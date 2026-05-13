Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Đặng Viết Văn, sinh năm 1980, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt xảy ra tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Công an xã Phú Hựu làm việc Văn để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt

Theo thông tin ban đầu, Văn sinh sống như vợ chồng khoảng 3 năm nay với 1 người phụ nữ trên địa bàn ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu. Do nghi người phụ nữ có tình cảm với người khác, đêm ngày 11/5, Văn đánh người phụ nữ và đập 6 hủ cốt gia đình của người phụ nữ đang xây nhà mồ để chôn cát. Sau đó, Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ đập phá hài cột

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng Văn.

Đến sáng ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Đặng Viết Văn và di lý về để phục vụ điều tra.