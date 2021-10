Đào tuyết Lệ Giang đắt khách từ đầu tới cuối vụ, tiểu thương nhiều hôm phải treo biển "cháy hàng"

Thời gian này dạo quanh chợ mạng, ở các gian hàng bán hoa quả online đâu đâu cũng thấy người ta rao bán đào tuyết Lệ Giang, một loại đào được coi là hàng "cực phẩm" của nước bạn Trung Quốc chuyển về thị trường Việt với giá trung bình từ 90.000 đồng tới 130.000 đồng/kg. So với mặt bằng chung của hoa quả Trung Quốc là cao hơn khá nhiều.



Đào tuyết Lệ Giang được coi là cực phẩm đào Trung Quốc bởi trái đào to, vị ngọt đậm, giòn và rất thơm

Theo chia sẻ của chị Ngọc Lan, một tiểu thương bán hoa quả online lâu năm ở Ba Đình, Hà Nội thì: "Đào tuyết Lệ Giang hay còn đào Tuyết (Mật Đào) – Lệ Giang, sở dĩ đào này được coi là cực phẩm đào bởi đào tuyết Lệ Giang được trồng trên núi cao hơn 5000m so với mực nước biển có vị giòn, ngọt, đậm đà và thơm lừng mùi đào. Có thể nói độ ngon của đào tuyết là một sự tổng hợp vị giòn của đào mỏ quạ, thơm lừng của đào dẹt vàng, ngọt lịm như mật của đào tiên.

Đào tuyết Lệ Giang được trồng trên núi cao hơn 5000m so với mực nước biển nên vị ngon đặc biệt khác hẳn với những loại đào khác

Đấy chính là lý do khiến đào tuyết Lệ Giang tuy có giá cao hơn nhiều so với những loại đào khác nhưng khách vẫn chuộng mua nên lúc nào cũng là 'hàng hót' tạo 'sóng mạng' mỗi khi đào tuyết vào mùa. Đặc biệt đào tuyết Lệ Giang quả rất to như đào tiên, trọng lượng cỡ vip đạt 500 - 700 gram/quả, phần thịt đào bên trong ăn giòn, ngọt đậm đà như mật nên đào này còn được gọi bằng một cái tên khác là Mật Đào".

Tuy có giá cao hơn nhiều so với những loại đào khác nhưng khách vẫn chuộng mua nên lúc nào cũng là "hàng hót"

Chị Lan cho hay, giá trung bình của đào tuyết Lệ Giang trên thị trường hiện dao động ở mức 90.000 đồng tới 130.000 đồng/kg tùy từng thời điểm. Loại cỡ vip 600 - 800gram có giá từ 170.000 đồng tới 190.000 đồng/kg. Từ đầu mùa tới giờ trung bình mỗi ngày chị Lan bán khoảng 3 tạ đào. Có hôm khách mua nhiều, chị "cháy hàng" phải treo biển hết đào.

Đào tuyết Lệ Giang trên thị trường hiện dao động ở mức 90.000 đồng tới 130.000 đồng/kg tùy từng thời điểm

Là đầu mối hoa quả nhập khẩu Trung Quốc phân bổ cho thành phố và các tỉnh lẻ, chị Thu Ngân ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ: "Thời điểm này đào tuyết Lệ Giang của Trung Quốc đang vào cuối vụ, quả căng mọng nước, ngọt như mật nên rất dễ bán. Trung bình cứ 3 ngày nhà mình có một chuyến xe hàng về, trọng lượng từ 2 đến 3 tấn đào. Mình đổ buôn cho khắp các tỉnh chỉ trong khoảng 2 ngày là hết hàng".

Anh Khánh, một chủ cửa hàng hoa quả online ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Đào tuyết Lệ Giang đang sốt mạng, khách hỏi mua nhà mình rất nhiều. Trung bình mỗi ngày mình bán khoảng 2 tạ đào. Nhà mình bán theo giá chung, dao động từ 90.000 đồng tới 170.000 đồng tùy từng thời điểm, từng cỡ quả".

Là một "tín đồ" cuồng đào lệ Tuyết, chị Thu ở Hà Đông, Hà Nội kể: "Khi đào tuyết Lệ Giang mới vào mùa, mình mua liền 5kg với giá 110.000 đồng/kg về ăn. Cả nhà mình ai cũng thích vì đào này ngọt, giòn, mọng nước lại rất thơm. Đợt này đào chín rộ, mình lại mới mua thêm 5kg nữa với giá 90.000 đồng/kg, mỗi cân từ 3 tới 4 quả ăn rất ngon. Dù biết là quả của Trung Quốc nhưng mình vẫn mê mẩn".