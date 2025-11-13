Tối thứ Bảy vừa qua, tại biệt thự lộng lẫy của Jeff Bezos, bữa tiệc James Bond của Kris Jenner được xem là "đỉnh cao giao lưu" của Hollywood: Xa hoa, đẳng cấp, và đầy biểu tượng. Meghan diện váy đen tinh tế, Harry mặc tuxedo chỉnh tề, cả hai hòa mình vào đám đông ngôi sao từ Kim Kardashian, Khloé, đến Jeff Bezos và Lauren Sánchez.

Những hình ảnh ban đầu trên Instagram của Kim và Kris cho thấy Meghan cười rạng rỡ cạnh Kim, trong khi Harry đang trò chuyện với khách. Một tấm khác chụp cảnh Meghan và Kris nhảy cùng nhau, trông đầy thân mật. Thế nhưng, đến tối thứ Ba, tất cả các bức ảnh có bóng dáng vợ chồng Sussex đều biến mất không dấu vết.

Cộng đồng mạng "đoán già đoán non"

Việc xóa ảnh nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng. Một người viết trên X (Twitter): "Kardashians chính thức hủy kết bạn với Markles rồi! Sẽ không còn ủng hộ nào từ nhà Kim dành cho họ nữa đâu". Một tài khoản khác bình luận chua chát: "Meghan nói muốn sống kín đáo, tránh ánh đèn sân khấu, nhưng lại cố chen vào các bữa tiệc của giới siêu sao. Kim xóa ảnh cũng đúng, chẳng ai muốn bị kéo vào drama của họ".

Không ít người còn cho rằng việc vợ chồng Harry xuất hiện tại bữa tiệc xa hoa trong dịp Remembrance Day – ngày tưởng niệm chiến sĩ hy sinh ở Anh là hành động "thiếu nhạy cảm". Meghan còn bị chỉ trích vì không đeo hoa anh túc, trong khi Harry vẫn cài biểu tượng truyền thống trên áo vest.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng mọi việc không đến mức "drama". Một số người tin rằng Kim và Kris có thể đã gỡ ảnh theo yêu cầu của phía Meghan – Harry, vì "phá vỡ quy tắc riêng tư". "Có thể họ không muốn bị bàn tán thêm, hoặc đơn giản là ảnh chụp không đẹp", một bình luận khác viết.

Dẫu thế nào, việc hình ảnh bị xóa mà không có lời giải thích chính thức vẫn khiến dư luận thấy… lạ. Kim Kardashian – người vốn nổi tiếng tận dụng mọi khoảnh khắc mạng xã hội để gây chú ý lại chọn cách lặng lẽ "gỡ sạch". Và trong thế giới nơi mọi động thái đều mang tính chiến lược hình ảnh, "sự im lặng" đôi khi còn có sức nặng hơn cả tuyên bố.

Hollywood có đang mệt mỏi với Meghan và Harry?

Kể từ khi rời hoàng gia Anh, cặp đôi Sussex chuyển đến California và cố gắng định vị mình như "hoàng gia kiểu Mỹ" kết hợp giữa danh tiếng và tự do. Họ từng bắt tay Netflix, Spotify, viết hồi ký và tham gia nhiều chiến dịch nhân đạo. Nhưng càng xuất hiện nhiều, Meghan và Harry lại càng bị xem là "quá ồn ào".

Trong văn hóa Hollywood, "drama fatigue" – mệt mỏi vì thị phi là điều tối kỵ. Kim Kardashian, người từng là biểu tượng của chiêu trò truyền thông, giờ đây lại khéo léo giữ khoảng cách với scandal. Cú "xóa ảnh" của cô vì thế càng được xem như thông điệp rõ ràng: Meghan – Harry không còn là cặp đôi được ưu ái.

Với nhiều người, đây là khoảnh khắc Meghan và Harry thực sự nhận ra: Danh xưng "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex" không còn giúp họ nổi bật giữa rừng ngôi sao Beverly Hills. Trong một thế giới nơi hình ảnh quan trọng hơn danh phận, cặp đôi từng khiến cả nước Anh xôn xao giờ có vẻ như đã trở thành "khách mời phụ".

Không ai biết chính xác lý do Kim Kardashian xóa ảnh, nhưng phản ứng của công chúng thì quá rõ: Thời kỳ "hào quang hoàng gia" của Meghan và Harry ở Hollywood dường như đang lụi dần.