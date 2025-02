Dark Nuns: Song Hye Kyo chạm tới đỉnh cao của nhan sắc và diễn xuất

Dark Nuns (Tựa Việt: Nữ Tu Bóng Tối) là phần ngoại truyện (spin-off) của siêu phẩm The Priests từng gây chấn động phòng vé Hàn Quốc năm 2015. Phim được chú ý vì đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng của Song Hye Kyo cùng sự góp mặt của dàn cast bảo chứng diễn xuất, doanh thu bao gồm Jeon Yeo Bin, Lee Jin Wook, Huh Joon Ho, Moon Woo Jin,...

Được xếp vào hàng bom tấn của năm, sở hữu ekip quá khủng lại liên tục được nhắc kèm với siêu phẩm The Priests, Dark Nuns khi công chiếu tại quê nhà lại gây nhiều tranh cãi. Câu chuyện nữ quyền, tôn giáo, thậm chí là cả màn lột xác của Song Hye Kyo đều trở thành chủ đề nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Vậy thực sự có phải một tác phẩm chất lượng?

Cốt truyện đơn giản nhưng thông điệp có sức nặng

Nếu so với Exhuma (một bộ phim cũng về các nghi lễ trừ tà của Hàn rất nổi tiếng ở Việt Nam), chuyện phim của Dark Nuns đơn giản hơn nhiều. Phim lấy bối cảnh khi các Giáo hội Hàn Quốc đã ban lệnh cấm thực hiện các nghi lễ trừ tà, nhất là việc trừ tà được thực hiện với các nữ tu. Thế nhưng, sơ Junia (Song Hye Kyo) vẫn luôn muốn thực hiện nghi thức này khi cô nhận ra cậu bé Hee Joon (Moon Woo Jin) đang bị ác quỷ dữ chiếm giữ, bị đày đọa vô cùng đau đớn. Đáng phẫn nộ hơn khi ác quỷ đó còn khiến cho mẹ của Hee Joon chết thảm, bản thân Hee Joon thì luôn muốn từ bỏ cuộc sống.

Phim là hành trình từng bước, Junia phải tìm kiếm phe đồng minh cho mình, thuyết phục giáo hội, thậm chí là cả ngành y khoa để chứng minh rằng cách duy nhất cứu Hee Joon chính là thực hiện một nghi thức trừ tà. Sơ Michaela (Jeon Yeo Bin) - người từng hoàn toàn không tin vào cách suy nghĩ của Junia đã từng bước bị Junia thuyết phục khi tận mắt chứng kiến những điều đáng sợ xảy ra xung quanh Hee Joon, bệnh nhân của cô. Thực chất, việc Michaela không tin vào Junia không phải bởi cô tuyệt đối tin tưởng Giáo hội mà do Michaela có những tổn thưởng trong quá khứ. Cô từng bị coi là một quỷ thai (những đứa trẻ được thụ thai vào thời điểm mẹ của chúng bị quỷ nhập), may mắn sống sót và hiện luôn cố gắng để trốn tránh những hiện tượng quỷ dị xảy ra xung quanh mình bằng cách đặt niềm tin tuyệt đối vào y khoa, khoa học.

Bất chấp sự cấm cản của các linh mục nam và cả Giáo hội, Junia vẫn từng bước kéo Michaela về phe mình và bằng mọi giá cứu lấy tính mạng của Hee Joon, kể cả khi điều đó khiến bản thân gặp nguy hiểm. Thậm chí, cô còn bắt tay với cả các pháp sư trừ tà - điều hiếm gặp trong một bộ phim với nhân vật chính là người Công giáo - để tìm ra mấu chốt của vấn đề.

Có thể thấy cốt truyện phim tương đối đơn giản, nhiệm vụ mà Junia cần làm cũng chỉ có một, những vấn đề phát sinh kèm theo hành trình giải cứu Hee Joon cũng gần như không có. So với The Priests hay những bộ phim trừ tà đình đám khác thì Dark Nuns có phần dễ đoán hơn, cái kết cũng không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, thông điệp gửi gắm trong phần cốt truyện này lại rất rõ nét và trải dài xuyên suốt cả tác phẩm. Thực tế khi công chiếu tại Hàn, Dark Nuns bị cho là kỳ thị phụ nữ nhưng yếu tố này hoàn toàn không xuất hiện trong phim. Câu chuyện phụ nữ không được thực hiện nghi lễ trừ tà nghe thì có vẻ là mang tính chất kỳ thị nhưng thực tế nó lại là khởi nguồn để nhấn mạnh bản chất nữ quyền xuyên suốt tác phẩm. Đây thực sự là một bộ phim đậm tính nữ khi việc làm của Junia dường như không chỉ đơn giản là trừ tà. Nó đại diện cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể phá bỏ rào cản, định kiến về giới để làm những điều mà tưởng như chỉ có đàn ông mới làm được. Thậm chí Junia còn cương quyết, mạnh mẽ và đi đúng đường hơn tất thảy những kẻ muốn ngáng đường cô.

