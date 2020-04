Choáng ngợp trước nhan sắc của con gái 2 "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám một thời: Nàng sexy không thua gái Âu Mỹ, nàng thanh lịch giản dị vẫn toát lên thần thái nhà giàu

Con gái "nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân

Hơn 20 năm trước, Thanh Xuân là cái tên vô cùng đình đám với gương mặt khả ái ngự trị trên rất nhiều bộ ảnh lịch. Thời đó, cứ nhắc đến Thanh Xuân là người ta sẽ mặc định nhớ đến hình ảnh nghệ sĩ cực kỳ đắt giá.

Nhan sắc "vang bóng một thời" của "nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân từng khiến biết bao chàng trai điêu đứng.

Năm 1992, Thanh Xuân đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Điện ảnh" và sau đó đạt thêm nhiều thành tích ấn tượng như: Á hậu thời trang TP.HCM, Á hậu Thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Ảnh 1994... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Thanh Xuân đã đột ngột tuyên bố kết hôn với võ sư Nam Anh rồi chuyển đến Canada định cư hẳn.

Cuộc hôn nhân ấy có trái ngọt là cô con gái tên Katleen Phan Võ sở hữu ngoại hình xinh đẹp và tài năng cũng không thua kém gì mẹ. Nét đẹp của Thanh Xuân thời xưa cũng được gợi nhớ qua vẻ đẹp vừa trong trẻo nhưng lại vô cùng quyến rũ của Katleen ở hiện tại.

Hình ảnh hiện tại của Thanh Xuân và con gái Katleen Phan Võ.

Cô nàng rất xinh đẹp vì được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ,

Katleen có cả bố và mẹ là người gốc Việt nhưng ở cô nàng lại toát lên vẻ đẹp lai rất lạ. Cô nàng theo đuổi phong cách sexy giống các cô gái Âu Mỹ với những trang phục táo bạo khoe vòng một, eo thon và làn da nâu khỏe khoắn.

Vẻ ngoài quyến rũ theo phong cách Âu Mỹ của Katleen.

Sinh sống ở Cananda nên không khó hiểu khi Katleen ngoài tiếng Việt còn thành thạo cả tiếng Anh, Pháp. Gần đây, Katleen đã quay trở về Việt Nam và chính thức gia nhập làng giải trí bằng vai diễn trong bộ phim Lật mặt 4. Cô nàng nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài quyến rũ và khả năng diễn xuất tương đối tốt.

Ngoài ra, trang cá nhân của Katleen cũng rất được các bạn trẻ chú ý bởi có quá nhiều hình ảnh đẹp. Cô nàng có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau và lúc nào cũng xinh đẹp hết cả.

Instagram của Katleen cực hot với những bức ảnh đẹp hút hồn.

Con gái "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My

Trong số những nhân vật nổi tiếng được công chúng quan tâm, Diễm My là cái tên không còn xa lạ bởi từ thời thanh xuân của những năm tháng xưa cũ, bà đã nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng ảnh lịch". Và cho đến nay, người phụ nữ này vẫn không có dấu hiệu xuống sắc, vẫn cứ được người ta gọi là "mỹ nhân không tuổi" bởi vẫn giữ được nhan sắc thanh lịch và quý phái.

Vẻ ngoài xinh đẹp không tì vết của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Một năm sau, cô con gái chào đời, được vợ chồng nữ diễn viên đặt tên Hà Thùy My. Năm 2000, Diễm My tiếp tục sinh con gái thứ 2 Hà Quế My.

Hà Thùy My (hay còn gọi là Catherine Thùy My Hà) được nhận xét là bản sao thời con gái của mẹ với gương mặt vô cùng thanh tú. Nét đẹp của cô là sự hòa trộn tinh tế giữa dấu ấn Á Đông và nét đẹp hiện đại phương Tây. Nếu mẹ Diễm My tự hào với chiều cao 1m73 thì con gái cũng tự tin hết nấc với chiều cao trên 1m70.

Nghệ sĩ Diễm My và con gái lớn Thùy My.

Thùy My có chiều cao vượt trội rất ấn tượng.

Lớn lên trong gia đình có bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là người của công chúng, Thùy My có nhiều điều kiện để phát triển bản thân. Cô chọn con đường du học để bước ra thế giới. Cô gái trẻ tiết lộ mình sử dụng thành thạo cả 4 thứ tiếng Pháp, Nga,Trung Quốc và tiếng Anh. Với Thùy My, sách và học ngôn ngữ là hai sở thích và sở trường nổi bật của cô.

Thùy My là một sinh viên giỏi và đã có cuộc sống đầy trải nghiệm trên đất Mỹ.

Thùy My là cô gái yêu thích thời trang, nhưng thay vì chọn những thiết kế trẻ trung như các bạn đồng trang lứa, cô nàng lại khoác lên mình phong cách cổ điển và chững chạc hơn tuổi. Qua những tấm ảnh mà Thùy My chia sẻ trên Facebook hay Instagram cá nhân, không khó để "nhận ra rằng, cô nàng tuy đơn giản nhưng lại rất "chảnh" khi sử dụng những thương hiệu lớn như Hermes, Chanel, Cartier, Club Monaco, Ralph Lauren, J.Crew...

Thùy My và mẹ cũng có nhiều sự đồng điệu về sở thích thời trang, du lịch. Trên trang cá nhân, Hà Thùy My cũng thường xuyên bộc bạch sự ngưỡng mộ dành cho mẹ. Cô ủng hộ các dự án phim ảnh của người mẹ nổi tiếng.