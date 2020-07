Đau bụng từng cơn nhưng không nôn và không sốt, bệnh nhi 11 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện có khối u ruột non ác tính

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhi Nguyễn Xuân H (11 tuổi, Quỳnh Tam – Quỳnh Lưu) đến khám do xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn, không nôn, không sốt.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định siêu âm ổ bụng, qua hình ảnh siêu âm phát hiện hình ảnh điển hình của lồng ruột hồi - manh tràng với một khối giảm âm bất thường ở thành ruột non ngay cạnh khối lồng. Hình ảnh gợi ý nhiều tới một Lymphoma ruột non (U Lympho ruột non tiên phát ác tính), khảo sát các tạng gan lách không to và ổ bụng không có hạch bất thường kèm theo.

Hình ảnh trong mổ với khối lồng và khối u ngay cạnh khối lồng ruột bệnh nhân

Bệnh nhân sau đó tiếp tục được các bác sĩ phòng khám Ngoại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chỉ định chụp cắt lớp vi tính có thuốc và cho kết quả tương tự. Bệnh nhân nhanh chóng được nhập viện và tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị Lymphoma B hồi tràng. Sau mổ bệnh nhân được khám kiểm tra lại, mọi kết quả cho thấy tình trạng hiện ổn định.

Theo các bác sĩ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, u lympho ruột non là sự tăng sản ác tính của tổ chức bạch huyết dưới niêm mạc ruột, bệnh có thể nguyên phát hoặc thứ phát, dạng thứ phát hay gặp hơn và thường biểu hiện ở quai ruột non hồi tràng, bệnh cần phát hiện sớm điều trị kịp thời trước khi di căn. Trường hợp này khối u lympho là dạng nguyên phát và là nguyên nhân gây lồng ruột ở bệnh nhân.

U lympho ruột non tiên phát ác tính là các tổn thương khu trú chủ yếu ở ruột non và ngay từ đầu không có tổn thương hạch ngoại biên; các triệu chứng lâm sàng khởi phát liên quan đến tổn thương ở ống tiêu hoá. Đây là bệnh lý hiếm gặp, biểu hiện lâm sàng nghèo nàn làm cho bệnh nhân và bác sĩ rất dễ chủ quan, nhầm tưởng sang bệnh lý khác, chẩn đoán thường khó khăn, khi được chẩn đoán thường đã ở giai đoạn muộn, do đó tiên lượng nặng nề, tỷ lệ tử vong cao.



Để phát hiện u lympho ruột non tiên phát trẻ thường có các triệu chứng: Đau bụng cơn, nôn ói, ỉa ra máu. Tuy nhiên ngày nay nhiều trẻ chỉ biểu hiện đau bụng từng cơn hoặc chỉ nôn ói, khi xuất hiện đầy đủ ba triệu chứng trên thường ở giai đoạn muộn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để phát hiện u lympho ruột non tiên phát bố mẹ nên lưu ý triệu chứng lồng ruột để đưa bé đi khám sớm. Đồng thời cũng cần quan tâm theo dõi đến sức khỏe, định kỳ 6 tháng đến 1 năm khám sức khỏe một lần để có thể phát hiện sớm bệnh lý, điều trị kịp thời, hạn chế hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.