Cùng với câu chuyện nữ quyền, yếu tố tôn giáo được triển khai tương đối nhạy cảm (thông qua hình ảnh một nữ tu nghiện thuốc lá, bị ung thư cổ tư cung và không ngại chửi thề) nhưng lại giúp truyền tải thông điệp về tình người. Junia sẵn sàng phá bỏ những điều lệ, thậm chí là cả những lệnh giới nghiêm để có thể cứu lấy Hee Joon. Cô thậm chí còn bắt tay với một pháp sư (cũng từng là nữ tu) để thực hiện kế hoạch của mình. Ngay cả phân cảnh trừ tà ở đoạn kết phim, Junia cũng nhận được sự trợ giúp từ một pháp sư tập sự. Những yếu tố này tương đối nhạy cảm về mặt tôn giáo nhưng lại giúp khắc họa sâu sắc hơn hình ảnh của nhân vật - một nữ tu với dáng vẻ bất cần, không quan tâm đến điều tiếng xung quanh nhưng lại có thể làm mọi thứ để cứu người.

Kịch bản còn nhiều điểm đáng tiếc

Truyền tải nhiều thông điệp đáng khen nhưng thực tế kịch bản Dark Nuns còn khá nhiều lỗ hổng. Dù được quảng bá là phim tâm linh, kinh dị, trừ tà nhưng Dark Nuns thiên về tâm lý nhiều hơn. Khoảng hơn nửa đầu phim tập trung chủ yếu vào những đối thoại, đôi co của nữ chính với các tuyến nhân vật khác nhau. Phân cảnh cao trào của, khi buổi lễ trừ tà diễn ra, phim vẫn chỉ toàn những lời thoại nhưng với… tông giọng gay gắt hơn. Đạo diễn Kwon Hyeok Jae chọn hướng thiên về diễn biến tâm lý hơn là các yếu tố kinh dị. Những cảnh jump-scare để hù dọa khán giả cũng không nhiều mà xuyên suốt phim đều sử dụng lối kể chuyện từ tốn, chủ yếu tập trung vào sự đấu tranh của nữ chính.

Nếu kỳ vọng vào một bộ phim với nhiều pha hành động, hù dọa hoặc chí ít là được thấy những hình ảnh rùng rợn, quỷ dị thì Dark Nuns gần như không có. Thay vào đó là một câu chuyện tương đối êm ả dù được gắn mác phim kinh dị, trừ tà. Chưa kể phim cũng không có cao trào, bùng nổ hay những nút thắt cần phải gỡ bỏ, chỉ đơn giản là việc hai nữ tu chiến đấu với một ác linh đang ngự trị trong thân thể của một đứa bé (đã bị trói chặt trên giường). Dĩ nhiên, vấn đề này còn tùy thuộc vào từng tệp khán giả mà Dark Nuns nhắm tới. Với những người thích những tác phẩm thiên về tâm lý hơn thì Dark Nuns cũng không phải một sự lựa chọn tồi.

Một điểm đáng tiếc của phim nữa là ở vấn đề thiết lập nhân vật. Junia tuy là nữ chính nhưng lại không có câu chuyện riêng, người xem không biết Junia là ai, xuất thân ra sao, hoàn cảnh thế nào mà dẫn tới dáng vẻ bất cần của cô hiện tại. Thứ người xem thấy chỉ là một nữ tu nghiện thuốc lá, bị bệnh, hay chửi thề và có rất nhiều nước thánh. Trong khi đó nhân vật sơ Michaela lại có câu chuyện thú vị hơn rất nhiều. Nếu có thêm một vài phân cảnh cho thấy gốc gác, xuất thân của Junia thì có lẽ hành động bất chấp tính mạng để cứu người của cô sẽ trở nên hợp lý hơn. Đó là chưa kể số phận của cậu bé Hee Joon bị quỷ ám cũng chưa được rõ nét. Nguồn cơn của việc quỷ ám là từ đâu, xuất thân nhân vật này thế nào đều được được khai thác triệt để khiến nhân vật này trở nên mờ nhạt trong tổng thể tác phẩm dù sao nhí Moon Woo Jin có một màn thể hiện quá xuất sắc.

