Đặt mua tuýp kem tạo kiểu tóc trên mạng xong quên luôn, 8 năm sau anh chàng nhận được gói hàng từ shipper và cái kết buồn cười

Elliot Berinstein là một bác sĩ làm việc ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario (Canada). Ngày 6/5 vừa qua, Elliot bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa, shipper nói rằng anh có đơn hàng từ Well.ca. Anh chàng tỏ ra rất ngạc nhiên và bối rối bởi trong trí nhớ của mình, anh đã không đặt hàng trên trang web bán hàng này từ lâu lắm rồi.

Elliot vẫn quyết định nhận hàng. Khi mở ra thì anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nhớ ra đó là tuýp kem tạo kiểu tóc anh đặt từ năm 2012.

Elliot Berinstein nhận được hàng sau 8 năm đặt mua.

"Tôi đã rất bối rối vì tôi đã không đặt mua bất cứ thứ gì từ Well.ca trong thời gian gần đó. Tôi mở gói hàng ra, thấy một tờ hóa đơn từ năm 2012 trong gói hàng và đó là một tuýp kem tạo kiểu tóc mà tôi đặt từ năm 2012. Và sau đó tôi nhớ có một lần, khoảng 8 năm trước, đúng là tôi đã đặt mua sản phẩm này", Elliot kể với Carol Off, người dẫn chương trình "As it Happens".

Tuýp kem đã hết hạn sử dụng.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chương trình truyền hình Mad Men khá nổi tiếng lúc bấy giờ, nên tôi đã nghĩ mình cũng muốn có một kiểu tóc giống nhân vật chính Donald Draper của show này", anh nói. "Mặc dù nó đã không được giao nhưng có lẽ như vậy vẫn tốt hơn".

Lúc đầu, Elliot định mở tuýp kem ra thể thử tạo kiểu tóc như thế nhưng sau đó anh phát hiện nó đã hết hạn sử dụng và đổi sang màu vàng (thực chất phải là màu trắng) nên không dám thử vì sợ ảnh hưởng đến mái tóc của mình.

Trên thực tế, một người tự xưng là đại diện của Well.ca đã trả lời bài đăng của Elliot và gửi lời xin lỗi của họ về việc anh không nhận được hàng đúng hạn.

Elliot nói rằng anh đã kiểm tra mã theo dõi, nhưng nó không còn hiệu lực nữa. "Tôi nghĩ rằng nó chỉ ở một góc nào đó và sau đó ai đó quyết định gửi nó", anh nói. "Tôi nghĩ thật buồn cười khi họ không vứt nó đi. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ họ lại gửi nó đi".

Ảnh minh họa.

Elliot cũng đã liên lạc với Bưu điện Canada, chủ yếu vì tò mò, nhưng không nhận được hồi âm. "Tôi không có ý định lấy lại tiền vì sản phẩm chỉ có 5USD. Nhưng thật buồn cười với cách họ phản hồi", anh cho biết.

Trong một email gửi tới chương trình As It Happens, đại diện Bưu điện Canada cho biết họ đang điều tra sự chậm trễ tới 8 năm của đơn hàng này.

(Nguồn: CBC)