Selena Gomez vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bị bắt gặp trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn thân tại Los Cabos, Mexico vào cuối tuần trước. Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ diễn viên Nina Dobrev của phim Nhật Ký Ma Cà Rồng càng làm tăng sức hút cho chuyến đi "girls' trip" đầy nắng gió này.

Theo các bức ảnh được paparazzi chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội, Selena Gomez diện áo bơi liền thân màu hồng nhạt khi thư giãn bên bờ biển, cũng như khi lên du thuyền sang trọng. Vòng 2 của nữ ca sĩ kiêm diễn viên 34 tuổi trông kém thon gọn, khiến nhiều người lập tức đặt dấu hỏi về khả năng cô đang mang thai con đầu lòng. Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng vòng eo đầy đặn có thể là dấu hiệu sớm của thai kỳ, trong khi những người khác nhắc lại lịch sử sức khỏe của Selena Gomez và cho rằng đây chỉ là hiệu ứng góc chụp hoặc do tư thế thoải mái khi nghỉ dưỡng.

Selena Gomez đi nghỉ với vòng eo kém thon. Ảnh: Page Six

Điều này làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên nhiều netizen cho rằng có thể chỉ do góc chụp. Ảnh: Page Six

Hiện tại, cả Selena Gomez lẫn đại diện của cô chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về những tin đồn này. Trước đó vào đầu năm 2026, đã từng có loạt tin đồn tương tự sau sự xuất hiện của Selena Gomez tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Lúc đó, nhiều nhiều người chú ý đến cách cô đặt tay trước bụng khi mặc bộ váy đen ôm sát. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn từ công chúng.

Chuyến đi này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Selena Gomez kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào cuối năm 2025. Cặp đôi từng công khai chia sẻ mong muốn có con, nhưng Selena Gomez cũng đã thẳng thắn thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn trước đó rằng cô không thể mang thai tự nhiên do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến bệnh lupus và ca ghép thận trước đây. Ca sĩ tỷ phú từng nói rằng việc mang thai có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé, nên cặp đôi hướng tới các lựa chọn như mang thai hộ để thực hiện giấc mơ làm cha mẹ.

Selena Gomez không thể mang thai tự nhiên do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến bệnh lupus và ca ghép thận trước đây. Ảnh: Page Six

Vào ngày 27/9, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Selena Gomez - Benny Blanco cưới sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram

