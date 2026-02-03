Sau gần 2 năm ròng rã đấu tố qua lại, NewJeans được thông báo đang trong quá trình ổn định lại tình hình nội bộ, với sự trở lại của 4 thành viên, trong đó Minji vẫn đang thương thảo. Điều đó có nghĩa NewJeans sẽ chỉ hoạt động với 4 người, ngoại trừ Danielle. Danielle trở thành trường hợp căng thẳng nhất khi cuối tháng 12/2025, ADOR tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với nữ idol.

Không dừng lại ở việc chia tay, ADOR tiếp tục đệ đơn kiện Danielle, một người thân trong gia đình và cựu CEO Min Hee Jin, yêu cầu bồi thường khoảng 43,1 tỷ won (gần 800 tỷ đồng) với cáo buộc vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại cho công ty.

ADOR mới đây đã đồng loạt thay đổi hình ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của NewJeans, từ ảnh nhóm sang logo và lightstick đại diện. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về việc đội hình nhóm đã có sự điều chỉnh, khi tên và hình ảnh của Danielle không còn xuất hiện trong các nội dung hiển thị.

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, phần giới thiệu nghệ sĩ của NewJeans trên nền tảng Spotify cũng đã được cập nhật, loại bỏ tên Danielle cùng cựu CEO Min Hee Jin. Trước đó, trong trò chơi nhịp điệu di động Rhythm Hive do công ty con của HYBE phát hành, các nội dung liên quan đến Danielle cũng đã âm thầm biến mất, càng thêm phần thẳng định cho suy đoán về việc nữ idol đã chính thức bị loại khỏi hệ sinh thái NewJeans.

Ở thời điểm hiện tại, những gì đang diễn ra cho thấy cánh cửa quay trở lại với danh xưng idol của Danielle gần như đã khép lại hoàn toàn. Việc ADOR không chỉ chấm dứt hợp đồng mà còn tiến hành các bước “xóa dấu vết” trên mọi nền tảng cho thấy quyết định này mang tính dứt khoát, không để lại đường lui cho cô. Trong thế đối đầu giữa một cá nhân nghệ sĩ và tập đoàn giải trí quyền lực bậc nhất Kpop hiện tại, Danielle rõ ràng là bên yếu thế.

Khi không còn đứng trong đội hình NewJeans, không còn được bảo vệ bởi hệ sinh thái HYBE, cũng không có dấu hiệu hòa giải, lựa chọn tự thân chống lại bộ máy quản lý khổng lồ này đồng nghĩa với việc sự nghiệp idol mà cô gây dựng suốt nhiều năm coi như chấm dứt. Từ vị thế “thiên thần lai” thế hệ mới của Kpop, Danielle giờ đây đứng trước nguy cơ bị đào thải, thậm chí “bít đường” trở lại showbiz trước thế lực quá mạnh từ HYBE.

Trong khi phía ADOR liên tục có những điều chỉnh mang tính hành chính và truyền thông, Danielle lại lựa chọn xuất hiện trở lại với hình ảnh một nghệ sĩ độc lập. Việc cô mở tài khoản Instagram cá nhân và nhanh chóng thu hút hơn 900.000 người theo dõi chỉ sau vài ngày cho thấy sức hút cá nhân của nữ idol vẫn còn nguyên vẹn. Song song đó, sự xuất hiện của Danielle trên nền tảng Xiaohongshu cũng được xem là tín hiệu cho thấy cô đang cân nhắc mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các tranh chấp pháp lý khiến con đường trong nước trở nên chật hẹp.

Qua những phát ngôn hiếm hoi gần đây, Danielle không né tránh việc thừa nhận cảm giác bất an trước tương lai, nhưng cũng nhấn mạnh rằng cô không xem những khó khăn hiện tại là dấu chấm hết. Với Danielle, đây là một giai đoạn cần thời gian để thích nghi và vượt qua, hơn là một giới hạn không thể phá vỡ. Nữ idol khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật theo cách riêng, ưu tiên những lựa chọn mang lại sự cân bằng và ý nghĩa lâu dài cho bản thân.