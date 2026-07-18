Tình hình của nam NSND từ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội: Không thích giao lưu, dỗi như em bé

Sau nhiều biến cố về sức khỏe và quyết định thôi giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội để tập trung điều trị, NSND Công Lý hiện có cuộc sống bình yên bên bà xã Ngọc Hà. Dù tình trạng sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tích cực, nam nghệ sĩ vẫn được vợ chăm sóc sát sao. Mới đây, Ngọc Hà còn khiến nhiều người bật cười khi tiết lộ tính cách "dỗi như em bé" của chồng trong cuộc sống thường ngày.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà hài hước kể lại một tình huống xảy ra ngay trong gia đình. Cô cho biết chiếc quạt trong nhà bất ngờ bị hỏng, Công Lý liền gọi vợ và hỏi: "Tại sao cái quạt này lại không chạy?". Đáp lại, Ngọc Hà nhẹ nhàng nói rằng muốn biết nguyên nhân thì phải gọi thợ sửa điện chứ cô cũng không thể giải thích được.

Ngọc Hà chia sẻ câu chuyện về chồng thu hút sự chú ý

Theo lời bà xã nam nghệ sĩ, chỉ một câu nói như vậy cũng đủ khiến Công Lý... dỗi. "Có thế thôi mà cũng dỗi, nằm ở trong nhà, không ra ngoài ăn cơm. Dạo này không hiểu sao chồng em giống như em bé dỗi hờn ấy, động một tí là dỗi. Em chỉ trêu là: 'Ôi sao dạo này ăn nhiều thế?' vậy mà cũng dỗi. Khổ tâm lắm các bác ạ. Không biết làm thế nào cho bớt dỗi. Em bảo chồng đi xuống dưới nhà, đi giao lưu đi, cũng không muốn", Ngọc Hà chia sẻ.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Công Lý chỉ đang "làm nũng vợ". Trước bình luận: "Có thể là làm nũng vợ đó chị ơi", Ngọc Hà lập tức đáp: "Dỗi em ạ! Giờ là em bé rồi". Khi một người khác hài hước nói: "Khả năng ông sản xuất ra cái quạt sai rồi", cô tiếp tục phản hồi: "Đang dỗi, nằm trong nhà đấy".

Đáng chú ý, khi có bạn bè khuyên hai vợ chồng nên sinh con để Công Lý "trưởng thành hơn", Ngọc Hà chỉ nhẹ nhàng đáp: "Lại là câu chuyện dài ạ", cho thấy cả hai vẫn giữ quan điểm kín tiếng về chuyện con cái.

NSND Công Lý và bà xã kém 15 tuổi

Sau biến cố đột quỵ vào năm 2021, Công Lý từng trải qua quãng thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng. Trong năm 2024, anh chủ động xin thôi giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội để dành thời gian chăm sóc sức khỏe. Dù không còn đảm nhận công tác quản lý, nam NSND vẫn gắn bó với sân khấu, đồng thời xuất hiện trong một số chương trình, sự kiện khi điều kiện sức khỏe cho phép.

Suốt hành trình ấy, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và động viên chồng từng chút một. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng với tinh thần lạc quan, hài hước. Chính sự yêu thương, kiên nhẫn của Ngọc Hà cùng nỗ lực tập luyện của Công Lý đã giúp nam nghệ sĩ ngày càng hồi phục, để khán giả tiếp tục hy vọng được thấy anh xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu và màn ảnh trong thời gian tới.