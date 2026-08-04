Riêng về visual thì đây là nóc nhà cao nhất của châu Á: Đẹp giàu giỏi đủ cả, tình trong mộng của khán giả Việt

Mới đây, nhan sắc của Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc, dù nam tài tử đã gần như rút lui khỏi làng giải trí trong nhiều năm qua. Cụ thể, một bài đăng với chủ đề "Kim Thành Vũ là người châu Á có kiểu khuôn mặt Ả Rập người người đều thích" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong tiếng lóng của giới trẻ Hàn Quốc, "khuôn mặt Ả Rập" không mang ý nghĩa chỉ quốc tịch hay dân tộc, mà dùng để miêu tả những người sở hữu visual sắc nét, sâu hoặc mang vẻ đẹp lai liên tưởng tới người Trung Đông.

Kim Thành Vũ sở hữu visual không bao giờ lỗi thời.

Phía dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Kim Thành Vũ. Thậm chí, có người còn gọi anh là GOAT của nhan sắc châu Á, (GOAT là viết tắt của cụm từ Greatest Of All Time). Điều này cho thấy dù ở thời đại nào, gu thẩm mỹ đại chúng thay đổi ra sao, visual của Kim Thành Vũ vẫn luôn được đánh giá rất cao.

Bằng vẻ đẹp hút hồn cùng diễn xuất lôi cuốn, Kim Thành Vũ trở thành cái tên được vô số khán giả Việt nói riêng và khán giả toàn châu Á nói chung yêu thích.

Kim Thành Vũ đảm nhận vai Gia Cát Lượng trong bom tấn Đại Chiến Xích Bích (2008).

Thực tế, sức hút của Kim Thành Vũ từ lâu đã khuynh đảo toàn châu Á. Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... và cả Việt Nam, anh đều là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của thế hệ khán giả 7X, 8X, 9X. Khán giả Việt Nam đặc biệt quen thuộc với Kim Thành Vũ qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Trùng Khánh Sâm Lâm, Thập Diện Mai Phục, Đầu Danh Trạng hay Đại Chiến Xích Bích. Không chỉ chinh phục người xem bằng vẻ đẹp nam tính, Kim Thành Vũ còn gây ấn tượng bằng lối diễn xuất đầy cuốn hút. Kim Thành Vũ chính là "người tình trong mộng" của vô số thiếu nữ. Thậm chí, đến cả Song Hye Kyo hay "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" Lý Gia Hân cũng từng dành cho anh những lời có cánh.

Kim Thành Vũ giàu có nhưng lại chọn lối sống giản dị, không thiết tha hào quang showbiz.

Bên cạnh ngoại hình và tài năng, Kim Thành Vũ còn được công chúng ngưỡng mộ bởi đời tư gần như hoàn hảo. Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh hầu như không vướng bất kỳ scandal nào, luôn giữ hình ảnh kín tiếng và giản dị. Là một trong những ngôi sao thành công bậc nhất châu Á ở thập niên 1990, Kim Thành Vũ từng nhận mức cát-xê lên tới khoảng 40 tỷ đồng cho mỗi bộ phim, con số được xem là cực kỳ ấn tượng ở thời điểm đó. Đạo diễn Trần Khả Tân từng tiết lộ rằng số tài sản nam diễn viên tích lũy được đủ để sống nhiều đời không hết. Dẫu vậy, thay vì tận dụng danh tiếng để xuất hiện dày đặc trên truyền hình, Kim Thành Vũ lại chọn cuộc sống kín đáo, giản dị, rũ bỏ hào quang showbiz. Tuy nhiên, chính điều càng khiến hình ảnh của anh trở nên đặc biệt trong lòng người hâm mộ.