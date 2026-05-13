Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh - "Trùm" ma túy - cùng 18 đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng, khiến một chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Đáng chú ý, trong phiên xét xử sáng ngày 13/5, nữ bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi, bạn gái bị cáo Bùi Đình Khánh) cũng bị xét xử tội Che giấu tội phạm.

Bị cáo Bùi Đình Khánh đứng trước bục khai báo. Khánh là tội phạm ma túy manh động, đặc biệt nguy hiểm; quá trình bị vây bắt đối tượng đã chống trả quyết liệt, nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh. Nguồn: Báo và PTTH Quảng Ninh

Theo ghi nhận trên báo Dân trí, bị cáo Bùi Đình Khánh (hàng đầu) và nhiều bị cáo khác có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định khi tới hầu tòa.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Bùi Đình Khánh bị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hà Thương Hải (32 tuổi, ở xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (cùng 32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngô Văn Tuyên (41 tuổi, ở Phú Thọ), Nguyễn Hữu Đằng (59 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Linh (37 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết (25 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Dương Tiến Tú (41 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Quang Tư (55 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Phương (32 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Tráng (31 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vũ Hồng Sơn (46 tuổi, ở Đà Nẵng) bị truy tố về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Hạnh bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến diễn ra từ 13 đến 15/5.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Khánh bị truy tố về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.

Nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Trước khi bị bắt trong một vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc.

Khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn sau vụ bỏ chạy và tự gây tai nạn ngày 21/10/2024, Tuyên đã cho Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, TP Hà Nội, là bạn gái của Tuyên) biết nơi cất giấu ma túy, đồng thời nhờ Phương tìm cách tiêu thụ số heroin này để lo chi phí cho gia đình.

Trước đó, Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, là cháu họ) cũng được Tuyên cho biết vị trí cất giấu ma túy. Từ chỉ dẫn của Tuyên, Hà Thương Hải đã trực tiếp tìm, đào lấy số heroin đem chôn giấu rồi cùng Nguyễn Thị Phương bàn bạc tìm đầu ra tiêu thụ.

Hải là bạn của Bùi Đình Khánh, sau khi biết Hải và Phương đang quản lý số heroin do Tuyên để lại, Khánh tham gia bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh.

Sau đó, Khánh thông qua mối quan hệ với Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú phường Hồng Gai, Quảng Ninh; Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hạ Long - DT; họ hàng của Khánh) để tìm khách mua heroin. Hải tổ chức việc vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí.

Hải và Khánh cũng là hai người giữ vai trò chính trong việc chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch và chống trả nếu bị phát hiện.

Theo kế hoạch, Khánh, Hải và Nguyễn Hữu Đằng thống nhất bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng mỗi bánh cho đối tượng tên Thanh, hẹn giao dịch tại khu vực Bãi Cháy tối 17/4/2025. Đằng là người trực tiếp sử dụng ô tô cá nhân để nhận và giao ma túy cho khách mua.

Khoảng 20h30 ngày 17/4/2025, tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, Nguyễn Hữu Đằng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Ngay sau khi biết Đằng bị bắt, Khánh cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trước thời điểm giao dịch, nhóm đối tượng đã chuẩn bị 2 khẩu súng AK, đạn và lựu đạn để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân và Trạm thu phí Việt Hưng, Khánh sử dụng súng AK bắn nhiều phát về phía lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ việc còn làm hư hỏng nhiều phương tiện, tổng thiệt hại hơn 126 triệu đồng.