Khúc Uyển Đình sinh ngày 10/10/1983 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, từng được xem là một trong những gương mặt nữ ca sĩ - nhạc sĩ tiêu biểu của làn sóng Pop-Rock Trung Quốc đầu thập niên 2010. Nữ ca sĩ được sang Canada du học từ năm 16 tuổi và định cư tại Vancouver, nơi đặt nền móng cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp mang màu sắc quốc tế.

Ca sĩ Khúc Uyển Đình

Khởi đầu sự nghiệp tại thị trường Bắc Mỹ, Khúc Uyển Đình trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên ký hợp đồng với Nettwerk Music Group, công ty quản lý từng làm việc với Avril Lavigne và Sarah McLachlan. Lợi thế thông thạo tiếng Anh cùng khả năng tự sáng tác giúp cô xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập, theo đuổi phong cách Pop-Rock pha trộn giữa tinh thần phương Tây và cảm xúc Á Đông.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến vào năm 2012 với ca khúc You Exist in My Song. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, được sử dụng rộng rãi trong phim ảnh và chương trình truyền hình. Thành công của bản hit này đưa tên tuổi Khúc Uyển Đình phủ sóng toàn quốc, giúp cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc và được truyền thông gọi là “nữ hoàng nhạc phim” thời điểm đó.

Khúc Uyển Đình từng có thời gian nổi tiếng toàn châu Á, biểu diễn trên sóng Xuân Vãn 2013 (ảnh: Weibo)

Cùng năm, Khúc Uyển Đình phát hành album đầu tay Everything in the World , đạt doanh số cao và nhận chứng nhận đĩa Bạch kim tại nhiều thị trường. Từ đây, nữ ca sĩ được xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn, trong đó có chương trình Xuân Vãn 2013 của CCTV - một trong những sự kiện truyền hình quan trọng nhất năm tại Trung Quốc. Việc được mời biểu diễn trên sóng đài quốc gia được xem là minh chứng cho vị thế và độ phủ sóng của Khúc Uyển Đình ở thời kỳ đỉnh cao.

Khúc Uyển Đình chấm dứt sự nghiệp vì bê bối pháp lý của mẹ - bà Trương Minh Kiệt (ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, sự nghiệp của Khúc Uyển Đình rẽ hướng sau khi mẹ ruột - bà Trương Minh Kiệt, bị cơ quan chức năng điều tra vì cáo buộc lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ vào năm 2016. Sau quá trình xét xử, Trương Minh Kiệt bị tuyên án tù chung thân. Vụ việc gây chấn động dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích hướng về phía Khúc Uyển Đình. Danh tiếng từng được xây dựng bằng âm nhạc nhanh chóng bị phủ bóng bởi bê bối gia đình.

Khúc Uyển Đình từng chia sẻ mẹ là người tạo điều kiện để cô học nhạc từ năm 6 tuổi và sang Canada du học khi mới 16 tuổi. Trong thời gian Khúc Uyển Đình tổ chức biểu diễn nhưng doanh thu không khả quan, truyền thông cho biết Trương Minh Kiệt đã mua số lượng lớn vé để phân phát miễn phí. Sau khi vụ án nổ ra, một bộ phận công chúng cho rằng cuộc sống và hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ gắn liền với nguồn tiền bị cáo buộc là chiếm đoạt từ công quỹ. Vì lý do này, Khúc Uyển Đình bị tẩy chay diện rộng, chuyển sang Canada định cư và rút khỏi làng giải trí.

Khúc Uyển Đình vừa mở Douyin đã bị xoá sổ (ảnh: 163)

Ngày 21/2/2026, Sina đưa tin Khúc Uyển Đình mở tài khoản Douyin và thông báo kế hoạch phát hành album mới vào mùa hè, đồng thời gửi lời chúc Tết đến khán giả với mong muốn trở lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản này bị xoá. Các sản phẩm âm nhạc của Khúc Uyển Đình cũng bị gỡ khỏi nhiều nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ bị xoá sổ ngay khi có ý định trở lại làng giải trí.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngay khi Khúc Uyển Đình công bố kế hoạch tái xuất, lượng lớn cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân để bày tỏ sự phản đối. Trước áp lực dư luận, phần bình luận trên tài khoản của Khúc Uyển Đình bị khóa.

Sau nhiều năm, Khúc Uyển Đình vẫn không được khán giả tha thứ, cho cơ hội trở lại showbiz (ảnh: Weibo)

Từ vị trí nghệ sĩ từng xuất hiện trên sân khấu đài truyền hình quốc gia, có bản hit phủ sóng châu Á, Khúc Uyển Đình hiện gần như biến mất khỏi các nền tảng âm nhạc nội địa. Những động thái tái xuất đều nhanh chóng bị dập tắt bởi phản ứng mạnh mẽ từ công chúng. Sau nhiều năm, Khúc Uyển Đình vẫn không được khán giả tha thứ, cho cơ hội trở lại showbiz.