Không thể phủ nhận việc đạo diễn Kwon Hyeok Jae đã chăm chút rất kỹ lưỡng cho đứa con tinh thần của mình, mặt hình ảnh, âm nhạc đều tương đối hoàn hảo. Thế nhưng nếu kịch bản được đầu tư hơn, chí ít là về mặt thiết lập nhân vật chứ chưa đòi hỏi đến việc nó phải hù dọa khán giả ra sao (vì đây thuộc về gu của mỗi khán giả) thì đây sẽ là một tác phẩm trọn vẹn, đáng xem hơn.

Diễn xuất bùng nổ

Dark Nuns là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau The Glory và điều này đã khiến cô đã phải chịu không ít những sự so sánh với tác phẩm quá thành công trước đó. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo diễn tốt nhưng không khác gì so với thời đóng The Glory. Thế nhưng khách quan mà nói, sự so sánh này là quá khiên cưỡng và có phần bất công cho Song Hye Kyo. Chỉ quan tâm đến cá nhân tác phẩm này thì rõ ràng, Song Hye Kyo đã làm rất tốt vai trò của mình, mang đến hình ảnh một Junia u ám, ngoan cường, mạnh mẽ, đôi khi là bất cần nhưng lại vô cùng lương thiện. Ngay cả khi nhân vật chưa đủ chiều sâu thì diễn xuất của Song Hye Kyo cũng đủ sâu để chinh phục người xem. Phân cảnh trừ tà ở cuối tác phẩm được cô thể hiện quá xuất sắc và quan trọng hơn là Song Hye Kyo quá đẹp trong mọi phân cảnh.

Jeon Yeo Bin cũng không kém cạnh đàn chị với vai sơ Michaela. Đặc biệt, vì nhân vật này có hoàn cảnh xuất thân rõ ràng nên mỹ nhân họ Jeon cũng có không ít phân cảnh đắt giá để phô diễn khả năng nhập vai, diễn xuất nội tâm của mình. Tuy nhiên khách quan mà nói thì vai diễn này có phần khá dễ để thể hiện đối với cá nhân Jeon Yeo Bin nên để nói là lột xác về mặt diễn xuất thì chưa.

Điểm sáng về mặt diễn xuất của tác phẩm phải kể đến Moon Woo Jin, cậu bé 15 tuổi vào vai Hee Joon. Dù ít kinh nghiệm diễn xuất nhất, tuổi đời cũng nhỏ nhất nhưng Moon Woo Jin lại có màn thể hiện xuất sắc nhất. Cậu bé mang tới hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược, khi là Hee Joon cô độc, sợ hãi, khao khát được giải thoát, lúc là con quỷ Gamigin tàn độc, trịnh thượng, ôm trong mình lửa hận thù với loài người. Phân cảnh trừ tà cuối phim, khi liên tục phải đối diễn với Song Hye Kyo, Moon Woo Jin thậm chí còn có những trường đoạn lấn lướt cả tiền bối.

Chấm điểm: 3,5/5

Dark Nuns có thể không phải là bộ phim kinh dị có nhịp độ nhanh, nhiều cao trào, nút thắt như một số khán giả mong đợi nhưng đây vẫn là một tác phẩm tương đối thú vị trong thể loại trừ tà. Phim cố tình tập trung vào câu chuyện nữ quyền, sự tương phản giữa quan điểm cứu người của nữ chính với Giáo hội thay vì vấn đề hù dọa người xem. Sự pha trộn thú vị giữa câu chuyện trừ tà của pháp sư và nữ tu cũng phần nào giúp bộ phim trở nên khác so với các tác phẩm tương tự của phương Tây. Và quan trọng hơn nữa khi đây tiếp tục là một tác phẩm mang đậm dấu ấn Song Hye Kyo, khiến cô một lần nữa tỏa sáng tuyệt đối trên màn ảnh.