Danh xưng "kỳ tích 1000 năm" dành cho đúng 1 người: Đẹp đến mức sập cả web, chỉ có ở 5% dân số trái đất

Sinh năm 1999 tại tỉnh Fukuoka, Kanna Hashimoto bước chân vào làng giải trí từ khi còn là học sinh tiểu học với vai trò người mẫu nhí trước khi gia nhập nhóm idol địa phương Rev. from DVL. Trong nhiều năm, cô chỉ là một thần tượng hoạt động ở khu vực Kyushu và chưa tạo được nhiều tiếng vang trên toàn quốc. Mọi thứ thay đổi vào tháng 11/2013, Hashimoto Kanna tạo nên một trong những hiện tượng viral đình đám nhất lịch sử showbiz Nhật.

Chỉ với vài bức ảnh ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của cô được chia sẻ trên Twitter và 2channel, nhan sắc của nữ thần tượng 14 tuổi nhanh chóng gây sốt trên khắp Internet. Người dùng đổ xô tìm kiếm thông tin về Kanna, khiến website của công ty quản lý bị quá tải vì lượng truy cập tăng vọt. Cơn sốt này đã đưa cô từ một idol địa phương trở thành gương mặt được cả Nhật Bản biết đến, đồng thời khai sinh danh xưng "kỳ tích 1.000 năm có một".

Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

Điều khiến Kanna trở nên khác biệt không chỉ nằm ở các đường nét cân đối như búp bê mà còn là đôi mắt màu hổ phách sáng - màu mắt tự nhiên cực kỳ hiếm. Theo nhiều thống kê về di truyền học, mắt hổ phách chỉ xuất hiện ở khoảng 5% dân số thế giới. Riêng tại Đông Á, nơi hơn 99% dân số sở hữu mắt nâu sẫm, người có mắt hổ phách tự nhiên được xem là vô cùng hiếm. Chính sắc mắt vàng nâu thay đổi theo ánh sáng đã trở thành thương hiệu giúp Kanna Hashimoto nổi bật giữa dàn mỹ nhân Nhật Bản. Không ít người từng lầm tưởng cô đeo kính áp tròng màu, nhưng thực tế Kanna nhiều lần xuất hiện với màu mắt tương tự trong các hình ảnh đời thường lẫn chương trình truyền hình.

Ảnh: Pinterest

Kanna nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhãn hàng, tạp chí và công ty giải trí săn đón. Cô từng bước rời hình ảnh một idol địa phương để lấn sân sang diễn xuất, mở đầu bằng những vai nhỏ trong các tác phẩm chuyển thể từ manga như Assassination Classroom. Đến năm 2016, nữ diễn viên lần đầu đảm nhận vai chính trong Sailor Suit and Machine Gun: Graduation, đánh dấu cột mốc chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2017 khi Kanna hóa thân thành Kagura trong bom tấn live-action Gintama. Mái tóc cam đặc trưng, biểu cảm "lầy lội" cùng khả năng tái hiện gần như nguyên bản nhân vật manga giúp cô nhận cơn mưa lời khen từ khán giả lẫn người hâm mộ nguyên tác. Thành công của Gintama đã đưa Kanna trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất phim chuyển thể, mở ra chuỗi dự án đình đám như Psychic Kusuo, 12 Suicidal Teens, Kiss Me at the Stroke of Midnight, Kaguya-sama: Love Is War, Signal 100, Violence Action và Once Upon a Crime trên Netflix. Ảnh: Japan Times Một trong những dấu ấn lớn nhất của Kanna là vai Karyoten trong loạt phim Kingdom, thương hiệu điện ảnh chuyển thể từ manga có doanh thu thuộc hàng cao nhất Nhật Bản trong thập niên 2020. Vai diễn này giúp cô khẳng định vị thế ở dòng phim bom tấn và tiếp tục đồng hành cùng Kingdom 5 ra mắt trong năm 2026. Bên cạnh điện ảnh, Kanna cũng gặt hái nhiều thành công trên màn ảnh nhỏ với các bộ phim như Kissing the Ring Finger, Tokumei!, đặc biệt là việc đảm nhận vai nữ chính của Omusubi, bộ phim truyền hình buổi sáng (Asadora) của NHK phát sóng từ năm 2024 đến 2025. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của một diễn viên Nhật Bản, góp phần khẳng định vị thế ngôi sao hạng A của Kanna. Đến năm 2026, cô tiếp tục duy trì sức hút với các dự án mới như Yandoku!, Vacance no Hosoku và tái xuất màn ảnh rộng trong Kingdom 5. Ảnh: Japan Times Ảnh: Netflix Không chỉ thành công ở điện ảnh và truyền hình, Kanna còn ghi dấu ấn trên sân khấu kịch khi đảm nhận vai Chihiro trong phiên bản sân khấu của Spirited Away. Vở diễn liên tục cháy vé, được lưu diễn tại London và giúp tên tuổi của nữ diễn viên vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Điều thú vị là dù nổi tiếng nhờ nhan sắc hiếm có, Kanna Hashimoto hiếm khi lựa chọn những vai diễn chỉ để khoe vẻ đẹp. Trái lại, cô thường xuyên xuất hiện với những tạo hình cố tình làm xấu bản thân: gương mặt méo mó vì biểu cảm hài trong Gintama, mái tóc dựng ngược và những màn "lố" không ngại hình tượng ở Kaguya-sama, hay phong cách bụi bặm, bầm dập trong Violence Action. Không ít khán giả nhận xét Kanna là một trong số ít mỹ nhân Nhật Bản sẵn sàng hy sinh hình tượng để ưu tiên tính cách nhân vật, điều giúp cô thoát khỏi định kiến "bình hoa di động". Ảnh: Pinterest Sau hơn một thập kỷ kể từ bức ảnh từng khiến Internet Nhật Bản bùng nổ, Kanna Hashimoto không còn chỉ được nhớ đến là cô gái sở hữu gương mặt "đẹp nghìn năm có một". Ở tuổi 27, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên có giá trị thương mại cao nhất Nhật Bản, là gương mặt quen thuộc của các thương hiệu lớn, đồng thời được xem là một trong những "ngọc nữ" tiêu biểu của điện ảnh Nhật Bản đương đại. Ảnh: Pinterest Ảnh: Pinterest

Theo Japan Times