Đảo chiều tranh cãi vụ huỷ show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời: Nghệ sĩ bị chỉ trích, nhiều người trong ngành lên tiếng bênh vực

Show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị huỷ đột ngột, đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Những ngày cuối năm 2025, vụ việc hủy đột ngột đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời tiếp tục là tâm điểm dư luận khi các tình tiết pháp lý mới liên tục được công bố. Từ một sự cố tổ chức gây bức xúc cho khán giả, vụ việc đã chuyển sang giai đoạn điều tra hình sự với những hệ lụy nghiêm trọng cho đơn vị đứng ra tổ chức.

Show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời quy tụ dàn sao gạo cội

Show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu kết nối bốn nhạc sĩ lớn gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật, kỳ vọng tái hiện các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt Nam. Show quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Trần Tiến, Diva Hà Trần, Hồng Nhung, Tấn Minh, Lê Hiếu,... dự kiến diễn ra vào tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội). Hàng nghìn khán giả, trong đó có những người mua vé với mức giá lên tới 13 triệu đồng, đã ổn định chỗ ngồi nhưng chờ đến sau 20h30 vẫn không có bất kỳ nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu.

Thông báo hủy show được đưa ra ngay sát giờ diễn đã khiến không khí tại hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhiều nghệ sĩ dự kiến tham gia như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều sau đó đồng loạt lên tiếng bày tỏ cảm giác sốc và đau lòng, khẳng định bản thân họ cũng là nạn nhân khi bị nợ cát-xê và không được đảm bảo các điều kiện tổ chức cơ bản.

Tối 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi), Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (ảnh: Threads)

Tối 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi), Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời. Bà Hà bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Thông tin này ngay lập tức xác lập rõ trách nhiệm pháp lý của đơn vị tổ chức trong sự cố khiến hàng nghìn khán giả rơi vào cảnh “tiền mất, show không có”.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ tổng số tiền bị chiếm đoạt (ảnh: Leo Ngo)

Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ tổng số tiền bị chiếm đoạt. Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị các khán giả đã mua vé nhưng chưa được hoàn tiền cần sớm làm đơn trình báo, kèm theo các chứng cứ liên quan như vé xem ca nhạc, hóa đơn thanh toán, tin nhắn giao dịch… để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Tranh cãi đảo chiều, Giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ bất ngờ bị lên án

Sau khi Giám đốc đơn vị tổ chức bị bắt tạm giam, dư luận không dừng lại ở việc quy trách nhiệm cho bên tổ chức mà bắt đầu xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều, hướng mũi dùi sang Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Một số luồng thông tin đảo chiều quy kết trách nhiệm cho nghệ sĩ trong việc show Về Đây Cánh Chim Trời bị huỷ (ảnh: cap màn hình)

Nguồn cơn của làn sóng “đảo chiều” đến từ việc một số đoạn tin nhắn được cho là trao đổi giữa Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung và phía nhà sản xuất bị rò rỉ trên mạng xã hội. Nội dung xoay quanh việc thương thảo thanh toán 50% số tiền còn lại của hợp đồng ngay trước giờ diễn. Từ đó, một bộ phận khán giả cho rằng ê-kíp nghệ sĩ đã nắm được những bất ổn về tài chính và tác quyền từ vài ngày trước, nhưng vẫn để đến thời điểm khán phòng đã kín chỗ mới quyết định dừng show, khiến hàng nghìn người rơi vào thế bị động.

Cả loạt bài đăng chia sẻ hình ảnh tin nhắn bị rò rỉ, đồng thời kéo theo tranh cãi trái chiều (ảnh: cap màn hình)

Quan điểm chỉ trích này tiếp tục được đẩy xa hơn khi có ý kiến cho rằng nghệ sĩ “nên diễn đến cùng vì khán giả”, sau đó mới xử lý tranh chấp pháp lý với nhà sản xuất. Những so sánh với các sự cố biểu diễn trong quá khứ được đưa ra, đặt nghệ sĩ vào thế phải lựa chọn giữa trách nhiệm pháp lý và áp lực đạo đức từ công chúng.

Không thể đánh đồng trách nhiệm cho nghệ sĩ

Ngày 31/12, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời chính thức lên tiếng, làm rõ ba nguyên nhân then chốt khiến ê-kíp buộc phải dừng chương trình. Thứ nhất là vấn đề tác quyền mang tính pháp lý: các tác phẩm của Trịnh Công Sơn và Văn Cao chưa được phía tổ chức thanh toán phí bản quyền, đồng nghĩa với việc nghệ sĩ không được phép biểu diễn. Nếu vẫn lên sân khấu, chính nghệ sĩ sẽ là người vi phạm pháp luật. Thứ hai, đơn vị tổ chức đã vi phạm hợp đồng khi chậm thanh toán hơn 10 ngày so với cam kết. Và cuối cùng, do thiếu hụt kinh phí, các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật không đảm bảo để mang lại một đêm nhạc xứng tầm với tên tuổi của bốn nhạc sĩ lớn được tôn vinh.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quan Trung (ảnh: FBNV)

“Khi quyết định dừng lại, điều chúng tôi quan tâm không phải là con số cụ thể, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, cũng như sự tôn trọng dành cho khán giả”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nhấn mạnh. Ở vai trò người đứng đầu nhóm nghệ sĩ và ê-kíp gần 40 người, ông cho biết không thể tiếp tục đặt niềm tin vào những lời hứa suông khi các điều khoản thanh toán đã nhiều lần bị vi phạm.

Ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ quá trình tập duyệt (ảnh: cap màn hình)

Ca sĩ Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Thu Hà,... thông báo vắng mặt vào ngày diễn ra show vì lý do tương tự - phía tổ chức không đảm bảo cam kết. Ngày 29/12, diva Hồng Nhung cũng đăng bài viết dài nói về những uẩn khúc phía sau công tác tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời và đính kèm loạt hình ảnh tham gia buổi tập chuẩn bị cho show. Ngày 27/12, buổi tập cùng dàn nhạc diễn ra suôn sẻ, khiến các nghệ sĩ càng thêm hứng khởi, chờ đợi đêm diễn chính thức.

Cú sốc thực sự đến vào tối 28/12, khi Hồng Nhung đáp xuống sân bay và nhận được hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có những đoạn video quay tại địa điểm tổ chức. Trong các đoạn ghi hình này, khán giả đã có mặt đông đủ trong khán phòng, tỏ rõ sự hoang mang khi không có nghệ sĩ xuất hiện, trước khi nghe thông báo hủy show ngay trên sân khấu.

Hồng Nhung cho biết, bản thân cô và loạt nghệ sĩ như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh cùng nhiều người khác vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản cát-xê nào, thậm chí chi phí di chuyển và ăn ở cũng phải tự chi trả (ảnh: FBNV)

Hồng Nhung cho biết không chỉ riêng cô mà nhiều nghệ sĩ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, dù đã có hợp đồng và những cam kết “chắc nịch” qua điện thoại, tin nhắn, nhưng cả loạt nghệ sĩ như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh cùng nhiều người khác vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản cát-xê nào, thậm chí chi phí di chuyển và ăn ở cũng phải tự chi trả. Sau khi đổ nhiều tâm huyết tập luyện, các nghệ sĩ lại phải tự lo trở về trong sự hụt hẫng và mệt mỏi. Hồng Nhung bày tỏ mong muốn của các nghệ sĩ sẽ cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức.

Trên mạng xã hội, tài khoản N.H.L chia sẻ bài viết dài, phân tích việc dư luận “đảo chiều” sau khi các tin nhắn của phía nhà tổ chức bị tung ra dưới góc nhìn trong cuộc của một nhà làm show. Theo bài đăng, việc cố tình không thanh toán đúng hạn rồi đặt nghệ sĩ vào thế “lên diễn để được tiếng, không diễn sẽ bị chửi” là một dạng gây áp lực đạo đức. Từ trải nghiệm cá nhân từng đại diện cho nhiều nghệ sĩ và phải gánh hậu quả tài chính vì tin vào lời hứa của bầu show, chủ tài khoản cho rằng quyết định cứng rắn của Giám đốc âm nhạc trong trường hợp này là cần thiết để bảo vệ tập thể.

Bài viết được ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chia sẻ (ảnh: chụp màn hình)

Bài viết này sau đó được ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chia sẻ lại kèm lời cảm thán “bị rồi mới hiểu”. Nhiều ý kiến cho rằng những cư dân mạng không trực tiếp làm nghề, không từng rơi vào cảnh bị quỵt cát-xê hay phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cả ê-kíp, sẽ dễ đưa ra các nhận định mang tính lý thuyết và thiếu sự cảm thông cho lựa chọn của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, ở góc nhìn người trong ngành, 1 copywriter nổi tiếng cho rằng việc dư luận quay sang chỉ trích nghệ sĩ trong vụ show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời là một biểu hiện rõ rệt của “thao túng đạo đức”. Theo anh, hàng loạt lập luận như “nghệ sĩ phải vì khán giả mà diễn trong mọi điều kiện”, “đã nhận 50% tiền thì buộc phải lên sân khấu” hay “cứ diễn rồi kiện sau” đều mang tính cực đoan, vô tình tước bỏ quyền lao động cơ bản của nghệ sĩ. Nghệ sĩ, xét cho cùng, cũng là người lao động trong một mối quan hệ hợp tác sòng phẳng với đơn vị tổ chức; khoản 50% ban đầu không phải “tiền diễn” mà là tiền đặt cọc để giữ lịch, chuẩn bị tập luyện, cho phép sử dụng tên tuổi bán vé và triển khai truyền thông. Khi các điều kiện lao động không còn được đảm bảo từ việc chậm thanh toán, thiếu kinh phí, đến vi phạm tác quyền, nghệ sĩ có quyền từ chối biểu diễn mà không thể bị quy chụp là không kính nghiệp.

Nhiều người trong ngành như Lucas Luân Nguyễn lên tiếng giữa tranh luận (ảnh: cap màn hình)

Từ các diễn biến pháp lý và những thông tin đã được làm rõ, có thể thấy việc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hủy xuất phát từ sai phạm của đơn vị tổ chức trong khâu tài chính, tác quyền và điều hành. Trách nhiệm chính thuộc về bên thiếu uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp, không thể đánh đồng hay chuyển hướng đổ lỗi sang các nghệ sĩ, những người tham gia biểu diễn hay hỗ trợ vận hành chương trình.

Hiện chúng tôi đang liên hệ với Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung để làm rõ hơn về tính xác thực của những tin nhắn bị lan truyền trên mạng xã hội.