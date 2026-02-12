Đào nở thắm phố phường, tiểu thương đành phải chặt bỏ cây không kịp vào Tết
Chưa tới Tết, thế nhưng nhiều cây đào bày bán trên phố phường ở Thanh Hóa đã nở thắm, tiểu thương đành phải chặt bỏ để dưỡng gốc cho mùa sau.
Sáng 12-2, tại các tuyến phố bán hoa Tết ở Thanh Hóa, không khí mua bán vẫn ảm đạm, lượng người đến mua khá vắng so với mọi năm. Đáng nói, nhiều cây đào Tết bày bán trên phố đã đua nhau bung nở khiến nhiều tiểu thương "méo mặt".
Tại một số nơi, do đào nở tới 90% khiến người buôn bán phải cắt hoa, chặt bỏ cành để dưỡng cây mang về vườn trồng lại cho mùa sau.
Theo một số tiểu thương, do năm nay năm nhuận, Tết đến muộn hơn, vì thế nhiều vườn đào đã không kịp chờ Tết, khi thời tiết ấm lên đã thi nhau bung nở. Dù người dân, tiểu thương đã tìm cách hãm cho hoa đào chậm nở nhưng nhiều cây vẫn không chờ được Tết.
Hình ảnh đào nở thắm phố phường ở Thanh Hóa khiến tiểu thương "méo mặt":
Tuy nhiên, nhiều cây đào đã không thể chờ Tết, thi nhau đua nở khiến người bán "méo mặt"
Nhiều gốc đào đã nở, không kịp chờ Tết, người dân chặt bỏ cho mùa sau
Phố buôn bán hoa, cây cảnh tràn ngập phố phường, thế nhưng sức mua của người dân không cao
Clip đào nở thắm phố phường ở Thanh Hóa