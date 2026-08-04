Mỹ nhân showbiz mang thai con của cầu thủ tuyển quốc gia kém tuổi sau 2 tuần bại lộ chuyện tình cảm

Ngày 3/8, tờ NHK đưa tin ngọc nữ Kawaguchi Haruna bất ngờ thông báo tin vui đã đăng ký kết hôn với Itakura Ko - đội trưởng tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026, kém cô 2 tuổi. Đáng chú ý hơn, người đẹp 31 tuổi còn tiết lộ đang mang thai con đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới của cuộc đời.

Trong thư gửi người hâm mộ, Kawaguchi Haruna mở đầu bằng lời cảm ơn những người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Tiếp đó, nữ diễn viên cho biết điều cô mong mỏi nhất lúc này là em bé sẽ chào đời khỏe mạnh. Kawaguchi Haruna cũng hy vọng có thể cùng chồng tận hưởng những ngày tháng bình yên, đồng hành và nâng đỡ nhau để xây dựng một gia đình luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Kawaguchi Haruna thông báo kết hôn với cầu thủ bóng đá Itakura Ko. Ảnh: Instagram.

Nữ diễn viên đồng thời cũng báo tin vui đã mang thai con đầu lòng. Ảnh: Instagram.

Thông báo kết hôn của Kawaguchi Haruna và cầu thủ Itakura Ko khiến công chúng ngỡ ngàng. Lý do là cặp đôi mới lộ chuyện hẹn hò cách đây 2 tuần. Do đó, chẳng ai ngờ họ lại cùng lúc công bố 2 tin vui lớn là cưới xin và mang thai nhanh đến vậy. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi, bày tỏ hy vọng Kawaguchi Haruna sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và mẹ tròn con vuông trong thời gian tới.

Theo tờ Yahoo Japan, Kawaguchi Haruna và Itakura Ko bí mật hẹn hò hơn 1 năm trước khi đi đến quyết định về chung nhà. Mối tình của họ không hề dễ dàng vì phải yêu xa. Itakura Ko sinh sống và thi đấu tại Hà Lan. Trong khi Kawaguchi Haruna phát triển sự nghiệp nghệ thuật ở Nhật Bản. Dù cách nhau gần 9.000 km và có lịch trình công việc dày đặc, cả hai vẫn âm thầm vun đắp tình cảm.

Cách đây 2 tuần, cặp đôi bại lộ chuyện bí mật hẹn hò. Mối quan hệ tình cảm của họ kéo dài cả năm nhưng chẳng ai hay biết. Ảnh: Instagram.

Kawaguchi Haruna sinh năm 1995, làm diễn viên, người mẫu, MC nổi tiếng. Cô nằm trong top 10 nàng thơ sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ của giới giải trí Nhật Bản. Kawaguchi Haruna sở hữu gương mặt khả ái với các đường nét thuần Nhật hút hồn. Cô nổi tiếng sau thành công của bộ phim truyền hình Silent, Say, I Love You, One Week Friends... Theo bảng xếp hạng năm 2026, Kawaguchi Haruna đang là "nữ hoàng quảng cáo" của Jbiz. Cô hiện là gương mặt đại diện của 17 thương hiệu, trở thành nữ nghệ sĩ được các nhãn hàng săn đón nhất Nhật Bản.

Kawaguchi Haruna nằm trong top 10 nàng thơ sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ của giới giải trí Nhật Bản. Ảnh: Instagram.

Người đẹp đang là "nữ hoàng quảng cáo" của Jbiz khi làm gương mặt đại diện của 17 thương hiệu. Ảnh: Instagram.

Nguồn: NHK, Yahoo Japan



