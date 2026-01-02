Vì sao vợ chồng Beckham nhún nhường hết mức, nhưng con trai cả vẫn tuyệt đối im lặng?

Ngay những giờ đầu năm mới, David Beckham lại khiến MXH "dậy sóng" khi có hành động công khai thể hiện tình cảm với con cả Brooklyn Beckham - thế nhưng phản ứng ngược của anh chàng lại khiến dân tình đặt câu hỏi: Liệu có phải Brooklyn đang cố tình phớt lờ bố mình?

Được biết, trong đêm Giao thừa, cựu danh thủ từng không ngần ngại đăng tải những lời nhắn đầy cảm xúc và tình yêu thương dành cho con trai đầu lòng. Nhưng đáng nói ở chỗ, mọi cố gắng của Beckham dường như gặp "bức tường im lặng" từ phía Brooklyn - người không hề phản hồi hay tương tác bất kỳ động thái nào của bố mẹ trên MXH.

David Beckham công khai bày tỏ tình cảm với con trai cả trong đem Giao thừa 2026 bằng những chia sẻ đầy cảm xúc: "Bố yêu con rất nhiều. Mấy mẹ con là tất cả cuộc sống của bố" (Ảnh: IGNV)

Trong khi nhiều người hâm mộ mong chờ Brooklyn sẽ "bật like" hay ít nhất là trả lời lại bố mẹ khi nhận được những dòng tâm sự như vậy, thì cậu cả nhà Beckham lại chọn cách… im lặng tuyệt đối. Điều này được lý giải một cách vô cùng đơn giản. Bởi lẽ giữa dòng drama, Brooklyn gần đây đã chặn đứng cả gia đình trên MXH. Đó là lý do khiến mọi lời bày tỏ tình cảm của David và Victoria đều ở chế độ không thể hiển thị với con trai cả. Brooklyn có lẽ đã không nhìn thấy những tâm sự trĩu nặng của bố mẹ đẻ và nếu có thấy, với tình hình căng thẳng hiện tại, cậu cả có thể cũng không trả lời.

Cư dân mạng tranh cãi không ngừng: "Bố mẹ đã làm hết mức rồi, chỉ thiếu mỗi cái tin hồi đáp thôi cơ mà…", "Brooklyn im lặng liệu có phải là im lặng vì bất hiếu hay vì anh chàng đã chặn bố mẹ?", "Chặn cả nhà rồi còn thấy gì nữa đâu mà đòi hồi đáp", "Drama này bao giờ mới khép lại"...

Trong khi vợ chồng David Beckham và Victoria tỏ ra vô cùng tình cảm, nhún nhường hết mức và không ngại thể hiện tình yêu con trai cho cả thế giới thấy, Brooklyn lại chọn cách im lặng đến mức khiến dân tình bàn tán xôn xao. Có người nhận xét: "Im lặng không phải lúc nào cũng là vàng".