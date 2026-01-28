Dấu chấm hết cho mỹ nhân lợi dụng Song Hye Kyo, vô ơn với Châu Tinh Trì

Ngày 27/1, Sina đưa tin hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da như SheSiYa, NEXXUS, Yu Rong Chu, GuYu... đã xóa hoặc ẩn toàn bộ nội dung đại diện của Trương Vũ Kỳ. Không những vậy, đài truyền hình Liêu Ninh, Trung Quốc trước đó mời Trương Vũ Kỳ biểu diễn trong đêm hội Xuân Vãn cũng đã tuyên bố sẽ cắt sóng chương trình của cô. Ngoài ra, còn có thông tin vị trí thành viên cố định của Trương Vũ Kỳ trong show Nữ Tử Suy Luận Xã 3 (Sisters' Who Sleuth 3) cũng đã bị thay thế. Có thể nói, quy trình xóa sổ ngôi sao Mỹ Nhân Ngữ đã bắt đầu.

Khó ai có thể tin một người từng trải qua nhiều sóng gió cả trong đời tư lẫn sự nghiệp như Trương Vũ Kỳ lại dễ dàng "bay màu" đến vậy.

Trương Vũ Kỳ gây chấn động khi bị xóa sổ khỏi loạt sự kiện

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987 tại Sơn Đông, trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Trương Vũ Kỳ đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô yêu ca hát, nhảy múa và được bố mẹ ủng hộ hết mình với đam mê. Năm 15 tuổi, để theo đuổi đam mê nghệ thuật, Trương Vũ Kỳ rời quê hương tới Thượng Hải lập nghiệp.

Năm 16 tuổi, cô gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong một đoạn quảng cáo với vẻ đẹp nữ tính, gương mặt sáng rất ăn hình. Sau đó, Trương Vũ Kỳ được ký hợp đồng với công ty của vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì. Trở thành một "Tinh nữ lang" là ước mơ của hàng trăm nghìn diễn viên trẻ bởi Châu Tinh Trì nổi tiếng là người có con mắt tinh tường trong việc tuyển chọn diễn viên. Các nữ diễn viên góp mặt trong phim của ông đều nhanh chóng thành danh.

Trương Vũ Kỳ cũng không phải ngoại lệ, trong bộ phim đầu tiên ra mắt là Siêu Khuyển Thần Thông, Trương Vũ Kỳ xuất hiện không nhiều nhưng vẫn là nữ chính của phim, được Châu Tinh Trì tạo dựng hình ảnh thục nữ xinh đẹp khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ.

Trương Vũ Kỳ xuất hiện trong phim của Châu Tinh Trì

Sau đó, Châu Tinh Trì còn giúp Trương Vũ Kỳ nhận được vai nữ phụ trong phim Phụ Nữ Không Xấu, đóng chung với Châu Tấn. Nhờ đó, cô còn được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc).

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Trương Vũ Kỳ và Tinh Gia nổi lên khi nữ diễn viên lén đi phẫu thuật cắt mí, điều này khiến Châu Tinh Trì giận dữ vì ông luôn đề cao vẻ đẹp tự nhiên của diễn viên.

Để nâng cao danh tiếng bản thân, việc chỉ làm "Tinh nữ lang" với Trương Vũ Kỳ là không đủ. Cô tự lăng xê bản thân thành "Song Hye Kyo" Trung Quốc vì cùng độ tuổi và có một số góc mặt giống với ngôi sao Trái Tim Mùa Thu. Có thể nói, việc "buộc chặt" danh tiếng với Song Hye Kyo đã giúp Trương Vũ Kỳ nổi lên nhanh chóng giữa dàn diễn viên nữ Trung Quốc, bởi lúc này nữ diễn viên họ Song đã là ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á và là mỹ nhân nức tiếng. Trở thành bản sao của Song Hye Kyo không chỉ giúp Trương Vũ Kỳ tạo một danh tính riêng mà còn khẳng định vẻ đẹp của cô.

Trương Vũ Kỳ nổi tiếng nhờ được coi là "bản sao của Song Hye Kyo"

Thực tế, nhiều người cho rằng Trương Vũ Kỳ vóc dáng cao ráo rất đặc trưng của phụ nữ Sơn Đông, Trung Quốc. Vẻ đẹp của cô thuộc kiểu nóng bỏng phồn thực, không ngây thơ như Song Hye Kyo. Tuy nhiên, việc lợi dụng tên tuổi Song Hye Kyo quả thực đã mang lại hiệu quả lớn với Trương Vũ Kỳ. Nhiều khán giả chưa kịp xem tác phẩm của cô đã biết Trung Quốc cũng có một Song Hye Kyo của riêng mình.

Năm 2012, Trương Vũ Kỳ hợp tác với đạo diễn Vương Toàn An trong bộ phim Bạch Lộc Nguyên, sau đó nảy sinh tình cảm với đạo diễn họ Vương, lúc này đang là nhà làm phim danh tiếng và có quyền lực tại Trung Quốc. Cả hai hai hơn kém nhau tới 21 tuổi. Có chỗ dựa mới vững chắc ở thị trường Đại lục, Trương Vũ Kỳ muốn rời khỏi công ty quản lý của Châu Tinh Trì.

Hành động khiến Châu Tinh Trì cảm thấy bị phản bội, công ty Tinh Huy của nam tài tử liền huỷ bỏ hợp đồng, kiện cô ra toà, vụ án kéo dài dai dẳng tới 2 năm trời. Kể từ đó, công chúng đều cho rằng Trương Vũ Kỳ là kẻ phản bội, bị Châu Tinh Trì hận và hắt hủi. Tuy nhiên, sau này Tinh Gia đã tha thứ cho cô và họ hợp tác trở lại.

Dù được Châu Tinh Trì o bế, nhưng Trương Vũ Kỳ vẫn bỏ ân nhân để tìm bến đỗ tốt hơn

Sau đó, Trương Vũ Kỳ còn ghi dấu ấn với vai Shirley Dương trong ba phần phim Ma Thổi Đèn: Mê Động Long Lĩnh, Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc và Ma Thổi Đèn: Thần Cung Côn Luân.

Đáng tiếc, sự nghiệp diễn xuất của Trương Vũ Kỳ thường bị lu mờ bởi các scandal tình ái như đâm chồng, Vương Toàn An bị bắt vì mua dâm nên nữ diễn viên ly hôn hay Trương Vũ Kỳ bị Cát Hiểu Thiến tố là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của cô với doanh nhân Viên Ba Nguyên.

Trương Vũ Kỳ chia sẻ khi danh tiếng của cô xuống dốc, sự nghiệp lung lay thì chính Châu Tinh Trì là người một lần nữa cứu vớt cô khi mời nữ diễn viên tham gia phim Mỹ Nhân Ngư (2016). Tác phẩm thành công vang dội, nhờ đó, Trương Vũ Kỳ lấy lại danh tiếng, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như show giải trí, hoạt động thương mại, đóng phim...

Trương Vũ Kỳ từng được yêu thích với hình ảnh nữ tính, nóng bỏng quyến rũ

Scandal đời tư nhấn chìm tài năng của Trương Vũ Kỳ

Gần đây, Trương Vũ Kỳ bị Cát Hiểu Thiến tố cáo nhờ người mang thai hộ và thuê người đe dọa nữ MC. Theo lời nữ MC họ Cát, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra. Tại Trung Quốc, việc nhờ người mang thai hộ là vi phạm pháp luật. Bị tố cáo nhưng Trương Vũ Kỳ không lên tiếng phủ nhận khiến cho danh tiếng của cô bị hủy hoại.