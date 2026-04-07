Show Đạp Gió 2026 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã chính thức phát sóng và thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả Trung Quốc vào đầu tháng 4. Năm nay, Trang Pháp là đại diện Việt Nam tham gia. Cô nhận được nhiều lời khen của netizen xứ tỷ dân không chỉ nhờ khả năng hát nhảy, sáng tác toàn diện mà còn bởi visual nổi bật, trẻ trung hơn tuổi thật 37.

Mặc dù vậy, tại Đạp Gió 2026, nhan sắc gây chú ý nhất với cả netizen Trung - Việt lại là cái tên vô cùng quen thuộc - Tôn Di. Cô được đánh giá là mỹ nhân đẹp bậc nhất show Đạp Gió 2026. Nữ diễn viên tham gia chương trình này là để vực dậy tên tuổi, lấy lại thiện cảm sau lùm xùm tình ái với kỹ sư công nghệ, IT Đằng Quang Chính.

"Mỹ nhân phim bi" hoa nhường nguyệt thẹn của Cbiz

Tôn Di sinh năm 1993. Cô vào showbiz từ năm 2013 với vai trò người mẫu. Hai năm sau, người đẹp rẽ hướng sang đóng phim và nhanh chóng gây tiếng vang khi giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 19, Nữ diễn viên mới của năm tại Diễn đàn Phim ảnh Thanh niên Hoa ngữ lần thứ 11 nhờ vai chính trong tác phẩm đầu tay Hoan - Ái. Sau đó, Tôn Di tiếp tục thăng hoa, nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 28 với phim điện ảnh Thời Thanh Xuân Của Tôi.

Sau thành công với 2 dự án điện ảnh, Tôn Di thử sức với mảng truyền hình và tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm ngôn tình bi thương, lấy nước mắt người xem như Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Bởi Vì Gặp Được Em, Mị Nguyệt Truyện, Ban Thục Truyền Kỳ.... Ở giai đoạn hoàng kim, Tôn Di được đánh giá là tiểu hoa đán 9X vừa có tài, vừa có sắc. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7m, tỷ lệ hình thể chuẩn siêu mẫu. Gương mặt xinh đẹp của Tôn Di rất ăn hình, có đường nét hao hao Lý Thấm và Angelababy, đặt biệt đôi mắt to tròn ươn ướt và khí chất mong manh của cô rất hợp với những vai diễn bi thương trong các bộ phim tình cảm buồn. Do đó, Tôn Di được xem là "mỹ nhân phim bi" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ.

Cái kết buồn cho tiểu hoa đán 9X kết hôn, làm mẹ sớm nhất showbiz

Năm 2016, Tôn Di và nam diễn viên gia thế Đổng Tử Kiện công khai hẹn hò. Được biết, "thái tử Kinh Khuyên" đã trúng tiếng sét ái tình khi vô tình lướt ngang Tôn Di tại Liên hoan phim Tokyo năm 2015. Sau khoảng 1 năm hẹn hò, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 5/2017 và chỉ 4 tháng sau họ đã đón con gái đầu lòng. Tốc độ yêu cưới - sinh “chớp nhoáng” của Tôn Di khiến dư luận Trung Quốc không khỏi xôn xao. Khi đó, Tôn Di là mỹ nhân 9X yên bề gia thất sớm nhất showbiz. Nữ diễn viên kết hôn và sinh con ở tuổi 24.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm của Tôn Di và Đổng Tử Kiện không hề suôn sẻ. "Mỹ nhân phim bi" không được lòng mẹ chồng Vương Kinh Hoa - nữ quản lý quyền lực tại showbiz Trung Quốc. Theo nguồn tin, Vương Kinh Hoa đã phản đối gay gắt, ép con trai chia tay Tôn Di và thậm chí còn đưa hàng trăm triệu NDT cho nữ diễn viên với 1 yêu cầu rời xa Đổng Tử Kiện. Vương Kinh Hoa chê bai Tôn Di xuất thân bình thường, học vấn không cao chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên kiên quyết không chấp nhận cô làm dâu.

Sau đó vì Tôn Di mang thai, Vương Kinh Hoa mới miễn cưỡng cho con trai đăng ký kết hôn. Dù đã là vợ chồng hợp pháp và có con chung, Tôn Di vẫn chưa từng có một đám cưới chính thức. Lý do nằm ở việc mẹ chồng chưa bao giờ thực sự chấp nhận cô vì bối cảnh không môn đăng hộ đối. Sự chênh lệch gia thế - một bên là “thái tử Kinh Khuyên”, một bên là cô gái tỉnh lẻ dựa vào nhan sắc để đổi đời - trở thành rào cản lớn trong cuộc hôn nhân này.

Tháng 8/2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiện thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống. Họ cho biết kết thúc mối quan hệ vợ chồng trong hòa bình, không xảy ra tranh chấp tài sản và sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con gái. Theo nguồn tin trong showbiz, nguyên nhân tan vỡ của Tôn Di và Đổng Tử Kiện đến từ việc nữ diễn viên không được nhà chồng thừa nhận, nhưng lại liên tục bị thúc ép sinh con. Trên chương trình See You Again, Tôn Di từng nghẹn ngào tâm sự cô không muốn tiếp tục mang thai vì bị chứng khó sinh, không có ai hỗ trợ chăm sóc con nhỏ. Thời điểm có con đầu lòng, em bé mới 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai lần 2 còn khiến cô bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân.

Theo Tôn Di, cô từng nhiều lần bộc bạch nỗi niềm của mình với gia đình, nhưng không được cảm thông. Việc bị hối thúc sinh con thứ 2 liên tục, khiến cô căng thẳng và gặp chướng ngại tâm lý. Những chia sẻ của Tôn Di nhận được sự đồng cảm của công chúng. Nhiều người thương xót cho số phận của nữ diễn viên khi cô chấp nhận hy sinh sự nghiệp đỉnh cao vì Đổng Tử Kiện, nhưng đổi lại chỉ nhận về sự hắt hủi của mẹ chồng, sự vô tâm chồng thiếu gia và 1cuộc hôn nhân tan nát.

Sụp đổ danh tiếng vì tình trẻ kém 7 tuổi

Bước khỏi cuộc hôn nhân cay đắng với Đổng Tử Kiện, Tôn Di được yêu mến, tung hô như biểu tượng “phụ nữ hiện đại dám yêu dám buông”. Cô thậm chí còn gây ấn tượng với hình tượng "cường nữ", độc lập qua tuyên bố "Tránh xa đàn ông" được in ngay trên ốp lưng điện thoại. Nhưng ai ngờ, chỉ sau một đêm của năm 2024, toàn bộ hình tượng ấy của Tôn Di sụp đổ không phanh, và cô cũng trở thành nhân vật chính trong một vở kịch tình ái đầy tai tiếng.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 14/3/2024, khi paparazzi “tóm sống” Tôn Di tay trong tay, tình tứ không rời treneb phố với Đằng Quang Chính - chàng IT, kỹ sư công nghệ kém cô 7 tuổi. Khi cả mạng xã hội đang bàn tán về chuyện tình ái và bạn trai mới của Tôn Di, một cô gái tên Bái Bái đã bất ngờ đăng đàn bóc phốt chấn động, tố minh tinh 9X là “tiểu tam”, chen chân phá hoại mối quan hệ của người khác. Còn kỹ sư công nghệ họ Đằng lại là kẻ "bắt cá 2 tay".

Theo Bái Bái, cô và Đằng Quang Chính bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò từ tháng 3/2023 sau khi cùng tham gia chương trình Nhịp Đập Tuổi 20 . Đến giữa tháng 6 cùng năm, Đằng Quang Chính trở nên thân thiết hơn với Tôn Di nhưng vẫn giữ liên lạc với Bái Bái. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6/2023, Đằng Quang Chính đã nói dối Bái Bái và bay đến Hải Nam (Trung Quốc) xem concert cùng Tôn Di. Sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đằng Quang Chính đòi chia tay. Không chỉ vậy, Đằng Quang Chính còn đăng đàn dựng chuyện Bái Bái lợi dụng anh để gây chú ý nhằm chuyển hướng dư luận, “tẩy trắng” cho bản thân. Vì hành vi của Đằng Quang Chính, Bái Bái đã biến thành nạn nhân của nạn bạo lực mạng.

Đứng trước tâm bão, Tôn Di viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đã tiễn anh ta đi rồi" . Xác nhận từng hẹn hò và đã chia tay với Đằng Quang Chính, nhưng Tôn Di không giải thích về nghi vấn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Từ lời tuyên bố trên, nữ diễn viên đã bại lộ chuyện làm kẻ thứ 3. Điều đáng nói là dù chen chân vào mối quan hệ của người khác, người đẹp này vẫn lên tiếng theo giọng điệu "cường nữ", ra vẻ hùng hồn khiến công chúng ngán ngẩm.

Tiếp nối Tôn Di, Đằng Quang Chính lên tiếng khẳng định mỹ nhân showbiz không phải kẻ thứ 3 như Bái Bái tố cáo. Kỹ sư công nghệ này giải thích rằng vào cuối tháng 3/2023, anh cùng Bái Bái xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau đó, Bái Bái cảm thấy 2 người phát triển quá nhanh và cần thêm thời gian để tìm hiểu. Do đó, anh và Bái Bái trở lại làm bạn bè, không còn ràng buộc mối quan hệ tình nhân. Theo Đằng Quang Chính, phải đến ngày 16/7/2024, anh và Tôn Di mới trở thành người yêu của nhau.

Thế nhưng, sự việc chưa dừng ở lùm xùm tình tay 3. Mối quan hệ của Tôn Di và Đằng Quang Chính lần nữa gây tranh cãi lớn khi nữ diễn viên 9X bị phát hiện nói dối trắng trợn, giấu đầu lòi đuôi. Dù khẳng định với công chúng rằng đã chia tay Đằng Quang Chính, Tôn Di lại bị phát hiện cùng tình trẻ du lịch Tây Ban Nha. Sau khi bị phát giác, Tôn Di lập tức đổi địa chỉ IP từ Tây Ban Nha thành Bắc Kinh (Trung Quốc). Do đó, công chúng cho rằng Tôn Di giả vờ chia tay Đằng Quang Chính để che đậy mối quan hệ không rõ ràng và qua mặt dư luận. Chính vì thế, Tôn Di càng bị chỉ trích dữ dội hơn.

Scandal đời tư và bê bối làm "tiểu tam" khiến Tôn Di mất trắng danh tiếng. Từ “cường nữ” truyền cảm hứng, cô bị gắn loạt danh xưng nặng nề như “người đẹp dối trá”, “diễn từ trong phim ra ngoài đời”. Kể từ đó, công chúng cũng quay lưng, thờ ơ với Tôn Di. Bên nhau được 1 đoạn thời gian, Tôn Di và Đằng Quang Chính cũng lặng lẽ chia tay. Dù vậy, cô vẫn không lấy lại được tình cảm nơi khán giả.

Nguồn: Sina, Sohu