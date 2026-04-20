Tại showbiz Hàn Quốc, Jung Suk Won từng được biết đến là một mẩu của "F4 thời Joseon" sau khi diễn xuất trong bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Hoàng Tử Gác Mái vào năm 2012. Không chỉ vậy, anh còn có chuyện tình tựa như phim ngôn tình ngoài đời thực với "nữ hoàng OST" Baek Ji Young. Jung Suk Won vốn là người hâm mộ lâu năm của Baek Ji Young. Do đó, anh đã tìm mọi cách chinh phục đàn chị hơn mình 9 tuổi sau khi có cơ hội bước chân vào giới giải trí.

Năm 2013, hai ngôi sao quyết định đi đến hôn nhân dù cuộc tình của họ không được công chúng ủng hộ do Jung Suk Won lép vé hơn Baek Ji Young về cả danh tiếng lẫn tài chính. Đến năm 2017, Jung Suk Won và Baek Ji Young đón con gái đầu lòng. Tổ ấm hạnh phúc với nữ ca sĩ hàng đầu xứ Hàn giúp Jung Suk Won chiếm được cảm tình của công chúng. Tuy nhiên, vào tháng 2/2018, danh tiếng của Jung Suk Won đã sụp đổ hoàn toàn khi anh bị bắt vì sử dụng ma túy đá.

Jung Suk Won nổi tiếng với bộ phim Hoàng Tử Gác Mái và chuyện tình như phim với nữ ca sĩ hàng đầu Baek Ji Young.

Vụ bắt giữ tại sân bay gây rúng động xứ Hàn

Ngày 8/2/2018, Jung Suk Won bị bắt giữ khẩn cấp tại sân bay quốc tế Incheon ngay khi vừa nhập cảnh từ Úc vào Hàn Quốc. Sở cảnh sát Seoul cho biết nam diễn viên bị bắt giữ vì đã sử dụng Philopon - một dạng ma túy đá - tại quán bar Úc khi cùng bạn bè vui chơi tại đây trong kỳ nghỉ hè. Tại đồn cảnh sát, ông xã của Baek Ji Young thừa nhận việc đã sử dụng chất cấm. Kết quả test nhanh cũng cho thấy Jung Suk Won dương tính với chất kích thích. Sau 22h bị tạm giam, nam diễn viên được cho phép tại ngoại để điều tra. Khi rời đồn cảnh sát, Jung Suk Won cúi gằm mặt khi nghe tên bà xã Baek Ji Young. Trước báo giới, nam diễn viên tỏ ra hối lỗi, cho biết bản thân sử dụng Philopon chỉ vì hiếu kỳ và mong được khoan hồng.

Sau khi hành vi sử dụng chất cấm bị phanh phui, Jung Suk Won hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Anh không chỉ tự hủy hoại tương lai của mình vì hành động thiếu suy nghĩ, vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, danh tiếng của vợ Baek Ji Young. Vài ngày sau khi chồng bị bắt, Baek Ji Young bật khóc xin lỗi khán giả thay chồng trên sân khấu concert: "Khi nhận được thông tin về vụ việc, một ngày đối với tôi như 10 năm vậy. Chồng tôi đã làm một việc rất tồi tệ. Là vợ của anh ấy, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên, tôi xin mọi người hãy mở lòng đón nhận chúng tôi".

Jung Suk Won bị bắt ở sân bay vì sử dụng chất cấm trong kỳ nghỉ hè tại Úc.

Cuối cùng, Jung Suk Won bị tuyên án 10 tháng tù treo và 2 năm thử thách. Đây là án phạt khoan hồng dành cho nam diễn viên Hoàng Tử Gác Mái vì anh phạm tội lần đầu và có thái độ nghiêm túc kiểm điểm xuyên suốt quá trình điều tra. Sau bê bối sử dụng chất cấm, Jung Suk Won bị loại bỏ khỏi ngành giải trí Hàn Quốc, 3 đài truyền hình KBS, EBS và MBC đưa anh vào danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn. 8 năm qua, Jung Suk Won biến mất khỏi các sự kiện giải trí ở xứ kim chi.

"Người chồng chỉ để trưng bày" của Baek Ji Young

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Hàn, Jung Suk Won thất nghiệp, phải ở nhà làm nội trợ và sống dựa vào kinh tế của vợ ca sĩ. Từ đó, khán giả Hàn Quốc mỉa mai Jung Suk Won là người chồng chỉ để trưng bày của Baek Ji Young. Nhìn cảnh "nữ hoàng OST" miệt mài chạy show từ sân khấu âm nhạc đến chương trình truyền hình để kiếm tiền, ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của Baek Ji Young. Công chúng cho rằng nữ ca sĩ quá lận đận về đường tình duyên khi yêu phải những người đàn ông bê bối và liên tục rơi vào thời kỳ đen tối. Trước khi ê chề vì chồng trẻ bị bắt vì dùng ma túy, Baek Ji Young từng điêu đứng, suýt mất trắng sự nghiệp đỉnh cao vì bị bạn trai kiêm quản lý cũ tung clip nóng. Gã tình cũ đốn mạt này của Baek Ji Young về sau đã đi tù ở Mỹ vì tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và quay lén bất hợp pháp.

Jung Suk Won thất nghiệp dài hạn sau khi bị đuổi khỏi showbiz vì bê bối. Trong nhiều năm qua, anh sống dựa vào bà xã Baek Ji Young.

Đến ngày 19/4, trong vlog mới của mình, Baek Ji Young vui mừng cho biết chồng cô đã công việc mới. Theo đó, sau hơn 3.000 ngày thất nghiệp, Jung Suk Won đã được nhận vào làm giảng viên khách mời trong vòng 6 tháng tại Trường Hành động Seoul (Hàn Quốc). Jung Suk Won sẽ phụ trách huấn luyện thể lực, hướng dẫn các kỹ thuật hành động cơ bản cho các diễn viên hành động tương lai.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện hậu bê bối, nam diễn viên khiến khán giả không nhận ra khi để tóc dài, gương mặt góc cạnh gầy gò vì sụt cân. Trạng thái xuống cấp của Jung Suk Won hiện tại khác hẳn hình ảnh hào hoa, điển trai năm xưa. Đáng chú ý, Jung Suk Won cũng úp mở về việc anh sắp trở lại đóng phim, nhưng không tiết lộ cụ thể về dự án mới sẽ tham gia, chỉ nói rằng đó không phải phim tình cảm. Thông tin Jung Suk Won sắp tái xuất showbiz khiến công chúng bất ngờ. Nhiều người cho biết dù rất yêu mến Baek Ji Young, nhưng họ vẫn sẽ tẩy chay phim mới của chồng cô vì không thể chấp nhận 1 ngôi sao dính bê bối chất cấm được quay lại giới giải trí đóng phim, kiếm tiền.

Ngoại hình xuống cấp, không thể nhận ra của Jung Suk Won ở thời điểm hiện tại. Anh để tóc dài, gương mặt hốc hác hơn trước rất nhiều.

