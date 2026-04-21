Những ngày qua, anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon - đang là tâm điểm tranh cãi, chỉ trích trong dư luận Hàn Quốc với nghi vấn bị bắt vì quấy rối nữ streamer. Chưa dừng lại ở đó, vợ của Kim Jung Hoon (tạm gọi là A.) cũng đăng đàn tố cáo bị người đàn ông này bạo hành gia đình, gây thương tích nặng nề. Đến sáng 21/4, cô A. tiếp tục vạch trần tội ác với phụ nữ của anh trai Jisoo.

Theo đó, A. cho biết đã có 1 nạn nhân khác của Kim Jung Hoon gửi tin nhắn tố cáo, cầu cứu tới cô sau khi vụ việc ầm ĩ mặt báo. Trong tin nhắn 600 chữ, người phụ nữ cho biết đã từng bị Kim Jung Hoon hành hung dã man và từng phản kháng, cố gắng thu thập bằng chứng để khởi kiện ra tòa nhưng bất thành. Nạn nhân này cho biết cô phải quỳ gối cầu xin Kim Jung Hoon tha mạng sau khi bị hắn phát hiện lén ghi âm lại vụ bạo hành.

Người phụ nữ khuyên cô A. nên cẩn trọng với Kim Jung Hoon bởi hắn là kẻ độc ác, tàn bạo và có thể sử dụng mọi thủ đoạn để thoát tội. Trong tin nhắn, nạn nhân khẳng định cô sẵn sàng ra tòa cung cấp bằng chứng chống lại Kim Jung Hoon để hỗ trợ A. "Tôi từng sống trong địa ngục vì Kim Jung Hoon nhưng không đủ bằng chứng để kiện hắn, còn nếu tung hê vụ việc lên mạng tôi lại được các luật sư cảnh báo có thể bị kiện ngược với tội phỉ báng. Nhưng nay có người đã đứng ra phơi bày tội ác của Kim Jung Hoon, không có lý do gì tôi lại ngồi im để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục làm hại phụ nữ" , người phụ nữ cho biết.

Vợ Kim Jung Hoon đăng tải tin nhắn cầu cứu của 1 người phụ nữ khác cũng từng bị anh trai Jisoo bạo hành sỉ nhục. Ảnh: Nate.

Trên MXH Hàn Quốc, công chúng cho biết họ ám ảnh, xót xa khi đọc những dòng tin nhắn của nạn nhân nữ đã chịu đựng những điều tồi tệ do Kim Jung Hoon gây ra. Cư dân mạng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra kỹ càng những hành vi bạo lực gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần thể chất người khác của Kim Jung Hoon và trả lại công bằng cho các nạn nhân liên quan.

Bê bối đời tư của anh trai khiến Jisoo bị vạ lây, hứng chịu làn sóng tẩy chay của dư luận. Tối 20/4, chị cả nhóm BLACKPINK đã lên tiếng về ồn ào của anh trai. Cô cho biết bản thân sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời không có chuyện Kim Jung Hoon tham gia vào công ty Blissoo như tin đồn. Trước đó, chị dâu cũng đã lên tiếng bảo vệ Jisoo, cho biết nữ idol không biết gì về những việc làm tàn bạo của anh trai và mong công chúng không chỉ trích em dâu.

Danh tiếng của Jisoo bị ảnh hưởng tiêu cực vì bê bối đời tư của anh trai. Ảnh: Kbizoom.

Anh trai Jisoo có tên Kim Jung Hoon, hơn 30 tuổi và hiện là nhà sáng lập quản lý công ty Biomom chuyên về thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Jisoo cũng nhận được sự săn đón của dân mạng, do sở hữu visual điển trai hút mắt. Vào năm 2023, khi tách khỏi YG Entertainment, Jisoo đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo.

Kim Jung Hoon kết hôn năm 2019 và có 2 con gái. Tuy nhiên, vợ Kim Jung Hoon cho biết chung sống chưa được bao lâu thì anh trai Jisoo đã lộ bản tính vũ phu. Mỗi lần bạo hành thường kéo dài nhiều giờ. Sau khi đánh xong, Kim Jung Hoon ép vợ quan hệ và ghi lại video nhạy cảm.

Chị dâu Jisoo còn tố cáo Kim Jung Hoon bắt cô quỳ, chắp tay xin lỗi liên tục. Nếu cô không trả lời trong vài giây sẽ bị hành hạ. Những hành động này gồm có kéo tóc, đập đầu vào tường và sàn. Khi phát hiện vợ ghi âm lại bằng chứng, y đã thẳng tay xóa và sẽ đánh đập nặng hơn nếu vợ nhắc đến chuyện ly hôn, báo cảnh sát. Kim Jung Hoon đe dọa sẽ vu khống để tống ngược vợ vào tù, khoe mình có luật sư, có tiền nên không sợ kiện tụng.

Người đàn ông này còn có tính kiểm soát vợ quá đà. Kim Jung Hoon kiểm tra điện thoại vợ mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mọi tài khoản, cấm nhắn tin với người khác giới quá nhiều, không cho học nếu giáo viên là nam. Anh trai Jisoo kiểm soát cả trang phục và cách trang điểm của vợ, ép vứt bỏ đồ cá nhân như quần áo, mỹ phẩm.

Anh trai Jisoo bị tung bằng chứng đánh vợ dã man. Ảnh: Nate.

