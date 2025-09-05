Chắp cánh ước mơ - Thắp sáng hy vọng cho bệnh nhân dị tật/biến dạng hàm mặt

Hành trình trao hy vọng và thay đổi số phận cho những mảnh đời kém may mắn nay đã bước sang năm thứ 12. Từ ngày 07/09/2025 đến 16/09/2025, Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức NUOY (Hoa Kỳ) triển khai chương trình phẫu thuật từ thiện. Mỗi ca phẫu thuật không chỉ giúp bệnh nhân có diện mạo mới mà còn mang đến niềm tin vào cuộc sống và một tương lai tốt đẹp hơn.

Hình ảnh đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc & Tổ chức NUOY (Hoa Kỳ)

Hành trình gieo hy vọng cho những bệnh nhân dị tật/hàm mặt bẩm sinh

Hơn một thập kỷ qua, "Chắp cánh ước mơ" - chương trình phẫu thuật từ thiện thường niên do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp cùng các tổ chức y tế nhân đạo quốc tế thực hiện đã trở thành hành trình gieo mầm hy vọng. Với hành trình bền bỉ ấy, chương trình đã đồng hành, thăm khám và sàng lọc miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân, trong đó có hơn 400 trường hợp được phẫu thuật thành công, mở ra những chương đời tươi đẹp mới.

Trong năm nay, bệnh nhân dị tật/biến dạng hàm mặt sẽ tiếp tục được tư vấn, thăm khám, xây dựng phác đồ điều trị toàn diện và phẫu thuật trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc, dưới sự tham vấn chuyên môn của các PGS, TS, BS đầu ngành từ tổ chức NUOY (Hoa Kỳ)

Bệnh nhân dị tật/biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn được thăm khám miễn phí

Tại chương trình, các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được thăm khám và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí đối với nhiều dị tật phức tạp như:

- Hở môi vòm miệng, di chứng môi - mũi sau phẫu thuật;

- Thiểu sản xương hàm cần ghép xương ổ răng;

- Lệch khớp cắn, hô - móm, cằm nhô;

- Thiểu sản hoặc tăng sản xương hàm trên/dưới.

Mỗi ca phẫu thuật không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài, mà còn là một cuộc "tái sinh", trao lại niềm tin và khát vọng sống cho những số phận kém may mắn.

Cơ sở vật chất hiện đại: Nền tảng của những ca phẫu thuật thành công

Trong suốt những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã luôn chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những ca phẫu thuật khó và phức tạp. Khi tham gia chương trình "Chắp cánh ước mơ", 100% bệnh nhân đều được hưởng trọn những quyền lợi đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - Bệnh viện đạt chuẩn quốc tế ACHS về chất lượng y tế, đảm bảo an toàn và quyền lợi, lợi ích tối đa cho bệnh nhân

Ê-kíp gây mê tại phòng phẫu thuật tại bệnh viện Hồng Ngọc

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, mỗi ca phẫu thuật đều được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa, kế hoạch điều trị được cá nhân hóa theo từng bệnh nhân. Các ca phẫu thuật được thực hiện trong phòng mổ vô khuẩn một chiều, trang bị hệ thống lọc khí Hepa hiện đại, kết hợp với quy trình gây mê - hồi sức tuân thủ chiến lược đường thở khó (DAS). Nhờ vậy, bệnh nhân được đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Điều đặc biệt tại Bệnh viện Hồng Ngọc sự quan tâm toàn diện dành cho từng bệnh nhân. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được thăm khám kỹ lưỡng, làm xét nghiệm, chụp chiếu để xây dựng phác đồ phù hợp. Trong quá trình phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm phối hợp cùng thiết bị hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từng khâu nhằm giảm thiểu rủi ro. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi 24/24 trong khu lưu viện chuẩn 5 sao, chăm sóc tận tình từ dinh dưỡng, uống thuốc, vệ sinh vết mổ đến hướng dẫn chế độ sinh hoạt khoa học…

Bệnh nhân được đội ngũ bác sĩ, y tá chăm sóc và theo dõi 24/24 sau phẫu thuật

Nhờ quy trình chăm sóc chuẩn y khoa và toàn diện này, bệnh nhân không chỉ phục hồi nhanh chóng và an toàn, mà còn cảm nhận rõ rệt sự tận tâm, yêu thương và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ, từ đó lấy lại sự tự tin, nụ cười và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hành trình thay đổi diệu kì của bệnh nhân khi tham gia chương trình "Chắp cánh ước mơ"

Câu chuyện của Mai Thị Hiền Hòa (2004, Hải Phòng) là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa nhân văn của chương trình. Mồ côi từ nhỏ, Hòa lớn lên tại Làng trẻ Hoa Phượng, mang di chứng khe hở môi - vòm miệng, khớp cắn ngược và gương mặt "lưỡi cày", khiến em luôn mặc cảm, tự ti.

Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình "Chắp cánh ước mơ" tại Bệnh viện Hồng Ngọc, em đã được thực hiện phẫu thuật chỉnh hình xương hàm chỉnh hình xương hàm trên kết hợp hàm dưới. Ca phẫu thuật đã giúp đưa khớp cắn ngược loại III về khớp cắn chuẩn hạng I, đồng thời cải thiện đáng kể hình thể khuôn mặt. Sau đó, em tiếp tục được can thiệp phẫu thuật sửa mũi bằng sụn sườn tự thân, góp phần mang lại diện mạo cân đối, hài hòa hơn.

Hình ảnh em Mai Thị Hiền Hòa trước và sau khi được phẫu thuật thành công

Dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, Hòa hồi phục nhanh chóng, tìm lại nụ cười và niềm tin. Mẹ nuôi của em xúc động: "Thấy con nở nụ cười đầu tiên sau ca phẫu thuật, chúng tôi không cầm được nước mắt. Cảm ơn Bệnh viện Hồng Ngọc đã mang đến cho con một cuộc đời mới."

Ca phẫu thuật đã xóa nhòa mặc cảm, mở ra cho Hòa tương lai tràn đầy hy vọng.