Đu showbiz cả đời chỉ công nhận 1 mỹ nhân càng điên càng đẹp: Ánh mắt vừa sợ vừa cuốn, visual y hệt truyện tranh

Những hình ảnh hậu trường mới nhất của Cúc Tịnh Y trên phim trường Thế Giới Vạn Hoa đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù bộ phim vẫn trong quá trình ghi hình, mỗi tạo hình bị leak của nữ diễn viên đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác không nhỏ. Nhiều khán giả nhận xét đây tiếp tục là một bữa tiệc nhan sắc đến từ mỹ nhân sinh năm 1994.

Cúc Tịnh Y thực sự rất giống nguyên tác.

Thế Giới Vạn Hoa được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Vạn Tra Triêu Hoàng, xoay quanh nữ chính Tô Lục Hạ, người xuyên không qua nhiều thế giới khác nhau để trừng trị những kẻ xấu. Chính vì bối cảnh liên tục thay đổi, Cúc Tịnh Y cũng có cơ hội xuất hiện với hàng loạt hình tượng khác nhau.

Mới đây, tạo hình của cô ở chặng "Sơn Thôn Tĩnh Lặng" được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh hậu trường, Cúc Tịnh Y diện trang phục rất giống nguyên tác, đặc biệt gây ấn tượng với biểu cảm và ánh mắt sắc như dao, vừa lạnh lẽo vừa có chút điên loạn lại pha chút màu sắc kinh dị. Quả thực, phải công nhận rằng visual của Cúc Tịnh Y có độ tương đồng rất lớn với nhân vật trong truyện tranh, khiến bộ phim càng đáng để mong chờ hơn.

Honeycam 2026-07-17 11-47-00

Bình luận của netizen về tạo hình mới của Cúc Tịnh Y trong Thế Giới Vạn Hoa:

- Không nhầm đâu, cái khí chất này có thể đưa cả làng đi chầu diêm vương đấy.

- Nhìn cứ kiểu giống AI ấy, đẹp thực sự chị em ạ.

- Nó vừa ma mị mà vừa đẹp toát lên cái sự gì đó đẹp điên lên được.

- Cúc Tịnh Y chính ra đóng cái kiểu có tí điên loạn yandere này hợp lắm. Hồi đóng Thượng Quan Chỉ hot thoát vòng luôn mà.

- Trời nhìn ánh mắt mà thấy toát ra vai phản diện rồi.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Cúc Tịnh Y khiến khán giả cảm thấy cô "càng điên càng cuốn". Năm 2024, nữ diễn viên từng gây ấn tượng mạnh với vai Thượng Quan Chỉ trong Hoa Gian Lệnh. Cô khắc họa thành công hình ảnh một mỹ nhân xuất thân danh giá, sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ nhưng lại bị tình yêu ám ảnh đến mức cực đoan và điên cuồng.

Cúc Tịnh Y từng viral cực mạnh với vai Thượng Quan Chỉ trong phim Hoa Gian Lệnh chiếu hồi năm 2024.

Đây được xem là một trong những vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp của cô.

Đặc biệt, cái cách Cúc Tịnh Y thể hiện sự đối lập giữa Thượng Quan Chỉ tàn nhẫn và Dương Thái Vi thiện lương dũng cảm được đánh giá cao, giúp Hoa Gian Lệnh trở thành "hắc mã" của mùa phim Hoa ngữ năm 2024. Còn với Thế Giới Vạn Hoa, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là tác phẩm giúp Cúc Tịnh Y phát huy thế mạnh của bản thân, đồng thời mang đến thêm một hình tượng đáng nhớ trên màn ảnh.