẻ: “Vì khối u lớn và nhiều mạch máu, chúng tôi phải ưu tiên các phương pháp ít xâm lấn để tránh nguy cơ chảy máu nghiêm trọng”.

Ca mổ thành công tốt đẹp và cô bé đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ trăn trở không chỉ là mức độ nguy hiểm của căn bệnh, mà là cách nó đã âm thầm tồn tại trong cơ thể một đứa trẻ mà không bị phát hiện sớm cũng như sự chủ quan của gia đình.

Đừng bỏ qua những cơn khó thở “không rõ nguyên nhân”

Từ trường hợp của cô bé này, bác sĩ Huang đưa ra cảnh báo quan trọng dành cho phụ huynh: không phải mọi cơn tức ngực hay khó thở ở trẻ đều vô hại.

Ông nhấn mạnh: “Tức ngực ở trẻ em và thanh thiếu niên không phải hiếm. Nhiều trường hợp chỉ do mệt mỏi, căng thẳng hoặc tư thế. Nhưng nếu triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt, cần phải đi khám sớm, vì phía sau có thể là những bệnh lý nghiêm trọng”.

Thực tế, không ít phụ huynh dễ bỏ qua những than phiền của trẻ, cho rằng đó chỉ là biểu hiện trong giai đoạn dậy thì, hoặc đơn giản là trẻ “kêu cho vui”, muốn có sự quan tâm, lười học nên giả ốm. Chính sự chủ quan này có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm đến khi quá muộn.

Bác sĩ cũng lưu ý thêm, dù ung thư hạch thường có các dấu hiệu như hạch sưng không đau, sốt kéo dài, đổ mồ hôi đêm, chán ăn, sụt cân và mệt mỏi, nhưng không phải trường hợp nào cũng biểu hiện đầy đủ. Có những ca chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn và bắt đầu chèn ép cơ quan quan trọng, gây ra các triệu chứng như khó thở, đau tức ngực.

Câu chuyện của bé gái 13 tuổi là lời nhắc rõ ràng: đôi khi, điều nguy hiểm nhất không phải là bệnh hiếm, mà là việc nó “ẩn mình” quá giỏi. Một cơn khó thở kéo dài, một cảm giác tức ngực không rõ nguyên nhân, nếu bị bỏ qua, có thể không chỉ đơn thuần là mệt mỏi. Và đôi khi, đó chính là tín hiệu duy nhất mà cơ thể gửi ra trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

Nguồn và ảnh: TW.bg3, Sohu, Health Sent