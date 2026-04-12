Từ diễn viên được yêu mến đến "tội đồ"

Văn Chương sinh năm 1984, nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như Đấu tranh, Báo tuyết, Tình yêu không mù quáng ... và đặc biệt là vai diễn Đường Tăng trong Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện. Anh từng là gương mặt được săn đón nhất nhì showbiz Trung Quốc. Sự nghiệp của anh đạt đỉnh cao khi giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Bách Hoa năm 2011.

Ngoài ra, Văn Chương còn được biết đến với tư cách là chồng của "Hạ Tử Vy" Mã Y Lợi. Tuy nhiên đến năm 2014, paparazzi Trác Vỹ tung loạt ảnh tình tứ của Văn Chương và nữ diễn viên Diêu Địch. Theo truyền thông Trung Quốc, Văn Chương và Diêu Địch đã lén lút ngoại tình trong thời gian cùng quay phim Thất Tình 33 Ngày . Họ đóng vai vợ chồng trong tác phẩm.

Văn Chương từng có sự nghiệp thành công và cuộc hôn nhân mơ ước với Mã Y Lợi. Ảnh: Weibo

Ngoài những cảnh quay ân ái theo kịch bản, ở hậu trường, cặp sao cũng để lộ những hành động thân mật trên mức đồng nghiệp. Phẫn nộ hơn hết là vụ vụng trộm này diễn ra khi Mã Y Lợi đang mang thai con thứ 2 cho Văn Chương. Cô thậm chí còn cùng quay bộ phim Thất Tình 33 Ngày với Văn Chương và Diêu Địch với vai trò diễn viên khách mời. Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, Văn Chương thừa nhận sai lầm, cầu xin vợ tha thứ. Trong khi "tiểu tam" Diêu Địch lẩn tránh, cắt đứt quan hệ với mọi người.

Đến năm 2019, cuộc hôn nhân của Văn Chương và Mã Y Lợi đi đến hồi kết. Văn Chương bị công chúng lên án kịch liệt, trở thành "tội đồ quốc dân". Nam diễn viên không còn nhận được tài nguyên phim ảnh và lặng lẽ biến mất khỏi showbiz.

Nam diễn viên bị tóm gọn ngoại tình với Diêu Địch. Ảnh: Weibo

Màn tái xuất bất ngờ

12 năm sau scandal ngoại tình, chồng cũ Mã Y Lợi đã trở lại trước công chúng một cách bất ngờ. Văn Chương giờ đây là chủ sở hữu của một nhà hàng kiểu Thiểm Tây có tên Ba Hao Yuan Er, khai trương tại Thượng Hải vào đầu tháng 4/2026.

Điều khiến cư dân mạng sốc nhất không phải là việc Văn Chương mở nhà hàng, mà là mức độ tham gia sâu sắc của nam diễn viên vào hoạt động kinh doanh hàng ngày. Văn Chương trực tiếp mặc đồng phục nhân viên, tiếp khách, nhận món, bưng bê, phục vụ khách hàng như mọi nhân viên bình thường.

Một số khách hàng chia sẻ rằng Văn Chương gần như dành cả ngày làm việc tại nhà hàng. Có một khoảnh khắc xúc động đặc biệt xảy ra khi một khách hàng gọi anh là "Giám đốc Văn", khiến anh dừng lại một chút trước khi mỉm cười và đáp lại một cách lịch sự - khoảnh khắc mà nhiều người cho rằng phản ánh sự tương phản giữa danh tiếng trước đây và thực tế hiện tại của nam diễn viên.

Văn Chương mở nhà hàng và làm việc chăm chỉ. Ảnh: Weibo

Một chương mới khiêm tốn tập trung vào sự giản dị

Nhà hàng của nam diễn viên sinh năm 1984 chuyên về ẩm thực truyền thống Thiểm Tây, phục vụ các món ăn quê nhà giá cả phải chăng như mì xào dầu ớt, bánh mì chiên và các loại lẩu địa phương. Được thiết kế theo phong cách mộc mạc vùng Tây Bắc Trung Quốc, không gian nhà hàng phản ánh mong muốn của Văn Chương trong việc bảo tồn và chia sẻ hương vị quê hương mình.

Đối với nam diễn viên này, công việc này dường như không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sự tái tạo bản thân. Câu chuyện càng thêm phần ấm áp khi con gái lớn của Văn Chương gần đây đã đăng tải những bức ảnh chụp cảnh cha làm việc ở nhà hàng trong kỳ nghỉ, bao gồm cả những khoảnh khắc tình cảm giữa hai cha con, và những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Các con của Văn Chương - Mã Y Lợi đến ủng hộ bố. Ảnh: Weibo

Mặc dù đã ly hôn với Mã Y Lợi nhiều năm trước, nhưng Văn Chương được cho là vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các con. Điều này khiến phản ứng của dư luận với nam diễn viên dần ôn hòa. Thay vì chỉ trích, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ý chí nỗ lực làm việc chăm chỉ và xây dựng lại cuộc sống từ đầu của nam diễn viên.

Hình ảnh một nam diễn viên từng nổi tiếng giờ đây kiên nhẫn phục vụ thức ăn, cúi xuống một cách kính trọng để đưa thực đơn cho khách hàng, nhắc nhở khách không nên uống quá nhiều đã khiến nhiều người phải xem xét lại cách nhìn nhận về cuộc đời Văn Chương. Khán giả vẫn chưa chắc chắn đây là sự chuyển biến cá nhân của Văn Chương, hay chỉ là hình ảnh nhất thời. Dù vậy, sự quyết tâm thầm lặng của Văn Chương và sự ủng hộ của gia đình đã cho nhiều người lý do để tin rằng nam diễn viên đã thực sự thay đổi.

Cư dân mạng phản ứng ôn hòa hơn với Văn Chương. Ảnh: Weibo

Nguồn: Kbizoom