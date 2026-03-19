Dâu hào môn Vbiz biến phim trường thành sàn diễn: Chân dài vô cùng tận, cả tủ đồ bộ nào cũng sang

Bước Chân Vào Đời hiện là bộ phim VFC hot nhất khung giờ vàng, thu hút lượng người xem vượt trội. Tác phẩm khai thác hành trình trưởng thành nhiều cảm xúc của ba chị em mồ côi giữa vòng xoáy mưu sinh, tình yêu và tham vọng. Trên con đường bước vào đời, họ không tránh khỏi những lần vấp ngã, tổn thương, nhưng tình thân luôn là sợi dây gắn kết giúp cả ba không buông tay nhau. Bộ phim gửi gắm thông điệp tích cực: gia đình là điểm tựa, còn niềm tin chính là sức mạnh để người trẻ vượt qua nghịch cảnh.

Tập 10 vừa qua, khán giả chứng kiến một nhân vật mới, Mỹ Linh (MC Vũ Thu Hoài), dự sẽ là nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ của Quân (Huỳnh Anh) và Thương (Quỳnh Kool). Sự xuất hiện của Linh tại tiệc sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương) vô tình đẩy Quân vào thế khó, nhưng anh vẫn khéo léo trấn an Thương, giúp cô dần thích nghi với không khí gia đình. Trong bữa tiệc, bà Dung liên tục hỏi han Linh về công việc, đồng thời không ngần ngại đưa ra những lời nhận xét mang tính so sánh, ẩn ý về xuất thân, học vấn và địa vị giữa Linh và Thương.

Nhận ra ý đồ của vợ chính là muốn gả Linh làm dâu, bố Quân đã chủ động lên tiếng, khéo léo bắt chuyện với Thương nhằm xoa dịu bầu không khí và giúp cô bớt phần ngượng ngùng. Kết thúc buổi tiệc, bà Dung còn sắp xếp để Quân đưa Linh về. Tuy nhiên, sau khi lên xe, Linh lại xin xuống giữa chừng với lý do quay về công ty xử lý công việc. Cô cũng thẳng thắn giải thích với Thương rằng việc xuất hiện tại bữa tiệc chỉ là do được bà Dung sắp đặt, hoàn toàn không có ý chen vào mối quan hệ của hai người.

Linh hay Thu Hoài để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả với hình ảnh người phụ nữ thành đạt, giàu có và sang trọng. Dù chỉ mới xuất hiện, thời lượng lên sóng chưa nhiều, Thu Hoài đã khiến hội chị em phải ráo riết tìm kiếm trang cá nhân của cô nàng. Ở ngoài đời, mỹ nhân 9x sở hữu phong cách trang nhã, quý phái y hệt như trong phim. Những item "tủ" của cô nàng có thể kể đến blazer, quần âu, đồ dạ tweet, váy ngắn trên đầu gối... Đây đều là những món đồ đơn giản, theo hướng minimal nhưng lại sang gấp vài lần khi mặc trên người Thu Hoài.

Ở tuổi 36, người đẹp Tuyên Quang gây xuýt xoa với nhan sắc mặn mà, đằm thắm theo thời gian nhưng không kém phần trẻ trung, tươi tắn. Nhiều người khen ngợi khả năng quản lý bản thân của cô vô cùng tốt bởi nhìn Thu Hoài cứ ngỡ mới khoảng 30 tuổi. Ngoài ra, lợi thế hình thể cũng giúp Thu Hoài cân trọn mọi outfit. Với chiều cao lý tưởng 1m65 cùng body thon thả và săn chắc, nữ diễn viên nghiễm nhiên biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt, cô còn có "vũ khí bí mật" là cặp chân dài miên man, hack chiều cao cực đỉnh giúp Thu Hoài như cao 1m65.

Một số bình luận của netizen:

MC Thu Hoài không phải là gương mặt xa lạ với công chúng. Cách đây hơn một thập kỷ, cô từng tham gia phim của VTV, dù khi đó chỉ đảm nhận vai giúp việc của nữ chính Mộc Miền do Hồng Diễm thủ vai trong phim Cầu Vồng Tình Yêu. Sau dấu ấn ban đầu, Thu Hoài tiếp tục theo đuổi diễn xuất qua một số bộ phim truyền hình như Chỉ Có Thể Là Yêu, Hương Ngọc Lan hay Chuyện Chúng Mình. Đến năm 2019, cô tái ngộ khán giả với hình ảnh phản diện trong vai Trang của hai phần phim Ghét Thì Yêu Thôi và Yêu Thì Ghét Thôi. Năm 2020, nữ MC góp mặt trong loạt phim giờ vàng gồm Tình Yêu Và Tham Vọng và Nhà Trọ Balanha.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng tinh thần cầu tiến, Thu Hoài dần trở thành một gương mặt đa năng trong showbiz. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, cô còn thử sức với âm nhạc khi tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo lẫn khán giả. Tuy nhiên, lĩnh vực giúp Thu Hoài khẳng định dấu ấn rõ nét nhất vẫn là vai trò MC thể thao, khi cô hiện đang công tác tại một đài truyền hình lớn và quen thuộc với khán giả.