Danh xưng “bà chúa visual” chỉ dành cho đúng 1 người ở Việt Nam: Đẹp quá thể đáng, tình đầu không phải chị thì là ai

Nhắc đến thế hệ người mẫu Việt Nam đầu những năm 2000, Anh Thư luôn là cái tên được xếp ở vị trí đặc biệt. Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt đậm chất Á Đông, cô còn là một trong số ít người đẹp thành công trên cả ba lĩnh vực: thời trang, quảng cáo và diễn xuất. Trong giai đoạn hoàng kim của làng giải trí Việt, Anh Thư gần như phủ sóng ở khắp mọi nơi, từ sàn catwalk, các chiến dịch quảng cáo lớn đến màn ảnh nhỏ.

Mới đây, một đoạn clip tổng hợp hàng loạt vai diễn đình đám của Anh Thư như Sương Gió Bên Thuỳ, Những Cô Gái Chân Dài, Tuyết Nhiệt Đới, Hoa Thiên Điểu, Có Lẽ Nào Ta Đã Yêu Nhau... đã thu hút lượng tương tác lớn trên MXH. Hơn 2 thập kỷ làm nghề, Anh Thư ở hiện tại vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn, vẻ ngoài thanh tú so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Nếu có gì khác, đó chính là cô trở nên mặn mà, đằm thắm hơn theo thời gian. Mỗi lần xuất hiện, Anh Thư chỉ cần đứng trước ống kính cũng đủ gợi lại ký ức về một thời hoàng kim của làng giải trí Việt.

Có lẽ vì thế mà trên mạng xã hội, nhiều khán giả ưu ái gọi Anh Thư là "bà chúa visual". Danh xưng ấy không chỉ đến từ nhan sắc trẻ trung ở tuổi ngoài 40, mà còn là kết tinh của cả một thời kỳ rực rỡ. Từ sàn diễn, phim truyền hình đến các chiến dịch quảng cáo, Anh Thư luôn là gương mặt nổi bật mỗi khi xuất hiện. Chính sự phủ sóng ấy đã biến cô trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc tiêu biểu của Vbiz đầu những năm 2000.

Nhiều ý kiến cho rằng sau hơn 20 năm, siêu mẫu gần như không thay đổi quá nhiều. Không ít khán giả còn nhận xét Anh Thư là một trong số hiếm mỹ nhân Việt lão hóa ngược, bởi thần thái và khí chất sang trọng ngày càng tôn lên nhan sắc của cô.

Một số bình luận của netizen:

- Hồi đó Tuyết Nhiệt Đới nổi đình đám. Sau này trong Những Tháng Năm Rực Rỡ, khúc chị xuất hiện là cả rạp wow liền.

- Hồi bé cứ nghĩ cô Thư diễn viên, đến khi giám khảo The Face mới hỏi mẹ lại, ai ngờ đâu mẹ nói Anh Thư là người mẫu nổi tiếng nhất thời điểm đó, cũng là người mẫu đá sân qua diễn viên thành công nhất luôn.

- Vai Tuyết Anh, chị đi ra 1 cái sáng bừng cái màn hình, nguyên rạp phải ồ luôn.

- Bạch nguyệt quang đời đầu là đây chứ đâu.

- Chính ra cổ đóng toàn phim hot nhỉ, kiểu ngày xưa cứ mở TV lên là thấy mặt cổ.

Sinh năm 1982 tại TP.HCM, Anh Thư bén duyên với nghề người mẫu từ khi còn rất trẻ. Sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú cùng thần thái sang trọng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế và thương hiệu săn đón. Thời điểm nghề người mẫu bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển chuyên nghiệp tại Việt Nam, Anh Thư đã là vedette quen thuộc của nhiều chương trình thời trang lớn, thường xuyên đảm nhận vị trí kết màn trong các bộ sưu tập quan trọng.

Không dừng lại ở sàn diễn, Anh Thư còn là gương mặt quảng cáo được yêu thích bậc nhất thời kỳ đó. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên truyền hình, báo in và các chiến dịch truyền thông của nhiều thương hiệu lớn, góp phần đưa cô trở thành một trong những mỹ nhân có độ nhận diện cao nhất Vbiz đầu thập niên 2000.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi Anh Thư lấn sân sang diễn xuất. Dù không được đào tạo bài bản về điện ảnh, cô nhanh chóng chứng minh khả năng nhập vai tự nhiên cùng ngoại hình sáng màn ảnh. Năm 2006, Tuyết Nhiệt Đới tạo nên cơn sốt trên sóng giờ vàng, giúp tên tuổi Anh Thư bùng nổ mạnh mẽ.

Vai Hạnh, cô gái dịu dàng, hiền lành nhưng nhiều truân chuyên, không chỉ đưa Anh Thư đến gần hơn với khán giả đại chúng mà còn trở thành một trong những hình tượng nữ chính được yêu thích nhất màn ảnh Việt thời bấy giờ. Với thế hệ 8X, 9X, cô được xem là một trong những "mối tình đầu màn ảnh", đại diện cho vẻ đẹp nền nã, mong manh nhưng vẫn phảng phất nét kiêu kỳ rất riêng.

Sau thành công của Tuyết Nhiệt Đới, Anh Thư tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Những Cô Gái Chân Dài, Hoa Thiên Điểu, Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt, Mười, Tháng Năm Rực Rỡ. Dù không xuất hiện quá dày đặc như giai đoạn đầu, cô vẫn được đánh giá là một trong những người mẫu lấn sân diễn xuất thành công nhất của thế hệ mình. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô vừa là siêu mẫu hàng đầu, vừa là gương mặt quảng cáo đắt giá, đồng thời là nữ diễn viên được nhiều đạo diễn lựa chọn. Hiếm có nghệ sĩ nào thời điểm ấy hoạt động sôi nổi và giữ được sức hút trên nhiều lĩnh vực như Anh Thư.

Sau khi lập gia đình và sinh con, Anh Thư chủ động giảm nhịp hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho cuộc sống riêng. Dẫu vậy, cô chưa từng rời xa showbiz. Anh Thư đánh dấu màn tái xuất với diễn xuất qua bộ phim truyền hình Hoa Vương (2023). Trong phim, cô đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý, cho thấy sự chín muồi trong cách thể hiện nhân vật sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.

Những năm gần đây, người đẹp đều đặn trở lại các sàn diễn thời trang với vai trò vedette, tham gia nhiều sự kiện giải trí, chương trình truyền hình và tiếp tục đồng hành cùng các nhà thiết kế trong nước.

Bước sang năm 2026, Anh Thư vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Giữa sự thay đổi không ngừng của Vbiz, cô vẫn giữ được vị thế như một biểu tượng nhan sắc của thế hệ vàng người mẫu Việt. Với nhiều khán giả, Anh Thư không chỉ là một siêu mẫu hay diễn viên nổi tiếng, mà còn là ký ức đẹp của cả một thời kỳ màn ảnh và thời trang Việt Nam rực rỡ nhất.